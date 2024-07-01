إزالة وسخ السنين بطريقة مذهلة.. طريقة تنظيف الشفاط وجعله كالجديد تمامًا

يعد شفاط المطبخ من أكثر الأشياء التي تحمل الكثير من الأوساخ والدهون الغير ملائمة، بالإضافة إلى أن الجميع يتساءل عن الطرق الفعالة لإزالة جميع الدهون التي تتراكم على هذه الأجهزة الكهربائية، خاصة وأن الشفاط متواجد في كل بيت ولا يمكن الإستغناء عنه لفترة من الوقت، نظرًا لدورة الفعالة في شفط الهواء الغير نقي الذي يظهر بالمطبخ.

طريقة تنظيف شفاط المطبخ

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم العمل على تنظيف شفاط المطبخ وإزالة جميع الدهون التي تتراكم على الشفاط، وفقًا لما يلي:-

استخدام الدقيق، حيث إنه يعمل على تجفيف الزيوت وجعل الجهاز في حالته الملائمة لإعادة الإستخدام مرة أخرى، ويكون ذلك برش الدقيق في جميع الأماكن التي يوجد بها الدهون وتركها لفترة من الوقت حتى تحمل بالدهون الواجب إزالتها.

بيكربونات الصودا لها دور فعال كذلك في إزالة جميع الأوساخ التي تتراكم على شفاط المطبخ، وذلك بوضع البيكربونات على الأجزاء المعني إزالة الدهون من خلالها، وبقطعة من القماش يمكنك العمل على تنظيفه وجعله يلمع في أروع صورة.

الحفاظ على شفاط المطبخ

من أبرز النصائح التي يمكنك معرفتها للحفاظ على شفاط المطبخ وجعله في حالته الملائمة، هو التنظيف الدوري لجميع أركان الجهاز بحيث لا يتم ترك الأوساخ لأطول فترة مميزة، وعليه فيجب فصل التيار الكهربائي عند الإنتهاء من استخدامه، وعدم تركة في حالة التشغيل طوال الوقت، لكي لا يكتسب الدهون التي تفقد قيمته.