مجلس الوزراء يحدد.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1446 للقطاع العام والخاص

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1446 هذا ما يقوم بالبحث عنها الكثير من الأشخاص، تحرص الدولة على الاحتفال بتلك المناسبة المميزة، وينتظر الجميع موعدها من العام للعام بفارغ من الصبر، أيام قليلة تفصلنا على السنة الهجرية الجديدة 1446، ولذلك تكشف الحكومة عن موعد تطبيق الإجازة للقطاعين العام والخاص والبنوك،
كما هناك تساؤلات كثيرة من طلاب الثانوية العامة لأن موعد رأس السنة الهجرية يأتي بالتزامن مع امتحانات الثانوية العامة، فهل يتم استئناف الامتحانات بعد الإجازة، هناك بعض المناسبات تحرص الدولة أن تطبقها في موعدها وإجازات أ×رىة يمكن أن يتم تأجيل الحصول عليها حتى نهاية الأسبوع لضم أيام إجازة الأسبوع الرسمية إلى العطلات التي تعلن عنها الحكومة، كل ما تريدون معرفته عن موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1446 نستعرض لحضراتكم عبر التقرير التالي ابقوا معنا.
موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1446
عطلة رسمية جديدة مدفوعة الأجر للقطاع العام والخاص، وتعتبر هذه الإجازة الأولى في شهر يوليو الجاري 2024، وبعد أيام قليلة يتم استطلاع هلال غرة محرك 1446 للسنة الهجرية الجديدة، ووفقاً للبحوث الفلكية بأن رأس السنة الهجرية يوافق يوم الإثنين الموافق 8 من يوليو 2024، ويمكن أن يتم تبكير الإجازة إلى يوم الأحد كي يحصل العاملين على إجازة 3 أيام متتالية الجمعة والسبت والأحد، أو يتم تأجيل الإجازة إلى نهاية الأسبوع الخميس الموافق 11 من يوليو 2024 وتستمر إلى 3 أيام الخميس والجمعة والسبت 11-12-13 يوليو 2024، وهذا ما يتم الكشف عنه من قبل مجلس الوزراء خلال الساعات القليلة القادمة.
رسائل تهنئة رأس السنة الهجرية 1446
- مع مناسبة العام الهجري الجديد، أزفُّ لكم أطيب التّهاني والتبريكات، تعبيرًا عن الفرحة والسّعادة في تلك المناسبة الطّيبة التي ترتقي بها الأيّام.
- بأتوجّه إليكم بأطيب التّهاني بمناسبة العام الهجري الجديد، سائلًا المولى أن يجعل لكم النّصيب الأجمل والحظّ الأمثل.
- نحتفل اليوم بمناسبة وداع عام هجري واستقبال عام هجري جديد، سائلين الله جل وعلا أن يُبارك لنا ولكم، وأن يصرف عنّا وعنكم فيها كلّ شر.
- في قلبي بالحب خصِّيتك، وبالتهاني والفرح هنِّيتك، ومن بين كل الناس أغليتك.
- بأجمل التهاني وأعذب الأحاسيس وأصدق المشاعر، أتقدم لكم بالتهنئة بدخول العام الجديد.
- أحلى لحظة في حياتي اسمعك تقول كل عام وأنت بخير بمناسبة العام الهجري الجديد.
- بأريج العطر والريحان أبعث التهنئة لأغلى إنسان وأهنِّيه بالعام الجديد.
- كل سنة وصحيفتك أحسن عملاً، وقلبك أكثر صفاءً، ولسانك أكثر رطباً بالدعاء لي.
- أعادها الله علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليُمن والبركات.
- سنة هجريّة سعيدة وعامرة بخيرات الله تعالى وبركاته التي لا تزول.
- نسأل الله أن يكتب لنا ولكم التوفيق فيها إلى مرضاة الله.
- اللهم اجعل ايامها شبيهة بها جميلةً: مثلها نقية: كقلبها طاهرةً كروحها.
- يا أغلى البشر والأحباب سنة جديدة ع الأبواب ودمعي والله على حد الاهداب قررت أنسى العتاب بلا ذنب وبلا أسباب وأهديك أحلى المسجات وأتمنى منك أسمع الجواب.