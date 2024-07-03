تفضل جدول مرتب لشفرات لعبة GTA San Andreas و GTA Vice City:
شفرات GTA San Andreas
|الوظيفة
|الشفرة
|العضلات
|JYSDSOD
|تصدر القيادة
|GRIPISEVERYTHING
|الدرع
|PRECIOUSPROTECTION
|دم كامل
|ASPIRINE
|درع وصحة ومال
|HESOYAM
|أسلحة صاروخية
|PROFESSIONALTOOLS
|ذخيرة كاملة
|FULLCLIP
|ضربة قوية جدًا
|BSXSGGC
|القفزة المميتة
|LFGMHAL
|تغيير لون البشرة
|STILLLIKEDRESSINGUP
|القيادة باحتراف
|GRIPISEVERYTHING
|إبعاد الشرطة
|LEAVEMEALONE
|الحو ممطر
|CATSANDDOGS
|دبابة
|PANZER
|السرعة
|ONSPEED
|انفجار كبير
|BIGBANG
|سيارة سباق
|GETTHEREAMAZINGLYFAST
|إخفاء السيارات
|WHEELSAREALLINEED
|كل شيء سريع
|ONSPEED
|براشوت
|AIYPWZQP
|حروب العصابات
|MROEMZH
|الطيران بالسيارة
|COMEFLYWITHME
شفرات GTA Vice City
|الوظيفة
|الشفرة
|تزويد كل السيارات بالنيترو
|COXEFGU
|طيران السيارات عند تعرضها للاصطدام
|BSXSGGC
|الدوام منتصف الليل
|XJVSNAJ
|جعل لون السماء برتقالي
|OFVIAC
|عاصفة رعدية
|MGHXYRM
|عاصفة رملية
|CWJXUOC
|قفزة كبيرة
|LFGMHAL
|صحة مكتملة
|BAGUVIX
|عدم نفاذ الإكسجين أثناء الغطس في الماء وبدون غرق
|CVWKXAM
|مظلة للباراشوت
|AIYPWZQP
|مظلة صاروخية
|YECGAA
|عدم ملاحقة الشرطة لك أبدًا
|AEZAKMI
|ملاحقة الشرطة لك بعد ستة نجوم
|LJSPQK
|اللكمات القوية
|IAVENJQ
|عدم تعرض اللاعب للجوع أبدًا
|AEDUWNV
|حالات الغضب بشوارع اللعبة
|IOJUFZN
|حالة الأدرينالين
|MUNASEF
|عدم نفاذ الذخيرة أبدًا
|WANRLTW
|الإصابة للأهداف بشكل حر أثناء قيادة السيارة
|OUIQDMW
|تقليل سيارات الشارع
|THGLOJ
|انتشار سيارات الريف بالشارع
|FVTMNBZ
|حمل المسدس 9مم للكل
|SJMAHPE
|السيارات والملابس الريفية
|BMTPWHR
|حمل القاذفات الصاروخية للكل
|ZSOXFSQ
|الاحترام الكامل
|OGXSDAG
|تزويد التاكسي بالنيترو لتسريعه
|VKYPQCF
|طائرة الأباتشي الهليكوبتر
|OHDUDE
|سيارات عملاقة لنقل الوقود
|AMOMHRER
|الجرافة أو البلدوزر
|EEGCYXT
|طائرة اللعب الجوي
|UPKQSRK
|سيارة بالعجل الضخم
|AGBDLCID
|شفرة أخرى لعدم ملاحقة الشرطة لك
|IFIRSTDOZ
|الصحة الكاملة الا في حالات الانفجار أو السقوط من مكان عال
|CAINEMVHZC
|انفجار جميع سيارات الشارع
|ALLCARGOBOOM
|السيارات السوداء
|PAINTITBLACK
|سير السيارة على الماء
|RLMJHSC
|حمل الرشاش الالي
|DEATHGUN
|شفرة أخرى للصحة المكتملة
|GIVEMESOMELIFE
|تواجد العصابات حولك
|GROVELIFE
|الموتوسيكل السباق
|GOONOUJ
|سد الجوع لشخصية لاعب اللعبة
|IMTOFULL
|تواجد الشرطة بجميع الاماكن
|BUSTEDLIFE
|انتشار رجال المطافئ في كل مكان
|BURNINGDESIRE
|حمل المسدسات للجميع
|AGENTCITY
هذه الشفرات تساعدك في تحسين تجربتك في اللعبة بطرق مختلفة، مثل زيادة الصحة، الأسلحة، والمركبات، وإضافة تأثيرات خاصة للعبة.