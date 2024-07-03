شفرات

نورهان محمد تاريخ النشر تصنيف عربي و دولي

تفضل جدول مرتب لشفرات لعبة GTA San Andreas و GTA Vice City:

شفرات GTA San Andreas

الوظيفةالشفرة
العضلاتJYSDSOD
تصدر القيادةGRIPISEVERYTHING
الدرعPRECIOUSPROTECTION
دم كاملASPIRINE
درع وصحة ومالHESOYAM
أسلحة صاروخيةPROFESSIONALTOOLS
ذخيرة كاملةFULLCLIP
ضربة قوية جدًاBSXSGGC
القفزة المميتةLFGMHAL
تغيير لون البشرةSTILLLIKEDRESSINGUP
القيادة باحترافGRIPISEVERYTHING
إبعاد الشرطةLEAVEMEALONE
الحو ممطرCATSANDDOGS
دبابةPANZER
السرعةONSPEED
انفجار كبيرBIGBANG
سيارة سباقGETTHEREAMAZINGLYFAST
إخفاء السياراتWHEELSAREALLINEED
كل شيء سريعONSPEED
براشوتAIYPWZQP
حروب العصاباتMROEMZH
الطيران بالسيارةCOMEFLYWITHME

شفرات GTA Vice City

الوظيفةالشفرة
تزويد كل السيارات بالنيتروCOXEFGU
طيران السيارات عند تعرضها للاصطدامBSXSGGC
الدوام منتصف الليلXJVSNAJ
جعل لون السماء برتقاليOFVIAC
عاصفة رعديةMGHXYRM
عاصفة رمليةCWJXUOC
قفزة كبيرةLFGMHAL
صحة مكتملةBAGUVIX
عدم نفاذ الإكسجين أثناء الغطس في الماء وبدون غرقCVWKXAM
مظلة للباراشوتAIYPWZQP
مظلة صاروخيةYECGAA
عدم ملاحقة الشرطة لك أبدًاAEZAKMI
ملاحقة الشرطة لك بعد ستة نجومLJSPQK
اللكمات القويةIAVENJQ
عدم تعرض اللاعب للجوع أبدًاAEDUWNV
حالات الغضب بشوارع اللعبةIOJUFZN
حالة الأدرينالينMUNASEF
عدم نفاذ الذخيرة أبدًاWANRLTW
الإصابة للأهداف بشكل حر أثناء قيادة السيارةOUIQDMW
تقليل سيارات الشارعTHGLOJ
انتشار سيارات الريف بالشارعFVTMNBZ
حمل المسدس 9مم للكلSJMAHPE
السيارات والملابس الريفيةBMTPWHR
حمل القاذفات الصاروخية للكلZSOXFSQ
الاحترام الكاملOGXSDAG
تزويد التاكسي بالنيترو لتسريعهVKYPQCF
طائرة الأباتشي الهليكوبترOHDUDE
سيارات عملاقة لنقل الوقودAMOMHRER
الجرافة أو البلدوزرEEGCYXT
طائرة اللعب الجويUPKQSRK
سيارة بالعجل الضخمAGBDLCID
شفرة أخرى لعدم ملاحقة الشرطة لكIFIRSTDOZ
الصحة الكاملة الا في حالات الانفجار أو السقوط من مكان عالCAINEMVHZC
انفجار جميع سيارات الشارعALLCARGOBOOM
السيارات السوداءPAINTITBLACK
سير السيارة على الماءRLMJHSC
حمل الرشاش الاليDEATHGUN
شفرة أخرى للصحة المكتملةGIVEMESOMELIFE
تواجد العصابات حولكGROVELIFE
الموتوسيكل السباقGOONOUJ
سد الجوع لشخصية لاعب اللعبةIMTOFULL
تواجد الشرطة بجميع الاماكنBUSTEDLIFE
انتشار رجال المطافئ في كل مكانBURNINGDESIRE
حمل المسدسات للجميعAGENTCITY

هذه الشفرات تساعدك في تحسين تجربتك في اللعبة بطرق مختلفة، مثل زيادة الصحة، الأسلحة، والمركبات، وإضافة تأثيرات خاصة للعبة.

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معلومات الكاتب
نورهان محمد

كاتبة محتوى أخباري في موقع البديل أتابع كل جديد، لدي خبرة تتعدى 8 سنوات استطيع عرض الخبر بشكل مبسط والاعتماد على المواقع الرسمية.

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