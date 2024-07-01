لينك natega4dk.net شغال.. استعلم الآن عن نتائج البكالوريا في سوريا 2024.. وهذا هو موعد الإعلان

رابط استخراج نتائج البكالوريا سوريا 2024 هو الأكثر بحثًا خلال الفترة الحالية، كما أن مؤشرات البحث في تزايد مستمر من قبل الآلاف من الطلاب والطالبات في سوريا، بالأخص أن تلك السنة هي أهم السنوات الدراسية في حياة كل طالب سوري، كما نجد ترقب شديد من الآباء من أجل معرفة النتيجة التي من المقرر ظهورها خلال الأيام القليلة المقبلة بعد تصريحات وزير التربية والتعليم السيد محمد عمر عن اقتراب ظهور النتيجة، وذلك بعد الانتهاء من جزء كبير يخص النتيجة من تجميع وتصحيح الأوراق، لذلك النتائج سيتم طرحها في القريب العاجل.

رابط استخراج نتائج البكالوريا سوريا 2024

حسب ما هو معلن من قبل بعض المصادر المسؤولة في وزارة التربية والتعليم السورية أن عملية تصحيح وحصر الدرجات اقتربت من الانتهاء، وذلك بعدما بدأت اللجنة في عمليات التصحيح من يوم 13 حزيران، وإلى الآن مازال يتم تصحيح النتائج وفي وقت قريب ستقوم الوزارة برفعها على موقعها الرسمي.

ومن ناحية أخرى أشارت المصادر الأولية في الوزارة أن بعد اقتراب انتهاء عملية تصحيح درجات الطلاب نسبة النجاح في شهادة البكالوريا مرضية للغاية لعام 2024، ويأتي ذلك بسبب حرص الوزارة والحكومة السورية على تطوير العملية التعليمية، ووضع أسئلة في مستوى الطالب المتوسط، مع إضافة بعض الأسئلة التي توضح القدرات الفردية لكل طالب، علاوة على ذلك يمكن للطالب الحصول على النتيجة بطريقتين موقع نتيجة نت أو موقع الوزارة.

كيف الحصول على نتائج البكالوريا سوريا 2024؟

نوهت الوزارة على جميع الطلاب ضرورة الإطلاع على موقع الوزارة ومتابعة كل ما يتم نشره أول بأول، والالتزام بالتعليمات التالية: