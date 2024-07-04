حمل الآن🔥🔥✅ تحميل جاتا جراند ثفت أوتو Grand Theft Auto V للأيفون والاندرويد وأهم شفرات GTA San Andreas

تحميل جاتا جراند ثفت أوتو للاندرويد
لـ تحميل جاتا جراند ثفت أوتو Grand Theft Auto V يجب التحقق من المتطلبات الأساسية السابق ذكرها وأيضا:
- تأكد من أن جهازك يعمل بنظام تشغيل أندرويد 4.0 أو أحدث.
- تأكد من وجود مساحة تخزين كافية على جهازك (عادةً ما تحتاج اللعبة إلى حوالي 2 جيجابايت).
- افتح تطبيق Google Play Store على جهازك.
- في شريط البحث، اكتب “Grand Theft Auto” أو “GTA” وابحث عن اللعبة.
- اختر النسخة الرسمية من اللعبة (مثل GTA: San Andreas أو GTA: Vice City) والتي تكون مطورة من قِبل Rockstar Games.
- اضغط على زر “تثبيت” (Install) وانتظر حتى يتم تحميل اللعبة وتثبيتها على جهازك.
تحميل جاتا جراند ثفت أوتو على الآيفون
لتحميل لعبة جاتا على جهاز iPhone، يجب الانتباه إلى أن الإجراءات تختلف قليلاً عن تحميلها على أندرويد، نظرًا للقيود التي تفرضها Apple على متجرها (App Store) والتي تجعل تثبيت التطبيقات من مصادر خارجية أمرًا معقدًا، لذا، هنا هي الخطوات الأساسية لتحميل اللعبة على iPhone:
- افتح متجر App Store على جهاز iPhone الخاص بك.
- اكتب “Grand Theft Auto” أو “GTA” في شريط البحث.
- اختر اللعبة التي تفضلها من بين الإصدارات المتاحة مثل GTA: San Andreas أو GTA: Vice City.
- اضغط على زر “Get” أو “تحميل” لبدء تحميل اللعبة على جهازك.
- بمجرد الانتهاء من التحميل، سيتم تثبيت اللعبة تلقائيًا على جهازك.
- قد تحتاج إلى إنشاء حساب Rockstar Games أو تسجيل الدخول إلى حسابك إذا كنت تملك بالفعل واحدًا.
- بعد التثبيت، افتح اللعبة من شاشة الجهاز الرئيسية وابدأ في اللعب بحسب التعليمات الموجودة داخل اللعبة.
- قد تكون اللعبة مدفوعة، وسيتم تحصيل الرسوم من حسابك في App Store عند الشراء.
- قد تتطلب بعض الإصدارات من GTA اتصالًا بالإنترنت للعب أو لإجراء تحديثات.
خطوات تحميل لعبة جاتا جراند ثقت اوتو للكمبيوتر steam
تعتبر لعبة جاتا جراند ثقت اوتو أخر إصدار من لعبة جاتا المتوفرة على جوجل بلاي وابل استور، وتتحدث اللعبة على ثلاث شخصيات، والشخصية الأول (فرانكلين) يخرج من السجن في بداية اللعب وعصابات المافيا تبحث عليه وقتلت بعض أفراد عائلته ويخوض المعارك ويغامر من اجل الدفاع عن أفراد عائلته الباقيين، والشخصية الثانية (وتريفور) يعيش في طبقة فقيرة ويحاول أن يهرب من الفقر، ولتحميل اللعبة للكمبيوتر كالتالي:
- تأكد بأنك لديك حساب steam.
- وافتح برنامج steam.
- واكتب في شريط البحث جاتا جراند ثقت اوتو.
- وأضغط أضاف إلى عربة التسوق.
- وبعد ذالك انقر على Purchase for Myself لإكمال عملية الشراء.
- وانظر ليكتمل الشراء.
- وسيمكنك أن تفتح اللعبة من خلال steam مباشرة.
شفرات GTA San Andreas
|الوظيفة
|الشفرة
|العضلات
|JYSDSOD
|تصدر القيادة
|GRIPISEVERYTHING
|الدرع
|PRECIOUSPROTECTION
|دم كامل
|ASPIRINE
|درع وصحة ومال
|HESOYAM
|أسلحة صاروخية
|PROFESSIONALTOOLS
|ذخيرة كاملة
|FULLCLIP
|ضربة قوية جدًا
|BSXSGGC
|القفزة المميتة
|LFGMHAL
|تغيير لون البشرة
|STILLLIKEDRESSINGUP
|القيادة باحتراف
|GRIPISEVERYTHING
|إبعاد الشرطة
|LEAVEMEALONE
|الحو ممطر
|CATSANDDOGS
|دبابة
|PANZER
|السرعة
|ONSPEED
|انفجار كبير
|BIGBANG
|سيارة سباق
|GETTHEREAMAZINGLYFAST
|إخفاء السيارات
|WHEELSAREALLINEED
|كل شيء سريع
|ONSPEED
|براشوت
|AIYPWZQP
|حروب العصابات
|MROEMZH
|الطيران بالسيارة
|COMEFLYWITHME
شفرات GTA Vice City
|الوظيفة
|الشفرة
|تزويد كل السيارات بالنيترو
|COXEFGU
|طيران السيارات عند تعرضها للاصطدام
|BSXSGGC
|الدوام منتصف الليل
|XJVSNAJ
|جعل لون السماء برتقالي
|OFVIAC
|عاصفة رعدية
|MGHXYRM
|عاصفة رملية
|CWJXUOC
|قفزة كبيرة
|LFGMHAL
|صحة مكتملة
|BAGUVIX
|عدم نفاذ الإكسجين أثناء الغطس في الماء وبدون غرق
|CVWKXAM
|مظلة للباراشوت
|AIYPWZQP
|مظلة صاروخية
|YECGAA
|عدم ملاحقة الشرطة لك أبدًا
|AEZAKMI
|ملاحقة الشرطة لك بعد ستة نجوم
|LJSPQK
|اللكمات القوية
|IAVENJQ
|عدم تعرض اللاعب للجوع أبدًا
|AEDUWNV
|حالات الغضب بشوارع اللعبة
|IOJUFZN
|حالة الأدرينالين
|MUNASEF
|عدم نفاذ الذخيرة أبدًا
|WANRLTW
|الإصابة للأهداف بشكل حر أثناء قيادة السيارة
|OUIQDMW
|تقليل سيارات الشارع
|THGLOJ
|انتشار سيارات الريف بالشارع
|FVTMNBZ
|حمل المسدس 9مم للكل
|SJMAHPE
|السيارات والملابس الريفية
|BMTPWHR
|حمل القاذفات الصاروخية للكل
|ZSOXFSQ
|الاحترام الكامل
|OGXSDAG
|تزويد التاكسي بالنيترو لتسريعه
|VKYPQCF
|طائرة الأباتشي الهليكوبتر
|OHDUDE
|سيارات عملاقة لنقل الوقود
|AMOMHRER
|الجرافة أو البلدوزر
|EEGCYXT
|طائرة اللعب الجوي
|UPKQSRK
|سيارة بالعجل الضخم
|AGBDLCID
|شفرة أخرى لعدم ملاحقة الشرطة لك
|IFIRSTDOZ
|الصحة الكاملة الا في حالات الانفجار أو السقوط من مكان عال
|CAINEMVHZC
|انفجار جميع سيارات الشارع
|ALLCARGOBOOM
|السيارات السوداء
|PAINTITBLACK
|سير السيارة على الماء
|RLMJHSC
|حمل الرشاش الالي
|DEATHGUN
|شفرة أخرى للصحة المكتملة
|GIVEMESOMELIFE
|تواجد العصابات حولك
|GROVELIFE
|الموتوسيكل السباق
|GOONOUJ
|سد الجوع لشخصية لاعب اللعبة
|IMTOFULL
|تواجد الشرطة بجميع الاماكن
|BUSTEDLIFE
|انتشار رجال المطافئ في كل مكان
|BURNINGDESIRE
|حمل المسدسات للجميع
|AGENTCITY
هذه الشفرات تساعدك في تحسين تجربتك في اللعبة بطرق مختلفة، مثل زيادة الصحة، الأسلحة، والمركبات، وإضافة تأثيرات خاصة للعبة.