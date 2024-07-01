وزارة التموين.. صرف مقررات التموين شهر يوليو 2024 والقائمة الكاملة بالاسعار

صرف مقررات التموين شهر يوليو 2024، منذ فترة طويلة وينشغل الكثير من المواطنين بصرف التموين، وتحديداً الفئات البسيطة التي تمتلك البطاقة التموينية، يشكل الدعم التمويني من السلع والخبز أهمية كبيرة للغاية، حيث يترقب الملايين من المواطنين موعد حلول شهر يوليو من أجل الحصول على السلع التموينية المختلفة من زيت وأرز وسكر ومكرونة ودقيقة وخل وصلصة وغيرها من السلع المختلفة، تختلف أسعار السلع في التموين بنسبة 30% عن أسعار السلع في الأسواق والمحلات التجارية،

تهتم وزارة التموين والتجارة الداخلية أن تسلط الضوء على تلك الفئة وتوفر لهم السلع بكميات كبيرة تكفي جميع البطاقات التموينية، على أن تتم عملية الصرف مطلع كل شهر، حيث خصصت الوزارة العديد من منافذ الصرف على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى المجمعات الاستهلاكية، ترقبوا معنا الفقرات التالية ونتعرف معاً على تفاصيل صرف مقررات التموين شهر يوليو 2024.

صرف مقررات التموين شهر يوليو 2024

مع بداية مطلع صباح اليوم الإثنين بدأ الكثير من المواطنين في البحث عن صرف مقررات التموين لهذا الشهر، حيث تبدأ عملية صرف المستحقات التموينية اليوم الثلاثاء الموافق 1 من يوليو 2024 في تمام الساعة 9 صباحاً، وتستمر عملية الصرف حتى الساعة التاسعة مساء، وقد أصدرت الحكومة قررات جديدة الفترة الماضية، بأن صرف مقررات التموين يكون بداية من يوم 1 من الشهر وحتى اليوم 20، كما يمكن للمواطن الحصول على فارق نقاط الخبز للاستفادة من السلع التموينية منذ اليوم الأول من الصرف دون أي مشكلة، وتصل حصة الفرد 50 جنيه و 150 رغيف خبز، حيث وصل إجمالي المستفيدين من المنظومة التموينية نحو 70 مليون مستفيد.

أسعار السلع التموينية لشهر يوليو 2024