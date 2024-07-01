الإشتراك في مسابقة الحلم والحصول على 100 ألف دولار فوري أمام جميع المتسابقين.. أشترك واكسب بدون توقف!!

مع اقتراب الإعلان عن الفائز الجديد في مسابقة الحلم، بدأ ملايين الأشخاص حول العالم، يتساءلون عن طريقة الإشتراك في هذه المسابقة والحصول على جائزة تصل قيمتها لـ 100 ألف دينار عراقي، حيث إن المسابقة تعتبر من أهم وأبرز المسابقات على مستوى الوطن في شهرتها الكُبرى التي لم يُحالفها الأخرون، حتى أن الإشتراك في المسابقة يكون وفقًا لبعض الخطوات الهامة التي نكشفها لكم في السطور التالية.

طريقة الإشتراك في مسابقة الحلم

حتى يسهل الإشتراك في مسابقة الحلم، ودخولك إلى السحب الكبير بقيمة تصل إلى 100 ألف دولار أمريكي، فيُرجى اتباع الخطوات التالية:-

أن يتم إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة “حلم”.

ثم يُرجى الإنتظار فترة من الوقت لحين التحميل.

بعد ذلك ستتمكن من تلقي بعض الأسئلة التي تحتوي على المعلومات العامة والخاصة.

وفي حالة الإجابة الصحيحة على الأسئلة المرسلة يتم دخولك إلى بعض المستويات الأخرى.

إلى أن تصل لمرحلة السحب الكبير التي يبلغ قيمته 100 ألف دولار أمريكي.

شروط الإشتراك في مسابقة الحلم

هناك بعض الشروط الهامة لكي يتم الإشتراك في مسابقة الحلم، والدخول إلى السحب الكبير التي يصل قيمته إلى 100 ألف دولار أمريكي، وفقًا للأتي:-