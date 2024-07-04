حمل الآن🔥🔥✅ تحميل جاتا جراند ثفت أوتو Grand Theft Auto V للأيفون والاندرويد وأهم شفرات GTA San Andreas

نورهان محمد تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
حمل الآن🔥🔥✅ تحميل جاتا جراند ثفت أوتو Grand Theft Auto V للأيفون والاندرويد وأهم شفرات GTA San Andreas
تحميل جاتا جراند ثفت أوتو

تعد سلسلة ألعاب تحميل جاتا جراند ثفت أوتو (Grand Theft Auto) أو كما تُعرف اختصارًا بـ “GTA”، من أكثر الألعاب شهرة وشعبية في عالم الألعاب الإلكترونية، منذ إطلاق أول إصداراتها في أواخر التسعينيات، استحوذت هذه السلسلة على اهتمام الملايين من اللاعبين حول العالم بفضل قصصها المثيرة، وعالمها المفتوح الواسع، وإمكانية القيام بمختلف الأنشطة والمهام بشكل حر ومبتكر، في هذا المقال، سنتناول كيفية تحميل لعبة جراند ثفت أوتو، مع تقديم نظرة عامة على أبرز مميزاتها، ومتطلبات التشغيل، وبعض النصائح للحصول على تجربة لعب مميزة، إذا كنت من محبي ألعاب العالم المفتوح وتبحث عن تجربة غامرة ومليئة بالإثارة، فإن هذا المقال سيوفر لك كل ما تحتاج معرفته للبدء في مغامرتك داخل عالم GTA الشيق.

بطاقة لعبة جاتا جراند ثفت أوتو Grand Theft Auto V

المتطلباتالحد المطلوب
نظام التشغيلويندوز 10 (64 بت)
المعالجIntel Core i5 3470 @ 3.2GHz / AMD X8 FX-8350 @ 4GHz
الذاكرة8 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)
كرت الشاشةNVIDIA GTX 660 2GB / AMD HD 7870 2GB
مساحة التخزين72 جيجابايت من المساحة الحرة على القرص الصلب
الصوتبطاقة صوت متوافقة مع DirectX 10
الاتصال بالإنترنتيُفضل وجود اتصال بالإنترنت للتحديثات والميزات عبر الإنترنت
البرامج المطلوبةDirectX و Visual C++ Redistributable

تحميل جاتا جراند ثفت أوتو للاندرويد

لـ تحميل جاتا جراند ثفت أوتو Grand Theft Auto V يجب التحقق من المتطلبات الأساسية السابق ذكرها وأيضا:

  • تأكد من أن جهازك يعمل بنظام تشغيل أندرويد 4.0 أو أحدث.
  • تأكد من وجود مساحة تخزين كافية على جهازك (عادةً ما تحتاج اللعبة إلى حوالي 2 جيجابايت).
  • افتح تطبيق Google Play Store على جهازك.
  • في شريط البحث، اكتب “Grand Theft Auto” أو “GTA” وابحث عن اللعبة.
  • اختر النسخة الرسمية من اللعبة (مثل GTA: San Andreas أو GTA: Vice City) والتي تكون مطورة من قِبل Rockstar Games.
  • اضغط على زر “تثبيت” (Install) وانتظر حتى يتم تحميل اللعبة وتثبيتها على جهازك.

تحميل جاتا جراند ثفت أوتو على الآيفون

لتحميل لعبة جاتا على جهاز iPhone، يجب الانتباه إلى أن الإجراءات تختلف قليلاً عن تحميلها على أندرويد، نظرًا للقيود التي تفرضها Apple على متجرها (App Store) والتي تجعل تثبيت التطبيقات من مصادر خارجية أمرًا معقدًا، لذا، هنا هي الخطوات الأساسية لتحميل اللعبة على iPhone:

  • افتح متجر App Store على جهاز iPhone الخاص بك.
  • اكتب “Grand Theft Auto” أو “GTA” في شريط البحث.
  • اختر اللعبة التي تفضلها من بين الإصدارات المتاحة مثل GTA: San Andreas أو GTA: Vice City.
  • اضغط على زر “Get” أو “تحميل” لبدء تحميل اللعبة على جهازك.
  • بمجرد الانتهاء من التحميل، سيتم تثبيت اللعبة تلقائيًا على جهازك.
  • قد تحتاج إلى إنشاء حساب Rockstar Games أو تسجيل الدخول إلى حسابك إذا كنت تملك بالفعل واحدًا.
  • بعد التثبيت، افتح اللعبة من شاشة الجهاز الرئيسية وابدأ في اللعب بحسب التعليمات الموجودة داخل اللعبة.
  • قد تكون اللعبة مدفوعة، وسيتم تحصيل الرسوم من حسابك في App Store عند الشراء.
  • قد تتطلب بعض الإصدارات من GTA اتصالًا بالإنترنت للعب أو لإجراء تحديثات.

خطوات تحميل لعبة جاتا جراند ثقت اوتو للكمبيوتر steam

تعتبر لعبة جاتا جراند ثقت اوتو أخر إصدار من لعبة جاتا المتوفرة على جوجل بلاي وابل استور، وتتحدث اللعبة على ثلاث شخصيات، والشخصية الأول (فرانكلين) يخرج من السجن في بداية اللعب وعصابات المافيا تبحث عليه وقتلت بعض أفراد عائلته ويخوض المعارك ويغامر من اجل الدفاع عن أفراد عائلته الباقيين، والشخصية الثانية (وتريفور) يعيش في طبقة فقيرة ويحاول أن يهرب من الفقر، ولتحميل اللعبة للكمبيوتر كالتالي:

  1. تأكد بأنك لديك حساب steam.
  2. وافتح برنامج steam.
  3. واكتب في شريط البحث جاتا جراند ثقت اوتو.
  4. وأضغط أضاف إلى عربة التسوق.
  5. وبعد ذالك انقر على Purchase for Myself لإكمال عملية الشراء.
  6. وانظر ليكتمل الشراء.
  7. وسيمكنك أن تفتح اللعبة من خلال steam مباشرة.

شفرات GTA San Andreas

الوظيفةالشفرة
العضلاتJYSDSOD
تصدر القيادةGRIPISEVERYTHING
الدرعPRECIOUSPROTECTION
دم كاملASPIRINE
درع وصحة ومالHESOYAM
أسلحة صاروخيةPROFESSIONALTOOLS
ذخيرة كاملةFULLCLIP
ضربة قوية جدًاBSXSGGC
القفزة المميتةLFGMHAL
تغيير لون البشرةSTILLLIKEDRESSINGUP
القيادة باحترافGRIPISEVERYTHING
إبعاد الشرطةLEAVEMEALONE
الحو ممطرCATSANDDOGS
دبابةPANZER
السرعةONSPEED
انفجار كبيرBIGBANG
سيارة سباقGETTHEREAMAZINGLYFAST
إخفاء السياراتWHEELSAREALLINEED
كل شيء سريعONSPEED
براشوتAIYPWZQP
حروب العصاباتMROEMZH
الطيران بالسيارةCOMEFLYWITHME

شفرات GTA Vice City

الوظيفةالشفرة
تزويد كل السيارات بالنيتروCOXEFGU
طيران السيارات عند تعرضها للاصطدامBSXSGGC
الدوام منتصف الليلXJVSNAJ
جعل لون السماء برتقاليOFVIAC
عاصفة رعديةMGHXYRM
عاصفة رمليةCWJXUOC
قفزة كبيرةLFGMHAL
صحة مكتملةBAGUVIX
عدم نفاذ الإكسجين أثناء الغطس في الماء وبدون غرقCVWKXAM
مظلة للباراشوتAIYPWZQP
مظلة صاروخيةYECGAA
عدم ملاحقة الشرطة لك أبدًاAEZAKMI
ملاحقة الشرطة لك بعد ستة نجومLJSPQK
اللكمات القويةIAVENJQ
عدم تعرض اللاعب للجوع أبدًاAEDUWNV
حالات الغضب بشوارع اللعبةIOJUFZN
حالة الأدرينالينMUNASEF
عدم نفاذ الذخيرة أبدًاWANRLTW
الإصابة للأهداف بشكل حر أثناء قيادة السيارةOUIQDMW
تقليل سيارات الشارعTHGLOJ
انتشار سيارات الريف بالشارعFVTMNBZ
حمل المسدس 9مم للكلSJMAHPE
السيارات والملابس الريفيةBMTPWHR
حمل القاذفات الصاروخية للكلZSOXFSQ
الاحترام الكاملOGXSDAG
تزويد التاكسي بالنيترو لتسريعهVKYPQCF
طائرة الأباتشي الهليكوبترOHDUDE
سيارات عملاقة لنقل الوقودAMOMHRER
الجرافة أو البلدوزرEEGCYXT
طائرة اللعب الجويUPKQSRK
سيارة بالعجل الضخمAGBDLCID
شفرة أخرى لعدم ملاحقة الشرطة لكIFIRSTDOZ
الصحة الكاملة الا في حالات الانفجار أو السقوط من مكان عالCAINEMVHZC
انفجار جميع سيارات الشارعALLCARGOBOOM
السيارات السوداءPAINTITBLACK
سير السيارة على الماءRLMJHSC
حمل الرشاش الاليDEATHGUN
شفرة أخرى للصحة المكتملةGIVEMESOMELIFE
تواجد العصابات حولكGROVELIFE
الموتوسيكل السباقGOONOUJ
سد الجوع لشخصية لاعب اللعبةIMTOFULL
تواجد الشرطة بجميع الاماكنBUSTEDLIFE
انتشار رجال المطافئ في كل مكانBURNINGDESIRE
حمل المسدسات للجميعAGENTCITY

هذه الشفرات تساعدك في تحسين تجربتك في اللعبة بطرق مختلفة، مثل زيادة الصحة، الأسلحة، والمركبات، وإضافة تأثيرات خاصة للعبة.

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معلومات الكاتب
نورهان محمد

كاتبة محتوى أخباري في موقع البديل أتابع كل جديد، لدي خبرة تتعدى 8 سنوات استطيع عرض الخبر بشكل مبسط والاعتماد على المواقع الرسمية.

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