اعرف اماكن الصرف.. موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر يوليو 2024 بالزيادة 15%

بدأ الكثير من المواطنين في البحث عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر يوليو 2024، حيث يعد هذا المعاش جزء كبير من حياة الأسر المتعففة وينتظرون موعد الصرف كل شهر على أحر من الجمر، كما أن معاش تكافل وكرامة من أهم المساعدات التي تسلط الحكومة الضوء عليها منذ فترة طويلة، كما أن فئة تكافل وكرامة ضمن الفئة الأولى بالرعاية ويمكنكم الاستفادة من الكثير من الخدمات،

وهذا لأن المستفيد من الدعم قام بتقديم جميع الأوراق والمستندات التي تفيد بأن يستحق الدعم، وعلى الفور تم قبول طلبه وتم استخراج الملايين من كارت الصرف ليحصل المستفيدين على مستحقاتهم بشكل شهري، وهذا الدعم كان سبباً في رفع العبء عن ملايين الأسر وتحسين معيشتهم الصعبة في ظل هذا الغلاء، اليوم ننشر لكم عبر موقعنا البديل موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر يوليو 2024.

موعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر يوليو 2024

يظل معاش تكافل وكرامة هو الأهم للأسر المصرية البسيطة لأنهم يعتمدون عليه في تلبية الكثير من احتياجاتهم، ولذلك قامت الحكومة بإصدار قرارات بزيادة معاش تكافل وكرامة بنسبة 15%، وقد تم تطبيق الزيادة لجميع المستفيدين وتمكن الجميع من صرف الزيادة بدايةً من شهر مارس الماضي بدلاً من شهر يوليو الجاري،

كما حددت وزارة التضامن الاجتماعي برئاسة الدكتورة نيفين القباج أن الصرف يكون منتصف كل شهر، كما يمكن التبكير حسب قرارات مجلس الوزراء حالة أن موعد الصرف يكون عطلة أو تقترب مناسبة مهمة، وبعد أسبوعين فقط من الآن يتم بدء صرف المعاشات لمستفيدي تكافل وكرامة يوم الخميس الموافق 15 يوليو 2024 من خلال البريد والبنوك وفوري أو ماكينات الصرف الآلي التابعة للبنك الأهلي المصري.

رابط الاستعلام عن معاشات تكافل وكرامة 2024

هناك خطوات بسيطة للاستعلام عن برنامج دعم تكافل وكرامة وهي:.