ح1 جزء ثاني صلاح الدين.. تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة للمسلسلات التركية باللغة العربية

الكاتب: مصطفى شاهين تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
ح1 جزء ثاني صلاح الدين.. تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة للمسلسلات التركية باللغة العربية
تردد قناة الفجر الجزائرية 

العديد من القنوات الفضائية تقوم بنقل المسلسلات التركية المترجمة إلى اللغة العربية، ومن أبرز هذه المسلسلات صلاح الدين الأيوبي، الذي يعتبر من أبرز وأشهر المسلسلات التي أخذت شهرة كبيرة على مستوى العالم، إضافة إلى أن من أشهر هذه القنوات قناة الفجر الجزائرية على الأقمار الصناعية، ويمكنك تنزيلها بكل سهولة كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

نزل تردد قناة الفجر الجزائرية 2024 النايل سات

قناة الفجر الجزائرية، أصبح من السهل إمكانية العمل على تنزيلها عبر الأقمار الصناعية المختلفة المتمثلة في النايل سات، ويمكنك تنزيلها كما يلي:-

  • القمر الصناعي قناة الفجر الجزائرية فهو النايل سات.
  • التردد الجديد للقناة يكون 12034.
  • معامل الترميز لقناة الفجر الجزائرية فه 27500.
  • استقطاب القناة يكون أفقي.
  • معدل تصحيح الخطأ: ¾.

تحديث قناة الفجر الجزائرية 2024 العرب سات

ولكي تقوم بمعرفة التردد الجديد لقناة الفجر الجزائرية ومشاهدة كل ما هو جديد وحصري في عالم الطفل والكرتون، وفقًا للمعلومات التي نصت على النحو الأتي:-

  • القمر الصناعي هو العرب سات.
  • التردد الخاص فهو 11034.
  • استقطاب القناة هو أفقي.
  • معامل الترميز لقناة الفجر الجزائرية يكون 27500.
ح1 جزء ثاني صلاح الدين.. تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة للمسلسلات التركية باللغة العربية
ح1 جزء ثاني صلاح الدين.. تردد قناة الفجر الجزائرية الناقلة للمسلسلات التركية باللغة العربية

ما تقدمه قناة الفجر الجزائرية؟

ومن بين المسلسلات التركية التي تقوم بنقلها قناة الفجر الجزائرية، وفقًا للأتي:-

  • مسلسل قيامة عثمان.
  • كذلك مسلسل صلاح الدين الأيوبي.
  • مسلسل السلطان محمد الفاتح.
  • مسلسل خالد بن الوليد.
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الكاتب: مصطفى شاهين

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