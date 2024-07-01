كل الشفرات هُنا🔥👇👇😍” كيفية تحميل لعبة GTA 5 على الهاتف مجانا للأندرويد والأيفون “عيش المتعة والإثارة”

نعرض لكم خطوات تحميل لعبة GTA 5 على الهاتف حيث أنه بفضل التقدم التكنولوجي السريع، أصبح من الممكن الآن لعشاق ألعاب الفيديو الاستمتاع بتجربة لعب GTA 5 على هواتفهم الذكية بنظامي أندرويد وiOS بشكل مجاني، تعد لعبة GTA 5 واحدة من أشهر ألعاب المغامرات والأكشن التي تمكن اللاعبين من الانغماس في عالم مفتوح مليء بالإثارة والتشويق، يتيح لك تحميل اللعبة على الهاتف المحمول تجربة رائعة تجمع بين القصة الشيقة والأدرينالين والحرية الكاملة في استكشاف عالم مفتوح.

بطاقة مواصفات اللعبة GTA 5



اسم اللعبة : جراند ثفت أوتو 5

: جراند ثفت أوتو 5 الإصدار الحالي : 2.2

: 2.2 الحجم : 2.63GB

: 2.63GB يتطلب نسخة أندرويد : 4.4 أو أعلى

: 4.4 أو أعلى آخر تحديث: 26 يونيو 2024

تحميل لعبة GTA 5 على الهاتف مجانا

يمكنك بسهولة تحميل لعبة GTA 5 على جهاز الأندرويد الخاص بك مجانًا من خلال الخطوات التالية:

فتح متجر جوجل بلاي من قائمة التطبيقات على هاتفك أو أب استور للايفون.

ستجد ملفين: ملف APK وملف OBB، قم بتنزيلهما وحفظهما على جهازك.

قم بتثبيت ملف APK ولكن لا تفتحه الآن.

استخدم برنامج Zarchiver لفك ضغط ملف OBB.

انقل ملف OBB إلى المسار Android/OBB.

الآن يمكنك تشغيل لعبة جراند ثفت أوتو 5 والاستمتاع بها.

أهم الشفرات الجديدة للعبة GTA 5

تم تطوير اللعبة بواسطة روكستار نورث وأصدرت في 17 سبتمبر 2013، تم نشر اللعبة بواسطة روكستار جيمز وهي متاحة على أجهزة أكس بوكس 360 والحواسب الآلية بنظام تشغيل مايكروسوفت ويندوز منذ 14 أبريل 2015، يمكن للاعبين اللعب بشكل فردي ضد الذكاء الاصطناعي أو تكوين فرق للعب الجماعي، الأدوات الأساسية المطلوبة للعب تشمل لوحة المفاتيح، الماوس، والمقبض، وإليك جميع الشفرات لتلعب بذكاء:

الشفرة جهاز الكمبيوتر بلاي ستيشن PC اكس بوكس xBox عن طريق هاتف اللعبة شفرة المشي سكران LIQUOR Triangle, Right, Right, Left, Right, Square, O, Left Y, Right, Right, Left, Right, X, B, Left 1-999-547867 شفرة زيادة سرعة الركض للحد الأقصى CATCHME TRIANGLE, LEFT, RIGHT, RIGHT, L2, L1, SQUARE Y, LEFT, RIGHT, RIGHT, LT, LB, X 1-999-228-8463 شفرة السباحة بشكل أسرع في النهر أو البحر GOTGILLS LEFT, LEFT, L1, RIGHT, RIGHT, R2, LEFT, L2, RIGHT LEFT, LEFT, LB, RIGHT, RIGHT, RT, LEFT, LT, RIGHT 1-999-468-44557 شفرة تغيير الجاذبية FLOATER Left, Left, L1, R1, L1, Right, Left, L1, Left Left, Left, LB, RB, LB, Right, Left, LB, Left 1-999-356-2837 شفرة تغيير الطقس MAKEITRAIN R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Square RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X 1-999-625-348-7246 شفرة القفز بالمظلة من على جبل او من على طائرة او أي مرتفع SKYDIVE LEFT, RIGHT, L1, L2, R1, R2, R2, LEFT, LEFT, RIGHT, L1 LEFT, RIGHT, LB, LT, RB, RT, RT, LEFT, LEFT, RIGHT, LB 1-999-759-3483 شفرة حماية من الرصاص لتكون خارقاً مضاداً للرصاص – شفرة الموت gta 5 PAINKILLER RIGHT, X, RIGHT, LEFT, RIGHT, R1, RIGHT, LEFT, X, TRIANGLE RIGHT, A, RIGHT, LEFT, RIGHT, RB, RIGHT, LEFT, A, Y 1-999-724-654-5537 شفرة تقليل مستوى المطالبة وملاحقة الشرطة لك LAWYERUP R1, R1, CIRCLE, R2, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT RB, RB, B, RT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT 1-999-5299-3787 شفرة رفع درجة مطالبة الشرطة لك ومطاردتها لك FUGITIVE R1, R1, CIRCLE, R2, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT RB, RB, B, RT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT 1-999-3844-8483 شفرة الحصول على صحة ودرع كاملين TURTLE CIRCLE, L1, TRIANGLE, R2, X, SQUARE, CIRCLE, RIGHT, SQUARE, L1, L1, L1 B, LB, Y, RT, A, X, B, RIGHT, X, LB, LB, LB 1-999-887-853 شفرة اعادة شحن القدرة الخاصة POWERUP X, X, Square, R1, L1, X, Right, Left, X A, A, X, RB, LB, A, Right, Left, A 1-999-769-3787 شفرة تقليل الإحتكاك SNOWDAY Triangle, R1, R1, Left, R1, L1, R2, L1 Y, RB, RB, Left, RB, LB, RT, LB 1-999-766-9329 شفرة GTA V للسقوط الحر SKYFALL L1, L2, R1, R2, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, L1, L2, R1, R2, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT LB, LT, RB, RT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LB, LT, RB, RT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT 1-999-759-3255 شفرة GTA V لتحسين التصويب DEADEYE SQUARE, L2, R1, TRIANGLE, LEFT, SQUARE, L2, RIGHT, X X, LT, RB, Y, LEFT, X, LT, RIGHT, A 1-999-332-3393 شفرة تبطئ الوقت SLOWMO Triangle, Left, Right, Right, Square, R2, R1 Y, Left, Right, Right, X, RT, RB 1-999-756-966 شفرة القفز العالي HOPTOIT L2, L2, Square, O, O, L2, Square, Square, Left, Right, X Left, Left, Y, Y, Right, Right, Left, Right, X, RB, RT 1-999-467-8648 شفرة لجعل قبضة يدك متفجرة HOTHANDS RIGHT, LEFT, X, TRIANGLE, R1, CIRCLE, CIRCLE, CIRCLE, L2 RIGHT, LEFT, A, Y, RB, B, B, B, LT 1-999-4684-2637 شفرة اطلاق رصاصات مشتعلة من كل أسلحتك INCENDIARY L1, R1, SQUARE, R1, LEFT, R2, R1, LEFT, SQUARE, RIGHT, L1, L1 LB, RB, X, RB, LEFT, RT, RB, LEFT, X, RIGHT, LB, LB 1-999-462-363-4279 شفرة اطلاق رصاصات متفجرة من أسلحتك HIGHEX Right, Square, X, Left, R1, R2, Left, Right, Right, L1, L1, L1 Right, X, A, Left, RB, RT, Left, Right, Right, LB, LB, LB 1-999-444-439 شفرة الحصول على جميع الأسلحة بذخيرة كاملة TOOLUP TRIANGLE, R2, LEFT, L1, X, RIGHT, TRIANGLE, DOWN, SQUARE, L1, L1, L1 Y, RT, LEFT, LB, A, RIGHT, Y, Down, X, LB, LB, LB 1-999-8665-87 شفرة اظهار BMX Bike BANDIT Left, Left, Right, Right, Left, Right, Square, O, Triangle, R1, R2 Left, Left, Right, Right, Left, Right, X, B,Y, RB, RT 1-999-226-348 شفرة الهيليكوبتر Buzzard Helicopter BUZZOFF O, O, L1, O, O, O, L1, L2, R1, Triangle, O, Triangle B, B, LB, B,B,B,LB, LT, RB, Y, B, Y 1-999-289-9633 شفرة سيارة Caddy Vehicle HOLEIN1 O, L1, Left, R1, L2, X, R1, L1, O, X B, LB, Left, RB, LT, A, RB, LB, B, A 1-999-4653-461 شفرة سيارة Comet Vehicle COMET R1, O, R2, Right, L1, L2, X, X, Square, R1 RB, B, RT, Right, LB, LT, A, A, X, RB 1-999-266-38 شفرة الطائرة gta v Duster Plane FLYSPRAY Right, Left, R1, R1, R1, Left, Triangle, Triangle, X, O, L1, L1 Right, Left, RB, RB, RB, Left, Y, Y, A, B, LB, LB 1-999-359-77729 شفرة سيارة القمامة TRASHED Circle, R1, Circle, R1, Left, Left, R1, L1, Circle, Right B, RB, B, RB, Left, Left, RB, LB, B, Right 1-999-872-7433 شفرة سيارة Rapid GT Vehicle RAPIDGT R2, L1, O, Right, L1, R1, Right, Left, O, R2 RT, LB, B, Right, LB, RB, Right, Left, B, RT 1-999-727-4348 شفرة الدراجة البخارية Shitzu PCJ 600 ROCKET R1, Right, Left, Right, R2, Left, Right, Square, Right, L2, L1, L1 RB, Right, Left, Right, RT, Left, Right, X, Right, LT, LB, LB 1-999-762-538 شفرة الليموزين Stretch Limo Vehicle VINEWOOD R2, Right, L2, Left, Left, R1, L1, O, Right RT, Right, LT, Left, Left, RB, LB, B, Right 1-999-846-39663 شفرة الطائرة gta v Stunt Plane BARNSTORM O, Right, L1, L2, Left, R1, L1, L1, Left, Left, X, Triangle B, Right, LB, LT, Left, RB, LB, LB, Left, Left, A, Y 1-999-227-678-676 شفرة طائرة Dodo Airplane EXTINCT 1-999-398-4628 1-999-398-4628 1-999-398-4628 شفرة سيارة Duke O’Death Car DEATHCAR 1-999-332-84227 1-999-332-84227 1-999-332-84227 شفرة الغواصة Kraken Sub BUBBLES 1-999-282-2537 1-999-282-2537 1-999-282-2537

شفرات GTA Vice City للاعب كود الشفرة شفرات البلاي ستيشن شفرات الاكس بوكس أسلحة خفيفة THUGSTOOLS R2, R2, R1, R2, L1, R2, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, RIGHT, UP RB, RT, LB, RT, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up أسلحة قوية PROFESSIONALTOOLS R1, R2, L1, R2, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, DOWN, LEFT RB, RT, LB, RT, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, DOWN, LEFT أسلحة ثقيلة NUTTERTOOLS R1, R2, L1, R2, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, DOWN, DOWN RB, RT, LB, RT, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, DOWN, DOWN درع كامل PRECIOUSPROTECTION R1, R2, L1, X, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, RIGHT, UP RB, RT, LB, A, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up صحة كاملة ASPIRINE R1, R2, L1, CIRCLE, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, RIGHT, UP RB, RB, B, RT, Up, Down, Up, Down, Up, Down تقليل الصحة ICANTTAKEITANYMORE RIGHT, L2, DOWN, R1, LEFT, LEFT, R1, L1, L2, L1. Right, LT, Down, RB, Left, Left, RB, LB, LT, LB جعل الشرطة تطاردك YOUWONTTAKEMEALIVE R1, R1, CIRCLE, R2, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT RB, RB, B, RT, Left, Right, Left, Right, Left, Right الهروب من الشرطة LEAVEMEALONE R1, R1, CIRCLE, R2, UP, DOWN, UP, DOWN, UP, DOWN. RB, RB, B, RT, Up, Down, Up, Down, Up, Down

شفرات GTA Vice City لتغيير شكل الشخصية

الشفرة كود الشفرة شفرات البلاي ستيشن شفرات الاكس بوكس تغيير الملابس STILLLIKEDRESSINGUP RIGHT, RIGHT, LEFT, UP, L1, L2, LEFT, UP, DOWN, RIGHT Right, Right, Left, Up, LB, LT, Left, Up, Down, Right تغيير شخصية اللاعب لشكل لانس LOOKLIKELANCE CIRCLE, L2, LEFT, X, R1, L1, X, L1 B, LT, Left, A, RB, LB, A, L تغيير شخصية اللاعب لشكل كين MYSONISALAWYER RIGHT, L1, UP, L2, L1, RIGHT, R1, L1, X, R1 Right, LB, Up, LT, LB, Right, RB, LB, A, RB تغيير شخصية اللاعب لشكل جيزز ROCKANDROLLMAN DOWN, L1, DOWN, L2, LEFT, X, R1, L1, X, X Down, LB, Down, LT, Left, A, RB, LB, A, A تغيير شخصية اللاعب لشكل سوني IDONTHAVETHEMONEYSONNY L1, L2, R1, R2, DOWN, L1, R2, L2 B, LB, B, LT, Left, A, RB, LB, A, A ارتداء اللاعب لقميص الأرجنتين WELOVEOURDICK R1, L2, R2, L1, RIGHT, R2, LEFT, X, SQUARE, L1 RB, LT, RT, LB, Right, RT, Left, A, X, LB تغيير شخصية اللاعب لشكل فيل ONEARMEDBANDIT RIGHT, R1, UP, R2, L1, RIGHT, R1, L1, RIGHT, CIRCLE Right, RB, Up, RT, LB, Right, RB, LB, Right, B تغيير شخصية اللاعب لشكل ميرسيديس FOXYLITTLETHING R2, L1, UP, L1, RIGHT, R1, Right, UP, Circle, Triangle RT, LB, Up, LB, Right, RB, Right, Up, B, Y تغيير شخصية اللاعب لشكل ريكاردو CHEATSHAVEBEENCRACKED L1, L2, R1, R2, DOWN, L1, R2, L2 LB, LT, RB, RT, Down, LB, RT, LT

شفرات GTA Vice City لإظهار المركبات والتحكم بها

الشفرة كود الشفرة شفرات البلاي ستيشن شفرات الاكس بوكس اظهار دبابة PANZER CIRCLE, CIRCLE, L1, CIRCLE, CIRCLE, CIRCLE, L1, L2, R1, TRIANGLE, CIRCLE, TRIANGLE B, B, LB, B, B, B, LB, LT, RB, Y, B, Y اظهار سيارة 1 TRAVELINSTYLE UP, RIGHT, RIGHT, L1, RIGHT, UP, SQUARE, L2 Up, Right, Right, LB, Right, Up, X, LT اظهار سيارة 2 GETTHEREQUICKLY DOWN, R1, CIRCLE, L2, L2, X, R1, L1, LEFT, LEFT Down, RB, B, LT, LT, A, RB, LB, Left, Left اظهار سيارة سباق 1 GETTHEREVERYFASTINDEED R1, CIRCLE, R2, RIGHT, L1, L2, X, X, SQUARE, R1 RB, B, RT, Right, LB, LT, A, A, X, RB اظهار سيارة سباق 2 GETTHEREAMAZINGLYFAST R2, L1, CIRCLE, RIGHT, L1, R1, RIGHT, UP, CIRCLE, R2 RT, LB, B, Right, LB, RB, Right, Up, B, RT اظهار سيارة دفن THELASTRIDE DOWN, R2, DOWN, R1, L2, LEFT, R1, L1, LEFT, RIGHT Down, RT, Down, RB, LT, Left, RB, LB, Left, Right اظهار سيارة فرقة موسيقية ROCKANDROLLCAR R2, UP, L2, LEFT, LEFT, R1, L1, CIRCLE, RIGHT RT, Up, LT, Left, Left, RB, LB, B, Right اظهار سيارة قمامة RUBBISHCAR CIRCLE, R1, CIRCLE, R1, LEFT, LEFT, R1, L1, CIRCLE, RIGHT B, RB, B, RB, Left, Left, RB, LB, B, Right اظهار سيارة سريعة GETTHEREFAST RIGHT, L2, DOWN, L2, L2, X, R1, L1, CIRCLE, LEFT Right, LT, Down, LT, LT, A, RB, LB, B, Left اظهار سيارة جولف BETTERTHANWALKING CIRCLE, L1, UP ,R1, L2, X ,R1, L1, CIRCLE, X B, LB, Up, RB, LT, A, RB, LB, B, A جعل السيارات مخفية WHEELSAREALLINEED Triangle, L1, Triangle, R2, Square, L1, L1 Y, LB, Y, RT, X, LB, LB تفجير كل المركبات BIGBANG R2, L2, R1, L1, L2, R2, SQUARE, TRIANGLE, CIRCLE, TRIANGLE, L2, L1 RT, LT, RB, LB, LT, RT, X, Y, B, Y, LT, LB السيارات تمشي على الماء SEAWAYS RIGHT, R2, CIRCLE, R1, L2, SQUARE, R1, R2 Right, RT, B, RB, LT, X, RB, RT جعل كل السيارات وردية اللون AHAIRDRESSERSCAR CIRCLE, L1, DOWN, L2, LEFT, X, R1, L1, RIGHT, CIRCLE. B, LB, Down, LT, Left, A, RB, LB, Right, B جعل كل السيارات سوداء اللون IWANTITPAINTEDBLACK CIRCLE, L2, UP, R1, LEFT, X, R1, L1, LEFT, CIRCLE. B, LT, Up, RB, Left, A, RB, LB, Left, B تقليل الجاذبية COMEFLYWITHME RIGHT, R2, CIRCLE, R1, L2, DOWN, L1, R1 Right, RT, B, RB, LT, X, RB, RT جعل سيارات السباق بعجلات كبيرة LOADSOFLITTLETHINGS R1, X, TRIANGLE, RIGHT, R2, SQUARE, UP, DOWN, SQUARE RB, A, Y, RIGHT, RT, A, UP, DOWN, A رفع مستوى القيادة GRIPISEVERYTHING Triangle, R1, R1, LEFT, R1, L1, R2, L1 Y, RB, RB, Left, RB, LB, RT, LB

شفرات GTA Vice City متنوعة

الشفرة كود الشفرة شفرات البلاي ستيشن شفرات الاكس بوكس الجو مشمس ALOVELYDAY R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, TRIANGLE RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, Y الجو شبه مغيم APLEASANTDAY R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, SQUARE RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X الجو ملئ بالغيوم ABITDRIEG R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, SQUARE RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X الجو عاصف CATSANDDOGS R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, CIRCLE RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, B الجو ملئ بالضباب CANTSEEATHING R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, X RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, A تسريع كل الحركة باللعبة ONSPEED TRIANGLE, UP, RIGHT, DOWN, SQUARE, R2, R1 Y, UP, RIGHT, DOWN, LT, LB, X ابطاء كل الحركة باللعبة BOOOOOORING TRIANGLE, UP, RIGHT, DOWN, SQUARE, R2, R1. Y, Up, Right, Down, X, RT, R تسريع الوقت LIFEISPASSINGMEBY CIRCLE, CIRCLE, L1, SQUARE, L1, SQUARE, SQUARE, SQUARE, L1, TRIANGLE, CIRCLE, TRIANGLE B, B, LB, X, LB, X, X, X, LB, Y, B, Y المواطنون يتقاتلون بين بعضهم FIGHTFIGHTFIGHT DOWN, LEFT, UP, LEFT, X, R2, R1, L2, L1 Down, Left, Up, Left, A, RT, RB, LT, LB المواطنون يقاتلونك NOBODYLIKESME Down, Up, Up, Up, X, R2, R1, L2, L2 Down, Up, Up, Up, A, RT, RB, LT, LT اظهار مستوى اقبال الشرطة عليك CHASESTAT R2, circle, up, L1, right, R1, right, up, square, triangle تحويل كل إشارات المرور للون الأخضر GREENLIGHT RIGHT, R1, UP, L2, L2, LEFT, R1, L1, R1, R1 RIGHT, RB, UP, LT, LT, LEFT, RB, LB, RB, RB الفتيات يلاحقن اللاعب FANNYMAGNET CIRCLE, X, L1, L1, R2, X, X, CIRCLE, TRIANGLE B, A, LB, LB, RT, A, A, B, Y كل الفتيات يحملن أسلحة CHICKSWITHGUNS Right,L1,Circle,L2,Left,X,R1,L1,L1,X Right, LB, B, LT, Left, A, RB, LB, LB المواطنون يحملون أسلحة OURGODGIVENRIGHTTOBEARARMS R2, R1, X, Triangle, X, Triangle, Up, Down RT, RB, A, Y, A, Y, Up, Down

أكواد غش المهارات

TRICK CODE تجنيد المشاة (مع قاذفات الصواريخ) ZSOXFSQ / ROCKETMAYHEM. تجنيد المشاة (مع 9 ملم) SJMAHPE. مستوى القاتل مع جميع الأسلحة PROFESSIONALKILLER / NCSGDAG. مهارة القيادة إلى أقصى حد NATURALTALENT. القفزات الفائقة KANGAROO / LFGMHAL. الاحترام إلى أقصى حد WORSHIPME وضع الأدرينالين (الحركة البطيئة) MUNASEF سوبر اللكمات IAVENJQ / STINGLIKEABEE. القفزات الفائقة KANGAROO / LFGMHAL. الأكسجين والغوص اللانهائي CVWKXAM أقصى مقاومة VKYPQCF لا تجوع أبدا AEDUWNV سوبر الدراجة يقفز و BMX JHJOECW / CJPHONEHOME. السمنة القصوى BTCDBCB النحافة إلى أقصى حد KVGYZQK العضلات إلى أقصى حد JYSDSOD / BUFFMEUP.

حيل الاستكشاف

TRICK CODE حتى نجمتين OSRBLHH النجوم إلى الحد الأدنى ASNAEB نجوم إلى أقصى حد BRINGITON الشرطة لا تطاردك AEZAKMI جميع السيارات تنفجر CPKTNWT سيارات تطفو BSXSGGC مهرجون في كل مكان PRIEBJ سيارات غير مرئية XICWMD المشاة هم ELVIS ASBHGRB المشاة المجانين AJLOJYQY عاصفه رمليه CWJXUOC وضع الفوضى IOJUFZN عاصفة رعدية MGHXYRM

خدع السيارات في GTA San Andreas

TRICK CODE ATTACK HELICOPTER (HUNTER) OHDUDE FIGHTER FIGHTER (HYDRA) JUMPJET TANK (RINHO) AIWPRTON JETPACK ROCKETMAN / YECGAA. SPORTS 1 (HOTRING RACER V1) PDNEJOH / VROCKPOKEY SPORTS 2 (HOTRING RACER V2) VPJTQWV RACE CAR 1 (BLOODRING BANGER V1) OLDSPEEDDEMON. RACE CAR 2 (BLOODRING BANGER V2): CQZIJMB PARACHUTE AIYPWZQP MONSTER TRUCKS AGBDLCID / MONSTERMASH. EXCAVATOR (DOZER) EEGCYXT / ITSALLBULL. GOLF CART (CADDY) RZHSUEW طائرة صغيرة FLYINGTOSTUNT RANCHERO JQNTDMH QUAD AKJJYGLC / FOURWHEELFUN. STUNT PLANE URKQSRK HEARSE (ROMERO) AQTBCODX / WHERESTHEFUNERAL. LIMOUSINE (STRECH) CELEBRITYSTATUS / KRIJEBR. شاحنة وقود AMOMHRER VORTEX HOVERCRAFT KGGGDKP GARBAGE TRUCK UBHYZHQ / TRUEGRIME. سيارات طائرة RIPAZHA قوارب طائرة AFSNMSMW TANK MODE CARS JCNRUAD سيارات مزودة بالنيترو COXEFGU / SPEEDFREAK. NITRO TAXIS VKYPQCF TANK MODE CARS JCNRUAD EXTREME DRIVING PGGOMOY / STICKLIKEGLUE. EXPLOSION IN ALL CARS CPKTNWT. سيارات تمشي بالمياه GKPNMQ سيارات تطفو وتطير BSXSGGC / BUBBLECARS. سيارات غير مرئية GKPNMQ.XICWMD / WHEELSONLYPLEASE