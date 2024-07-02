بشكل رسمي استخرج علامات الطلاب منصة اوبن ايمس علامات الطلاب

فور الإعلان عن نتائج طلاب الأردن، سوف يتم الاعلان عنها عبر منصة اوبن ايمس والتي أطلقتها وزارة التعليم منصة أوبن إيمس تعمل على تسهيل الوصول إلى تلك النتائج وتقديم خدمات تعليمية أخرى حيث أصبحت هذه المنصة أداة أساسية يعتمد عليها الطلاب وأولياء الأمور للحصول على نتائج الامتحانات بسرعة وكفاءة، وهذا ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا هذا.

نتائج طلاب الأردن 2024 منصة أوبن إيمس

يمكن للجميع الحصول على نتائج طلاب الأردن 2024 من خلال منصة أوبن إيمس، حيث تم الإعلان عن توفر النتائج عبر الرابط الرسمي الذي قدمته وزارة التعليم يجب اتباع التعليمات التي تم توافرها عند الدخول إلى المنصة.

في البداية يتم الدخول إلى منصة OpenEMIS الرسمية.

من ثم، ستطلب منك إدخال المعلومات المطلوبة وهي اسم المستخدم وكلمة المرور.

بعد ذلك يتم اختيار اللغة المفضلة قبل النقر على زر التسجيل.

من ثم يجب التوجه إلى الصفحة الرئيسية للمنصة والنقر على القائمة التي تحتوي على الخدمات الإلكترونية.

قم بالضغط على خيار ملف التقويم.

ثم، حدد الصف الذي ترغب في الاستعلام عن نتيجته.

لا تنسى أن تقوم بادخال رقم المقعد.

بعد ذلك قم بالضغط على زر الاستعلام

التسجيل للدخول إلى علامات الطلاب الأردنيين لعام 2024

هناك طريقة سهلة جدًا يمكنك اتباعها للوصول إلى رابط OpenIMS لعلامات الطلاب لعام 2024، وهذه الطريقة تتمثل في: