“ألف مبرووك” نتائج الصف التاسع اليمن 2024 بنسبة نجاح 88,10% جميع المحافظات برقم الجلوس عبر موقع www.yemenexam.com

ينتظر طلاب اليمن تفعيل الرابط الرسمي الذي يوفر نتائج الصف التاسع اليمن 2024 برقم الجلوس، وذلك بعد أن أعلنت الوزارة بشكل رسمي عن توفير النتائج عبر الاستعلام عنها من خلال الرقم (161) من خلال أي هاتف ثابت أو من خلال شبكة يمن فور جي، ويستطيع الطلاب التواصل مع هذا الرقم وإعطاء البيانات المطلوبة وهو رقم الجلوس وخلال ثواني يتم توفير النتيجة، وكذلك يمكن إرسال رسالة بها بيانات الطالب من رقم الجلوس والاسم على نفس الرقم بتكلفة 50 ريال يمني وسيتم إرسال النتيجة فوراً.

نتائج الصف التاسع اليمن 2024

تم الإعلان عن ظهور نتائج الصف التاسع اليمن 2024 في يوم السبت 29 من يونيو ووصلت نسبة النجاح إلى 88.10%، ويستطيع الطلاب الاستعلام عنها من خلال إحدى الجهات الرسمية التابعة للوزارة سواء كان من خلال رقم 161، وكذلك من المنتظر أن يتم الإعلان عن النتائج عبر الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لوزارة التربية والتعليم اليمنية أو من خلال الإدارة العامة للاختبارات yemenexam.com والذي يوفر الاستعلام عنها إلكترونياً دون الحاجة إلى الذهاب إلى المدارس أو الخروج من المنزل.

ومن جانبها أعلنت وزارة التربية والتعليم عن أسماء أوائل الطلاب في شهادة التعليم المتوسط للعام الدراسي 2024/2023 وذلك عبر القناة الرسمية لها على تليجرام، ونوفر لكم بعض الكشوفات التي تشمل أسماء الطلبة الأوائل في بعض المحافظات.

رابط نتائج الصف التاسع 2024 اليمن

لحظات قليلة وتصبح نتائج الصف التاسع اليمن 2024 متاحه عبر المواقع الإلكترونية ويمكن الاستعلام عنها بشكل مجاني وذلك من خلال الخطوات التالية:-