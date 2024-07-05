هنا .. رابط استخراج نتائج البكالوريا 2024 عبر الديوان الوطني

يترقب طلاب الثانوية العامة في الجزائر موعد إعلان نتائج امتحان البكالوريا لسنة 2024، والتي تعتبر بوابتهم للدخول إلى الجامعة أو المعاهد العليا حددت وزارة التربية الوطنية الجزائرية موعد إعلان النتائج وأعلنت طرق الاستعلام عنها إلكترونيا ننصح الطلاب بالاطلاع على الموقع الرسمي لوزارة التربية الوطنية الجزائرية للحصول على آخر المعلومات والتحديثات حول نتائج البكالوريا، وهذا ما سنتعرف عليه من خلال مقالنا هذا.

نتائج البكالوريا في الجزائر 2024

ستبلغ نتائج امتحان البكالوريا في الجزائر لعام 2024 في جميع التخصصات التي خضع لها الطلاب، بما في ذلك العلوم، الطب، الحياة، الرياضيات، الرياضيات التقنية، التسيير، الاقتصاد، الفلسفة، واللغات الأجنبية ووفقاً لوزير التربية الوطنية، قد قام الطلاب بأداء الامتحانات بنجاح دون مشاكل وكانت جميع الأسئلة مستلهمة من المناهج التي تم دراستها خلال العام الدراسي الحالي كما شكر الوزير الجهات الأمنية التي ساعدت في تأمين اللجان الامتحانية وضمان سلامة عملية الامتحانات في جميع مراحلها.

موعد نتائج البكالوريا 2024

من المتوقع أن يتم الإعلان عن موعد نتائج الجزائر البكالوريا لعام 2024 عبر وزارة التربية الوطنية في جميع ولايات الجزائر يوم الأربعاء 3 يوليو 2024 كانت نسبة النجاح في السنة السابقة منخفضة وبلغت 50.63٪، وهذا الرقم منخفض بنسبة 11٪ مقارنة بالعام السابق وتأمل وزارة التربية الوطنية هذا العام في تحقيق نسبة نجاح أعلى.

رابط الاستعلام عن نتائج امتحان البكالوريا الجزائر

يمكنك الاستعلام عن نتائج امتحان البكالوريا الجزائر من خلال اتباع الخطوات التالية