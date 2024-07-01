جزء 2Selahaddin.. عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي الموسم الثاني 2024 في هذا الموعد

الكاتب: مصطفى شاهين تاريخ النشر تصنيف أخبار الفن
جزء 2Selahaddin.. عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي الموسم الثاني 2024 في هذا الموعد
مسلسل صلاح الدين الايوبي الجزء الثاني

يعتبر مسلسل صلاح الدين الأيوبي من أكثر المسلسلات التركية التي زادت شهرتها في الأونة الأخيرة، وذلك من خلال تقديم أول موسم بشكل مختلف، ليُحقق ذلك نجاحًا كبيرًا في العديد من الدول العربية، إضافة إلى أن العديد من المتابعين ينتظرون وبكل شغف عرض الجزء  الثاني، التي يحمل الكثير من الأحداث مشوقة والمليئة بالإثارة، وعليه يمكنك التعرف على الموعد المتوقع لإذاعة المسلسل، حتى يتعرف عليه الجميع.

إذاعة مسلسل صلاح الدين الأيوبي

عُرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي على الكثير من القنوات الفضائية المختلفة، وذلك من يوم 13 شهر نوفمبر كان أول بدء للعرض، ليُحقق بذلك شهرة ونسبة مشاهدة عالية للغاية، حتى أن الإعلان الترويجي للجزء الثاني يتم إذاعته أمس، وهو يحمل أحلام صلاح الدين، ورؤية فتح القدس، وعليه فمن المتوقع أنه خلال شهر سيتم إذاعة أولى حلقات مسلسل صلاح الدين، بحيث يتمكن جميع المتابعين من التجهز لهذا المسلسل.

صلاح الدين الايوبي الجزء الثاني
جزء 2Selahaddin.. عرض مسلسل صلاح الدين الأيوبي الموسم الثاني 2024 في هذا الموعد

تردد قان الفجر صلاح الدين

هناك بعض المعلومات الهامة لكي يتم تنزيل التردد الجديد لقناة الفجر الجزائرية، الناقلة لمسلسل صلاح الدين الأيوبي، وفقًا للأتي:-

  • القمر الصناعي لقناة الفجر الجزائرية يكون النايل سات.
  • التردد الجديد للقناة يكون 12645.
  • استقطاب قناة الفجر الجزائرية فهو أفقي.
  • معامل الترميز للقناة يكون 27500.
  • معامل تصحيح الخطأ: 3/4
إنضم لقناتنا على تيليجرام
معلومات الكاتب
الكاتب: مصطفى شاهين

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
احصل على 5000 جوهرة بثواني|.. خطوات شحن جواهر فرى فاير مجانا 2024 من رابط رسمي
إنضم لقناتنا على واتساب