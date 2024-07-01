الموعد امتى.. تسجيل اعتراضات نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024 العراق.. وقيمة المادة في الاعتراض

لقد بدأ الكثير من الطلبة والطالبات في البحث عن تسجيل اعتراضات نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024 العراق فور الانتهاء من رفع النتائج، وجد بعض الطلاب أن هناك أخطاء في الدرجات و|أن النتيجة التي حصلوا عليها يوجد بها مشكلة ويطالبون بسرعة فتح باب تسجيل الاعتراضات لإعادة تصحيح كراسات الامتحانات لكي يحصل الطالب على حقه، لذلك لن تتجاهل وزارة التربية والتعليم تلك العملية بل تستجيب دائماً لما يحتاجه الطلاب أن كان الأمر يتعلق بمستقبله،

سبق وقامت وزارة التربية والتعليم العراقية يفتتح باب التسجيل اعتراضات نتائج السادس الابتدائي، مما استقبلت الوزارة عدد كبير من الطالبات وتم استرجاع الدرجات لعدد كبير من الطلاب من عموم المحافظات العراقية، وتبذل الوزارة جهد لاستقبال تسجيل اعتراضات نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024 العراق ترقبوا معنا لمعرفة التفاصيل.

تسجيل اعتراضات نتائج الثالث المتوسط الدور الاول 2024 العراق

تقوم وزارة التربية والتعليم بواجبها تجاه الطلاب من جميع المراحل التعليمية، وقد كشفت وزارة التربية والتعليم العراقية عن نتائج الثالث المتوسط الدور الاول جميع المحافظات مساء الأمس الأحد الموافق 30 من يونيو، وكشفت بأن نسب النجاح تفوقت العام الدراسي الماضي بمراحل ويعتبر هذا العام أقل عدد في الرسوب وهذا يعود لتغيير المنظومة التعليمية وتطبيق منظومة أكثر تطوراً ترك أثر إيجابي، وتأمل الوزارة أن تكون نتائج باقي المراحل مرتفعة مثل السادس الابتدائي والثالث المتوسط، ومن الجدير بالذكر أن الوزارة تكشف خلال الساعات القليلة القادمة عن موعد تسجيل الاعتراضات على نتائج الثالث المتوسط وأن قيمة الاعتراض للمادة 3000 دينار عراقي.

رابط تقديم اعتراضات الثالث المتوسط العراق

بكل سهولة وبدون أي مجهود من الطالب يمكن تسجيل طلب اعتراض بالخطوات التالية