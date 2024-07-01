100 دولار كم دينار”.. سعر الدولار أمام الدينار العراقي 2024 في تعاملات اليوم

استقر سعر الدينار العراقي أمام الدولار في بداية تعاملات اليوم الإثنين الموافق 1 من شهر يوليو 2024، فضلاً عن أن ذلك جاء بعد عدة زيادات متأخرة، خاصة وأن البنوك والمصارف تحدث جميع العملات الأجنبية والمحلية في دولة العراق، ويمكنك التعرف على أسعار الدولار أمام الدينار، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

تحديث سعر الدولار أمام الدينار العراقي

ووفقًا لأخر تحديث لأسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي داخل البورصات العراقية، وفقًا للأتي:-

وصل سعر الـ 500 دولار الأمريكي إلى 655.313.50 دينار.

إضافة إلى أن سعر الـ 100 دولار ليُسجل الـ 131.062.70 دينار.

هذا وأن سعر الـ 5 دولار أمريكي نحو 6.555.13 دينار عراقي.

تحديث سعر الدولار أمام الدينار العراقي

ويمكنك التعرف على أسعار الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي داخل البورصات العراقية، وفقًا لما يلي:-

في بورصة الكفاح الحارثية وصل لـ 147.150 دينار.

هذا وأن سعر الدولار أمام الدينار العراقي داخل بورصة أربيل سجل 147.100 دينار عراقي.

ويمكنك القيام بتغيير العملات بالدخول إلى البنك وطلب القيام بتحويل العملات الأجنبية إلى الدينار العراقي.

سبب زيادة الدولار أمام الدينار العراقي

وشهد سعر الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي، حالة من الزيادة الملحوظة في الفترة الأخيرة، نظرًا لزيادة الطلب عليها من قبل المواطنين العراقيين، وكذلك نقص العملة الأجنبية في العديد من البورصات والبنوك العاملة في الدولة، وهو السبب الرئيسي في زيادة هذه العملات.