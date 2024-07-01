مين الضيوف ياترى.. موعد برنامج بيت السعد النجمين عمرو سعد وأحمد سعد والقنوات الناقلة

هناك بحث ملحوظ للغاية عن موعد برنامج بيت السعد الذي يقدمه كلا النجمين الشقيقين عمرو سعد وأحمد سعد، حقق النجمين على شهرة واسعة وأصبح لديهم قاعدة جماهيرية كبيرة، حيث قدم النجم عمرو سعد العديد من الأعمال الفنية الناجحة للغاية وأثبت تواجده في السباق الرمضاني كل عام بالتعاون مع نخبة من ألمع النجوم والنجمات في الدراما الفنية، مما حقق المطرب المحبوب أحمد سعد نجاح كبير وبصوته المميز دخل قلوب الملايين من الأشخاص،

فلكم أن تتخيلوا أن يجتمع الثنائي في برنامج واحد فماذا يحدث، وهذا ما جعل الكثير من الجمهور يتشوق لمشاهدة البرامج والاستمتاع برؤية أهم الضيوف من المطربين والمطربات والممثلين، ترقبوا معنا الفقرات التالية وسوف ننشر لحضراتكم موعد برنامج بيت السعد والقنوات الناقلة.

موعد برنامج بيت السعد

بدأ النجمين عمرو سعد وأحمد سعد بالترويج لبرنامج بين السعد منذ عدة أيام وهو من إخراج محمد سامي وإنتاج mbc، مما قام النجم عمرو سعد بالكشف رسمياً على صفحته الرسمية على فيس بوك منذ ساعات قليلة عن موعد انطلاق أولى حلقات البرنامج، والمقرر أن ينطلق يوم الأربعاء المقبل الموافق 3 من يوليو 2024، ومن المقرر أن يتم إذاعة البرنامج بشكل حصري عبر شاشة قناة mbc 1 في تمام الساعة 11 مساءً، ويمكنكم متابعة البرنامج والاستماع به عند ضبط إشارة القناة من الرموز التالية

التردد: 11559.

القمر الصناعي: نايل سات.

معامل الترميز: 27500 ·

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ:5/6.

ضيوف برنامج بيت السعد

هناك عدد كبير من النجوم والنجمات والمطربين والمطربات في ضيافة عمرو سعد وأحمد سعد في برنامج بيت السعد على mbc1 ومن أبرزهم