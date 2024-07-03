تفضل جدول مرتب لشفرات لعبة GTA San Andreas و GTA Vice City:

شفرات GTA San Andreas

الوظيفة الشفرة العضلات JYSDSOD تصدر القيادة GRIPISEVERYTHING الدرع PRECIOUSPROTECTION دم كامل ASPIRINE درع وصحة ومال HESOYAM أسلحة صاروخية PROFESSIONALTOOLS ذخيرة كاملة FULLCLIP ضربة قوية جدًا BSXSGGC القفزة المميتة LFGMHAL تغيير لون البشرة STILLLIKEDRESSINGUP القيادة باحتراف GRIPISEVERYTHING إبعاد الشرطة LEAVEMEALONE الحو ممطر CATSANDDOGS دبابة PANZER السرعة ONSPEED انفجار كبير BIGBANG سيارة سباق GETTHEREAMAZINGLYFAST إخفاء السيارات WHEELSAREALLINEED كل شيء سريع ONSPEED براشوت AIYPWZQP حروب العصابات MROEMZH الطيران بالسيارة COMEFLYWITHME

شفرات GTA Vice City

الوظيفة الشفرة تزويد كل السيارات بالنيترو COXEFGU طيران السيارات عند تعرضها للاصطدام BSXSGGC الدوام منتصف الليل XJVSNAJ جعل لون السماء برتقالي OFVIAC عاصفة رعدية MGHXYRM عاصفة رملية CWJXUOC قفزة كبيرة LFGMHAL صحة مكتملة BAGUVIX عدم نفاذ الإكسجين أثناء الغطس في الماء وبدون غرق CVWKXAM مظلة للباراشوت AIYPWZQP مظلة صاروخية YECGAA عدم ملاحقة الشرطة لك أبدًا AEZAKMI ملاحقة الشرطة لك بعد ستة نجوم LJSPQK اللكمات القوية IAVENJQ عدم تعرض اللاعب للجوع أبدًا AEDUWNV حالات الغضب بشوارع اللعبة IOJUFZN حالة الأدرينالين MUNASEF عدم نفاذ الذخيرة أبدًا WANRLTW الإصابة للأهداف بشكل حر أثناء قيادة السيارة OUIQDMW تقليل سيارات الشارع THGLOJ انتشار سيارات الريف بالشارع FVTMNBZ حمل المسدس 9مم للكل SJMAHPE السيارات والملابس الريفية BMTPWHR حمل القاذفات الصاروخية للكل ZSOXFSQ الاحترام الكامل OGXSDAG تزويد التاكسي بالنيترو لتسريعه VKYPQCF طائرة الأباتشي الهليكوبتر OHDUDE سيارات عملاقة لنقل الوقود AMOMHRER الجرافة أو البلدوزر EEGCYXT طائرة اللعب الجوي UPKQSRK سيارة بالعجل الضخم AGBDLCID شفرة أخرى لعدم ملاحقة الشرطة لك IFIRSTDOZ الصحة الكاملة الا في حالات الانفجار أو السقوط من مكان عال CAINEMVHZC انفجار جميع سيارات الشارع ALLCARGOBOOM السيارات السوداء PAINTITBLACK سير السيارة على الماء RLMJHSC حمل الرشاش الالي DEATHGUN شفرة أخرى للصحة المكتملة GIVEMESOMELIFE تواجد العصابات حولك GROVELIFE الموتوسيكل السباق GOONOUJ سد الجوع لشخصية لاعب اللعبة IMTOFULL تواجد الشرطة بجميع الاماكن BUSTEDLIFE انتشار رجال المطافئ في كل مكان BURNINGDESIRE حمل المسدسات للجميع AGENTCITY

هذه الشفرات تساعدك في تحسين تجربتك في اللعبة بطرق مختلفة، مثل زيادة الصحة، الأسلحة، والمركبات، وإضافة تأثيرات خاصة للعبة.