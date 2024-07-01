مشاكسات مضحكة بين القط والفأر يومياً..تردد قناة توم وجيري الجديدة على النايل سات وعرب سات وتابعوا أحلى قناة

قناة توم وجيري من القنوات المشهورة بشكل كبير في الوطن العربي، حيث حظيت بشعبية واسعة وإقبال كبير على مشاهدة المحتوى الترفيهي الذي تعرضه، حيث يمكن للأطفال من مختلف الفئات العمرية متابعة تشكيلة متنوعة ومميزة من البرامج والمسلسلات والأفلام الكرتونية المشوقة التي تعرضها القناة، وعلى رأسها المسلسل المضحك الشهير توم وجيري الذي يحبه الكبار والصغار، وحققت هذه القناة مؤخرًا نسبة مشاهدة عالية وذلك لأن الأهل يثقون بالمحتوى الرائع الذي تقدمه ويشجعون أطفالهم على متابعته، لذلك خصصنا هذا المقال لأجل أن نقدم لكم التردد الجديد الخاص بقناة توم وجيري الفضائية.

استقبال تردد قناة توم وجيري الجديدة 2024

مع بدء الإجازة الصيفية تزايدت عمليات البحث عن تردد قناة توم وجيري عبر القمرين الصناعيين عرب سات ونايل سات، وتتميز هذه القناة بعدم عرض الفواصل الإعلانية الطويلة التي تجعل الطفل يشعر بالملل، وتركز على عرض برامج تعليمية وثقافية بأسلوب يجذب الأطفال، إلى جانب المحتوى الكوميدي الترفيهي الذي يتم عرضه بأعلى جودة للصوت والصورة، وفي السطور القادمة نذكر لكم بيانات التردد الجديد لقناة توم وجيري على الأقمار الصناعية، وهي كالآتي في مقال اليوم لمشاهدة ومتابعة أحدث الأغاني مع المسلسلات الكرتونية الشهيرة والمفضلة لطفلك.

ضبط تردد قناة توم وجيري على نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12149.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة: SD.

ما هو تردد قناة توم وجيري عرب سات