“GBWhatsApp v6.40” تحديث واتساب جي بي الجديد احدث اصدار ضـــد الحــظر.. ميزات جديدة تفوق الخيال🔥🔥

تحديث واتساب جي بي الجديد آخر إصدار وهي النسخة المطورة من الواتساب الأخضر الرسمي، ومن مميزات هذا التحديث أنه يجمع بين مزايا الواتساب الأخضر العادي والواتساب الأزرق بالإضافة إلى الكثير من المميزات الأخرى المضافة له والتي تمنحك تجربة ممتازة جدًا ومرضية، فدعونا نتحدث باستفاضة الآن عن أفضل المميزات الجديدة في هذا التحديث والطريقة الصحيحة لتنزيله بدون فقد أي محادثات أو بيانات هامة.

تحديث واتساب جي بي الجديد 2024

تحديث واتساب جي بي الجديد 2024 هو الأفضل على الإطلاق ويتميز بأنه ضد الحظر بالإضافة إلى إمكانية قفل المحادثة أو التطبيق، تغيير الألوان والثيمات، وكذلك تعديل الخصوصية، كالتالي:-

يمكنك أن تخفي توقيت ظهورك؛ أي إذا كنت متصل الآن أو آخر ظهور لك كان الساعة كذا.

كما يمكنك أن تخفي أنك استلمت الرسالة، بالإضافة إلى إخفاء يكتب الآن.

كما يمكنك منع حذف الحالات والرسائل.

يمكنك أيضًا أن تظهر الرسائل المعدلة.

يتميز واتساب جي بي الجديد أيضًا أن يمكنك أن تخفي أنك شاهدت حالة أحد أصدقائك إذا كنت لا تريده أن يعرف أنك رأيت حالته.

خاصية الرد التلقائي للرسائل.

يوفر لك خطوط مختلفة يمكنك الاختيار من بينها عند الكتابة.

يمتاز بخاصية إيقاف اتصال الانترنت بالتطبيق فقط.

يمكنك أن ترفع فيديوهات كبيرة الحجم من خلال تقسيمها وتقطيعها إلى حالات صغيرة.

الخصوصية في هذا التحديث ممتازة جدًا فيمكنك أن تقوم بعمل باسورد للواتساب أو لمحادثة بعينها كما يمكنك عمل بصمة للواتس أو للمحادثة.

يمكنك أن ترسل صور يصل عددها إلى 90 صورة مرة واحدة.

ويمكنك أن ترسل مقاطع صوتية يصل حجمها إلى 100 ميجا.

كما يمكنك أن ترسل فيديوهات يصل حجمها إلى 100 ميجا.

هذا بالإضافة إلى إمكانية إرسال ملفات بصيغ مختلفة كـصيغة PDF وصيغة Doc وغيرها من الصيغ الكثيرة المختلفة.

تنزيل واتس اب جي بي احدث اصدار GBWhatsApp v6 40

الطريقة الصحيحة لكي تتمكن من تنزيل تحديث واتساب جي بي الجديد هي كالآتي: