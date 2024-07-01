“من هنا” .. استعلم عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 في العراق

أعلنت وزارة العمل بشكل رسمي عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة للدفعة السابعة للعام الجاري 2024، مما لفت انتباه الكثير من السكان عبر محافظات العراق المتعددة، تسعى الوزارة من خلال هذه المبادرة إلى توفير الدعم المالي الضروري للمواطنين المؤهلين، وتحفيزهم على المشاركة والتسجيل للحصول على هذا الدعم.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

يمكنكم الإطلاع على أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة عبر منصة مظلتي الإلكترونية التي توفرها وزارة العمل العراقية، وذلك من خلال إتباع الإرشادات البسيطة التالية:

قم بزيارة الصفحة الرئيسية لمنصة مظلتي وادخل بياناتك لتسجيل الدخول.

اختر القسم المخصص للبحث عن المستفيدين من الدفعة الأخيرة لبرنامج الرعاية الاجتماعية.

اضغط على خيار البحث لعرض القائمة وتحقق من النتائج المعروضة.

بهذه الخطوات، يمكن للمواطنين الوصول بسهولة إلى المعلومات المطلوبة والتأكد من استحقاقهم للدعم.

شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية 2024 بالعراق

أصدرت وزارة العمل العراقية، الجهة المختصة بإدارة شؤون الرعاية الاجتماعية، بيانا يحدد معايير الأهلية الدقيقة للمواطنين الراغبين في الإستفادة من برامج الدعم، وتشمل هذه المعايير مجموعة من الضوابط الأساسية: