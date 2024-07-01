هل أسمك في الوجبة السابعة؟..كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في دولة العراق لجميع المحافظات عبر منصة مظلتي

تستمر التساؤلات من قبل المواطنين العراقيين عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية آخر وجبة، حيث يشغل هذا الأمر تفكير الكثير من الأسر العراقية والأفراد من ذوي الدخل المحدود، وذلك لأن برنامج الرعاية الاجتماعية يساعد الكثير من الفئات المجتمعية المستحقة للدعم والمساندة، وذلك من خلال تقديم الدعم المادي والمعنوي لهذه الفئات شرط أن تتوافر فيها المعايير والشروط التي تم تحديدها من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وفي هذا المقال نذكر لكم كيفية الاستعلام عن كشوفات المقبولين بالرعاية الاجتماعية الدفعة الأخيرة ولكن لم تظهر النتيجة من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في دولة العراق.

كشوفات أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

وفرت وزارة العمل العراقية طريقة إلكترونية يستطيع من خلالها المواطن العراقي الاستعلام عن كشوف أسماء المشمولين آخر وجبة في الرعاية الاجتماعية، ويتم ذلك عن طريق التوجه إلى المنصة الإلكترونية “مظلتي”، ثم اتباع الخطوات التالية ولكن لم يتم الإعلان عن الوجبة السابعة ولكن سوف نوضح لكم الطريقة لاستخدامها عند ظهور ها كالآتي:

بعد الدخول إلى منصة مظلتي يجب إدخال البيانات اللازمة لإتمام عملية تسجيل الدخول.

ثم اختيار “الخدمات الإلكترونية”.

النقر على خيار “أسماء المقبولين في برنامج الرعاية الاجتماعية”.

تحديد رقم الوجبة التي يود المتقدم الاستفسار عنها.

تحديد اسم المحافظة العراقية التي يعيش فيها المستفيد من الرعاية.

كتابة بيانات المتقدم بشكل دقيق.

إدخال المعلومات الشخصية المطلوبة.

الضغط على زر “التالي” ويمكن تنزيل كشوف أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في حالة ظهورها.

الفئات المستحقة لدعم الرعاية الاجتماعية

تم تحديد بعض الفئات المجتمعية من قبل وزارة العمل التي اعتبرت أن هذه الفئات هي الأكثر استحقاقًا واحتياجًا لدعم الرعاية الاجتماعية، ويعرف عن الوزارة حرصها الشديد على تقديم الدعم والمساندة للأسر والأفراد الذين تنطبق عليهم المعايير المحددة والشروط المطلوب توافرها في المتقدمين لضمان استحقاقهم، وفي السطور القادمة نذكر لكم أبرز هذه الفئات: