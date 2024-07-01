موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2024 في مصر وجدول الإجازات الرسمية لشهر يوليو

يتساءل الموظفون عن موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2024 في مصر وجدول إجازات شهر يوليو حيث يترقبون معرفة موعد إجازة رأس السنة الهجرية للقطاع الحكومي، استعدادًا لاستقبال السنة الهجرية الجديدة 1446، والاحتفال بها مع العائلة والأصدقاء؛ من المقرر أن تكون إجازة رأس السنة الهجرية يوم الاثنين 8 يوليو 2024، وسيتم الإعلان عن الإجازة رسميًا بعد استطلاع رؤية دار الإفتاء، مما يتيح الفرصة للمواطنين للاحتفال والتقرب إلى الله بالعبادات خلال هذه المناسبة.

موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2024 في مصر

عادةً ما يتم ترحيل إجازة رأس السنة الهجرية وفقًا لقرارات مجلس الوزراء المصري، حيث قد ترحل إلى نهاية الأسبوع أو تبكر إلى يوم الأحد، بحسب ما يقرره المجلس في حينه، يتيح ذلك للمواطنين فرصة الاستمتاع بإجازة ممتدة يمكنهم استغلالها في التجمعات العائلية والاحتفالات مع الأهل والأصدقاء.

الإجازات الرسمية في شهر يوليو 2024

وفقًا للأجندة الرسمية بموقع رئاسة الجمهورية للعام 2024، جاءت أيام الإجازات الرسمية والعطلات الأسبوعية في شهر يوليو 2024، والتي تكون مدفوعة الأجر للعاملين، على النحو التالي: