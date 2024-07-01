استعلم الآن.. نتيجة تقديم أولى ابتدائي 2024-2025 والمستندات المطلوبة للتقديم

بحث مرتفع من الآباء والأمهات عن نتيجة تقديم أولى ابتدائي 2024-2025 وخاصةً بعد انتهاء فترة التسجيل التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم الفني، حيث انطلقت عملية التسجيل بشكل رسمي 1 من مايو يونيو الماضي، وحددت التعليم فترة التسجيل 30 يوم، وقد تم غلق التسجيل في 30 من يونيو، وهذا ما يدفع الأباء والأمهات لكثرة البحث للاطمئنان على مستقبل أبنائهم الذين يلتحقون بالمدرسة مع حلول السنة الدراسية الجديدة،

يسعى الأباء والأمهات أن يضعون أبنائهم على أول الطريق للانطلاق في رحلة العلم ويعد الصف الأول الأبتدائي نقطة البداية كي يتهل بعدها الطالب إلى مراحل متقدمة على مدار السنوات القادمة عند تحقيق النجاح، سهلت وزارة التربية والتعليم عملية التسجيل وفقاً للمنظومة الحديثة التي وفرت الوقت والمجهود على أولياء الأمور، وقد تم تخصيص موقع إلكتروني لملء الاستمارة، ترقبوا معنا الفقرات التالية لمعرفة موعد نتيجة تقديم أولى ابتدائي 2024-2025.

نتيجة تقديم أولى ابتدائي 2024-2025

استقبلت الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم عدد كبير من طلبات تسجيل الصف الأول الابتدائي ومرحلة رياض الأطفال من 1 يونيو وحتى 30 يونيو، وكشفت الوزارة أن عملية فحص طلبات القديم تجرى الآن من قبل الفريق المختص، وفور الانتهاء يتم الكشف عن نتائج القبول، ويتم تحديد موعد لتقديم المستندات الورقية للمدرسة التي يتم قبول الطالب بها، ومن المقرر أن تظهر النتائج نهاية شهر يوليو الجاري 2024 فلا داعي للقلق.

المستندات المطلوبة لتقديم اولى ابتدائي 2024-2025

هناك بعض المستندات والأوراق تحتاجها المدرسة لتسجيل الطالب وهي:.