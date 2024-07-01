نقابة المجوهرات تحدد سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 21 بيع وشراء بعد أخر تحديث

يعتبر سوق الذهب في الأردن مصدرًا لتقلبات مستمرة، حيث يتأثر سعر هذا المعدن الثمين بالعوامل السياسية والاقتصادية المتعددة، ينصب اهتمام العديد من الأشخاص في متابعة تحركات سعر الذهب لحظة بلحظة، وهنا تأتي أهمية معرفة سعر الذهب اليوم في الأردن بعيار 21 للغرام الواحد بالدينار الأردني، هذه التقلبات تعكس غياب الاستقرار في الأسواق، مما يدفع العديد للافتقار إلى الاستثمار الآمن في الذهب كوسيلة للتحصين خلال هذه الفترة العصيبة.

سعر الذهب اليوم في الأردن عيار 21 بيع وشراء

شهد اليوم سوق الذهب في الأردن استقرارا لأسعار الذهب، حيث بلغ اليوم الأثنين 1 يوليو 2024 متوسط أسعار الذهب اليوم في أسواق الأردن بالدينار الأردني والدولار الأمريكي التالي:

الوحدة دينار أردني دولار أمريكي اسعار الذهب عيار 24 53.21 دينار $75.06 سعر الذهب عيار 22 48.78 دينار $68.80 اسعار الذهب عيار 21 46.56 دينار $65.67 اسعار الذهب عيار 18 39.91 دينار $56.29 سعر الذهب عيار 14 31.04 دينار $43.78 سعر الذهب عيار 12 26.61 دينار $37.53

هذه الأسعار تعكس تقلبات سوق الذهب اليومية ويمكن أن تتغير في أي وقت بناءً على عوامل عدة مثل العرض والطلب، والأحداث الاقتصادية والسياسية العالمية ،فمن المهم متابعة الأسعار أول بأول للحصول على الجدي.

كم جرام اونصة الذهب في الاردن؟

في الأردن، تتراوح أسعار الذهب بحسب وحدات القياس المختلفة، إلى التالي:

يبلغ متوسط سعر أوقية الذهب حوالي 1,655 دينار أردني أو ما يعادل 2,334 دولار.

بينما يبلغ سعر جنيه الذهب حوالي 372.51 دينار أردني أو حوالي 525.40 دولار.

ويصل سعر كيلو الذهب إلى حوالي 53,214 دينار أردني أو حوالي 75,055 دولار.

هذه الأسعار قد تتغير بحسب التقلبات في أسواق الذهب العالمية.