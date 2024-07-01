مجلس الوزراء يحدد.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1446 للقطاع العام والخاص

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1446 هذا ما يقوم بالبحث عنها الكثير من الأشخاص، تحرص الدولة على الاحتفال بتلك المناسبة المميزة، وينتظر الجميع موعدها من العام للعام بفارغ من الصبر، أيام قليلة تفصلنا على السنة الهجرية الجديدة 1446، ولذلك تكشف الحكومة عن موعد تطبيق الإجازة للقطاعين العام والخاص والبنوك،

كما هناك تساؤلات كثيرة من طلاب الثانوية العامة لأن موعد رأس السنة الهجرية يأتي بالتزامن مع امتحانات الثانوية العامة، فهل يتم استئناف الامتحانات بعد الإجازة، هناك بعض المناسبات تحرص الدولة أن تطبقها في موعدها وإجازات أ×رىة يمكن أن يتم تأجيل الحصول عليها حتى نهاية الأسبوع لضم أيام إجازة الأسبوع الرسمية إلى العطلات التي تعلن عنها الحكومة، كل ما تريدون معرفته عن موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1446 نستعرض لحضراتكم عبر التقرير التالي ابقوا معنا.

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 1446

عطلة رسمية جديدة مدفوعة الأجر للقطاع العام والخاص، وتعتبر هذه الإجازة الأولى في شهر يوليو الجاري 2024، وبعد أيام قليلة يتم استطلاع هلال غرة محرك 1446 للسنة الهجرية الجديدة، ووفقاً للبحوث الفلكية بأن رأس السنة الهجرية يوافق يوم الإثنين الموافق 8 من يوليو 2024، ويمكن أن يتم تبكير الإجازة إلى يوم الأحد كي يحصل العاملين على إجازة 3 أيام متتالية الجمعة والسبت والأحد، أو يتم تأجيل الإجازة إلى نهاية الأسبوع الخميس الموافق 11 من يوليو 2024 وتستمر إلى 3 أيام الخميس والجمعة والسبت 11-12-13 يوليو 2024، وهذا ما يتم الكشف عنه من قبل مجلس الوزراء خلال الساعات القليلة القادمة.

رسائل تهنئة رأس السنة الهجرية 1446