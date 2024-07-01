الاردب بكام النهاردة.. سعر الأرز الشعير اليوم الإثنين 1 يوليو 2024 في جميع الأسواق مع بداية التعاملات

سعر الأرز الشعير اليوم الإثنين 1 يوليو 2024، كلما يهل شهر جديد كلما تتزايد عمليات البحث عن أسعار السلع وخاصةً شهر يوليو الجاري، على مدار السنوات الماضية كانت الأسعار في شهر يوليو ترتفع بشكل ملحوظ وتزداد شكاوى المواطنين، ويأمل الجميع أن تستقر الأسعار ولن تقفز مجدداً نظراً للظروف الصعبة التي يمرون بها بسبب الحالة الاقتصادية التي تمر بها الدولة نتيجة تداعيات فيروس كورونا، والحروب أوكرانيا مع روسيا وغيرها، كون الأرز سلع أساسية وهناك اقبال عليها كبير لذلك يهتم المواطنين والتجار بمعرفة الأسعار الجديدة أول بأول، ترقبوا معنا وسوف نوضح لكم سعر الأرز الشعير اليوم الإثنين 1 يوليو 2024.

سعر الأرز الشعير اليوم الإثنين 1 يوليو 2024

تأثرت العديد من السلع بما يحدث من حروب وأزمات مختلفة لأن هناك بعض السلع كانت الدولة تقوم باستيرادها من الخارج، فأصبح العبء على المواطنين كبير لأن قيمة الدولار مرتفعة وحالة الإستيراد تشكل عبء جديد عليهم، ولكن تحرص الدولة أن تقوم بزراعة أكبر كميات من الأرز تعويض عما حدث الآونة الأخيرة ومنعاً لحدوث ارتفاع جديد وخاصةً بأن سعر الأرز وصل إلى أعلى المستويات، ولكن بدأ الأسعار تستقر بشكل كبير وتأتي على النحو التالي:.

سجل سعر طن الأرز الشعير عريض الحبة اليوم 15,800 جنيه.

كما وصل سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة 14,800 جنيه.

ويبلغ سعر طن الأرز الأبيض البلدي عريض الحبة 24,600 جنيه.

ووصل سعر طن الأرز الأبيض البلدي رفيع الحبة نحو 22,600 جنيه.

أسعار السلع في الأسواق اليوم 1-7-2024