زيادة 700 ألف دينار على الراتب”.. وزارة المالية تُفجر مفاجأة غير متوقعة لجميع المواطنين في العراق

أصبحت زيادة رواتب الموظفين في دولة العراق، من أكثر المواضيع والكلمات بحثًا في الوقت الحالي، حتى أن هذه الرواتب تمثل أهمية كبيرة، وتهتم بها حكومة العراق إهتمامًا بالغًا في الوقت الحالي، لكي يتم العمل على تطبيقها في غضون أيام من الأن، بحيث يحصل عليها جميع العاملين في الجهات والقطاعات العاملة في الدولة، ويمكنك التعرف على قيمة الزيادة وموعد تطبيقها المتوقع، وفقًا لما نكشفه لكم في السطور التالية.

موعد صرف زيادة رواتب الموظفين في العراق

أوضحت وزارة المالية العراقية، أن الزيادة المنوط صرفها في غضون أيام قليلة من الأن، تختلف قيمتها وفقًا للدرجات الوظيفية ليكون الدرجات العاشرة والتاسعة والثامنة بزيادة قدرها 200%، على أن تصل قيمة الزيادة لجميع الدرجات التي بعد ذلك إلى 150%، لكن في الوقت الحالي، فإن جدول الزيادة الجديدة داخل مجلس النواب، ومن المتوقع أن يتم الإنتهاء من التصويت على هذه الزيادة في أقرب وقت.

قائمة رواتب الموظفين في العراق

وكشفت وزارة المالية العراقية، عن قائمة رواتب الموظفين بالزيادة الجديدة التي من بينها أن تصل لـ 700 ألف دينار عراقي، حتى أن بعض الزيادات تبلغ 400 و500 ألف دينار عراقي، وجاء السلم الجديد، وفقًا للأتي:-