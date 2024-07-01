“أجمد من الواتساب الأصلي” مميزات الواتساب الذهبي WhatsApp Gold الخرافية!!.. تجربة رهيبة ومميزة

يعتبر الواتساب الذهبي من أكثر التطبيقات التي عليها إقبالاً كبيرًا في الوقت الحالي، حتى أن هذا التطبيق يُشاهد الواتساب العادي، نظرًا لإمتلاكه العديد من المميزات والإضافات الجديدة والمميزة، بما يمكنك العمل على تنزيله والإستمتاع بكل ما يقدمه التطبيق عبر أجهزة الأندرويد والأيفون، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

مميزات الواتساب الذهبي WhatsApp Gold

هناك بعض المميزات الهامة التي يمكنك الحصول عليها، عند تنزيل الواتساب الذهبي WhatsApp Gold والإستمتاع بكافة المميزات التي يوفرها التطبيق، ومن بينها الأتي:-

تطبيق واتساب الذهبي مجانًا ولا يوجد فيه أي اشتراك.

كذلك فإن التطبيق يمتلك أسلوبًا أكثر من رائع يمكنك الحصول عليه في بدء المحادثات مع المستخدمين.

إمكانية قطع الإتصال بالإنترنت والتصفح في باقي البرامج والتطبيقات.

تحديث واتساب الذهبي يكون بشكل دوري بحيث لا يواجه المستخدم أي عقبة أثناء عمليات التصفح.

يمتلك خصوصية فائقة خاصة عند القيام بتنزيله.

الرد التلقائي وبشكل مباشر دون التوقف عن ذلك.

عمل جروبات وإدخال العديد من المستخدمين فيها.

خطوات تحميل واتساب الذهبي

كما هو معروف بأن واتساب الذهبي ليس متواجد عبر تطبيقات جوجل بلاي أو أبل ستورز، ولذا فهناك بعض الخطوات التي يمكنك اتباعها حتى تقوم بتنزيل التطبيق، وهو كالأتي:-