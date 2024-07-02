“من هنا www.anem.dz”.. شروط منحة البطالة 2024 في الجزائر وكيفية التسجيل

يبحث الكثير من المواطنون داخل الشارع الجزائري، عبر مواقع التواصل المختلفة ومحرك البحث جوجل عن شروط منحة البطالة الجزائرية، وتعتبر تلك المنحة إحدى الطرق الهامة التي تقوم بها الحكومة الجزائرية وقوفا بجانب المواطن الجزائري خاصة الفئات الاكثر احتياجا وفئة الشباب والذين هم مقبلون على الزواج ممن لا يوجد دخل شهري ثابت لهم، والعاطلين عن العمل، ونبين في المقال التالي التفاصيل الخاصة بشروط منحة البطالة 2024 في الجزائر.

شروط منحة البطالة 2024

قامت الحكومة الجزائرية ممثلة في الوكالة الوطنية للتشغيل بالاعلان عن بعض الشروط التي لابد أن تتوفر في من يحق لهم الحصول على منحة البطالة 2024 في الجزائر وتلك الشروط هي:

الشرط الاول: لابد أن يكون المتقدم مقيما بصفة دائمة داخل الأراضي الجزائرية.

الشرط الثاني: يجب أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية الجزائرية.

الشرط الثالث: عدم امتلاك المتقدم لاي أملاك عقارية أو اصول ذات قيمة.

الشرط الرابع: لابد أن يتراوح العمر الخاص بالمتقدم للحصول على المنحة ما بين 19 سنه و 49 سنه.

الشرط الخامس: ينبغي أن يكون المتقدم عاطل عن العمل ولا يوجد دخل شهري ثابت له.

الشرط السادس: إرفاق جميع الأوراق المطلوبة من قبل الوكالة الوطنية للتشغيل.

خطوات تسجيل في منحة البطالة 2024

حتى يتمكن المواطن الجزائري من التسجيل في منحة البطالة يوجد بعض الخطوات التي يجب إتباعها والتي أعلنتها الوكالة الوطنية للتشغيل، وتلك الخطوات هي: