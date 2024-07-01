اعرف راتبك كام.. الحد الأدنى للأجور في المغرب 2024 المالية تحدد

يترقب كل من القطاع العام والخاص زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب 2024 التي أعلنت عنها الحكومة مؤخراً بشكل رسمي، يثير هذا القرار اهتماما كبيرا بين المواطنين والقطاعين الذين يتطلعون لمعرفة مواعيد تنفيذ هذه الزيادة.

الوزارة المعنية قامت بتوضيح جميع التفاصيل المتعلقة بزيادة الحد الأدنى للأجور عبر إعلانها الرسمي والذي يهدف إلى تحسين ظروف العمل ورفع مستوى المعيشة للمواطنين، يعد هذا الإجراء جزءًا من جهود الحكومة لتعزيز الرفاهية الاجتماعية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي في البلاد.

الحد الأدنى للأجور في المغرب 2024

فيما يتعلق بزيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب 2024 فقد قررت الحكومة المغربية دعم الطبقة المتوسطة عبر زيادة الحد الأدنى للأجور بهدف تحسين مستويات الدخل للمواطنين، تمت زيادة الحد الأدنى لأجور القطاع العام بقيمة 100 دولار ما يعادل 1000 درهم مغربي وستبدأ هذه الزيادة في النفاذ الرسمي اعتبارا من يوليو 2024، حيث سيتم صرف دفعة أولى بقيمة 500 درهم.

بالإضافة إلى ذلك قامت الدولة بزيادة الحد الأدنى لأجور المرتبات في القطاع الخاص بنسبة 10%، ولكنها لن تطبق خلال هذا العام بل ستطبق تدريجيًا ابتداء من يناير 2025، حيث تصرف دفعة أولى بنسبة 5% ومن ثم دفعة ثانية في يناير 2026 بنفس النسبة.

موعد صرف مرتبات شهر يوليو 2024 في المغرب

وفقا لإعلان رسمي من وزارة المالية المغربية من المقرر صرف مرتبات شهر يوليو 2024 في المغرب في يوم 25 يوليو 2024، سيتم صرف هذه المرتبات بزيادة قدرها 500 درهم كدفعة أولى، وهذا القرار يأتي في إطار جهود الحكومة لتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين ظروفهم المعيشية.

تلك الزيادة تعكس التزام الحكومة بتقديم الدعم اللازم للمواطنين خلال الظروف الاقتصادية الحالية، وتأتي في إطار سعي الحكومة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المملكة يهدف صرف المرتبات بمواعيدها المحددة إلى توفير الأمان المالي والاستقرار للأسر المغربية وتعزيز الثقة في النظام المالي والمصرفي.