season 6 حصريا HD.. شاهد مسلسل المؤسس عثمان الموسم السادس الجديد العرض الأول لمتابعة أقوى الأحداث التاريخية العظيمة

في شهر نوفمبر من العام 2019 تم عرض الحلقة الاولى من مسلسل المؤسس عثمان وحقق المسلسل نجاح كبير جعله يستمر لخمس مواسم متتالية ويتم حاليا التجهيز للموسم السادس، وقد جذب المسلسل الملايين الذين يتابعون بشغف قصة عثمان الغازي مؤسس الدولة العثمانية الذي خاض الكثير من المعارك والصراعات من أجل إنشاء دولة قوية تستطيع أن تصمد في وجه الأعداء الذين يرغبون بهدمها، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال موعد عرض الحلقات الجديدة من المسلسل وكيفية مشاهدتها مترجمة.

موعد الموسم السادس مسلسل المؤسس عثمان

المؤسس عثمان حقق نسب مشاهدة عالية على مدار مائة واربعة وستون حلقة بسبب الاحداث المثيرة المتتالية فعثمان يخوض في كل حلقة معركة جديدة مع أعدائه سواء التتار أو المغول أو الصليبيين أو السلاجقة أو الروم، وينتصر عليهم بشجاعته وعبقريته وارادته القوية وروحه المحاربة رغبة منه في استكمال طريق والده ارطغرل الغازي قائد قبيلة قايي الذي واجه أعتى الأعداء واستطاع هزيمتهم، يجسد دور عثمان النجم بوراك اوزجيفيت الذي نال ثمانية جوائز عن دوره في المسلسل، وتلبية لرغبة الجمهور قررت شركة بوزداغ فيلم للانتاج تصوير جزء سادس من المسلسل من المرجح أن يعرض في الموسم الجديد في تركيا والذي يبدأ كل عام في شهر سبتمبر أي أنه سيتم عرض الحلقات الجديدة في غضون ثلاثة أشهر فقط.

مشاهدة حلقات المؤسس عثمان مترجمة

يتابع ملايين المشاهدين من كافة انحاء الوطن العربي مسلسل المؤسس عثمان ويبحثون عن طريقة مشاهدة حلقات الموسم الجديد مترجمة، وستكون الحلقات متاحة على مواقع فيديو لاروزا وديلي موشن وغيرها من المواقع التي ترفع الحلقة بعد ساعات قليلة من عرضها على قناة atv التركية.