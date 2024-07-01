كل الشفرات هُنا🔥👇👇😍” كيفية تحميل لعبة GTA 5 على الهاتف مجانا للأندرويد والأيفون “عيش المتعة والإثارة”

نعرض لكم خطوات تحميل لعبة GTA 5 على الهاتف حيث أنه بفضل التقدم التكنولوجي السريع، أصبح من الممكن الآن لعشاق ألعاب الفيديو الاستمتاع بتجربة لعب GTA 5 على هواتفهم الذكية بنظامي أندرويد وiOS بشكل مجاني، تعد لعبة GTA 5 واحدة من أشهر ألعاب المغامرات والأكشن التي تمكن اللاعبين من الانغماس في عالم مفتوح مليء بالإثارة والتشويق، يتيح لك تحميل اللعبة على الهاتف المحمول تجربة رائعة تجمع بين القصة الشيقة والأدرينالين والحرية الكاملة في استكشاف عالم مفتوح.
بطاقة مواصفات اللعبة GTA 5
- اسم اللعبة: جراند ثفت أوتو 5
- الإصدار الحالي: 2.2
- الحجم: 2.63GB
- يتطلب نسخة أندرويد: 4.4 أو أعلى
- آخر تحديث: 26 يونيو 2024
تحميل لعبة GTA 5 على الهاتف مجانا
يمكنك بسهولة تحميل لعبة GTA 5 على جهاز الأندرويد الخاص بك مجانًا من خلال الخطوات التالية:
- فتح متجر جوجل بلاي من قائمة التطبيقات على هاتفك أو أب استور للايفون.
- ستجد ملفين: ملف APK وملف OBB، قم بتنزيلهما وحفظهما على جهازك.
- قم بتثبيت ملف APK ولكن لا تفتحه الآن.
- استخدم برنامج Zarchiver لفك ضغط ملف OBB.
- انقل ملف OBB إلى المسار Android/OBB.
- الآن يمكنك تشغيل لعبة جراند ثفت أوتو 5 والاستمتاع بها.
أهم الشفرات الجديدة للعبة GTA 5
تم تطوير اللعبة بواسطة روكستار نورث وأصدرت في 17 سبتمبر 2013، تم نشر اللعبة بواسطة روكستار جيمز وهي متاحة على أجهزة أكس بوكس 360 والحواسب الآلية بنظام تشغيل مايكروسوفت ويندوز منذ 14 أبريل 2015، يمكن للاعبين اللعب بشكل فردي ضد الذكاء الاصطناعي أو تكوين فرق للعب الجماعي، الأدوات الأساسية المطلوبة للعب تشمل لوحة المفاتيح، الماوس، والمقبض، وإليك جميع الشفرات لتلعب بذكاء:
|الشفرة
|جهاز الكمبيوتر
|بلاي ستيشن PC
|اكس بوكس xBox
|عن طريق هاتف اللعبة
|شفرة المشي سكران
|LIQUOR
|Triangle, Right, Right, Left, Right, Square, O, Left
|Y, Right, Right, Left, Right, X, B, Left
|1-999-547867
|شفرة زيادة سرعة الركض للحد الأقصى
|CATCHME
|TRIANGLE, LEFT, RIGHT, RIGHT, L2, L1, SQUARE
|Y, LEFT, RIGHT, RIGHT, LT, LB, X
|1-999-228-8463
|شفرة السباحة بشكل أسرع في النهر أو البحر
|GOTGILLS
|LEFT, LEFT, L1, RIGHT, RIGHT, R2, LEFT, L2, RIGHT
|LEFT, LEFT, LB, RIGHT, RIGHT, RT, LEFT, LT, RIGHT
|1-999-468-44557
|شفرة تغيير الجاذبية
|FLOATER
|Left, Left, L1, R1, L1, Right, Left, L1, Left
|Left, Left, LB, RB, LB, Right, Left, LB, Left
|1-999-356-2837
|شفرة تغيير الطقس
|MAKEITRAIN
|R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, Square
|RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X
|1-999-625-348-7246
|شفرة القفز بالمظلة من على جبل او من على طائرة او أي مرتفع
|SKYDIVE
|LEFT, RIGHT, L1, L2, R1, R2, R2, LEFT, LEFT, RIGHT, L1
|LEFT, RIGHT, LB, LT, RB, RT, RT, LEFT, LEFT, RIGHT, LB
|1-999-759-3483
|شفرة حماية من الرصاص لتكون خارقاً مضاداً للرصاص – شفرة الموت gta 5
|PAINKILLER
|RIGHT, X, RIGHT, LEFT, RIGHT, R1, RIGHT, LEFT, X, TRIANGLE
|RIGHT, A, RIGHT, LEFT, RIGHT, RB, RIGHT, LEFT, A, Y
|1-999-724-654-5537
|شفرة تقليل مستوى المطالبة وملاحقة الشرطة لك
|LAWYERUP
|R1, R1, CIRCLE, R2, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT
|RB, RB, B, RT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT
|1-999-5299-3787
|شفرة رفع درجة مطالبة الشرطة لك ومطاردتها لك
|FUGITIVE
|R1, R1, CIRCLE, R2, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT
|RB, RB, B, RT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT
|1-999-3844-8483
|شفرة الحصول على صحة ودرع كاملين
|TURTLE
|CIRCLE, L1, TRIANGLE, R2, X, SQUARE, CIRCLE, RIGHT, SQUARE, L1, L1, L1
|B, LB, Y, RT, A, X, B, RIGHT, X, LB, LB, LB
|1-999-887-853
|شفرة اعادة شحن القدرة الخاصة
|POWERUP
|X, X, Square, R1, L1, X, Right, Left, X
|A, A, X, RB, LB, A, Right, Left, A
|1-999-769-3787
|شفرة تقليل الإحتكاك
|SNOWDAY
|Triangle, R1, R1, Left, R1, L1, R2, L1
|Y, RB, RB, Left, RB, LB, RT, LB
|1-999-766-9329
|شفرة GTA V للسقوط الحر
|SKYFALL
|L1, L2, R1, R2, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, L1, L2, R1, R2, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT
|LB, LT, RB, RT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LB, LT, RB, RT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT
|1-999-759-3255
|شفرة GTA V لتحسين التصويب
|DEADEYE
|SQUARE, L2, R1, TRIANGLE, LEFT, SQUARE, L2, RIGHT, X
|X, LT, RB, Y, LEFT, X, LT, RIGHT, A
|1-999-332-3393
|شفرة تبطئ الوقت
|SLOWMO
|Triangle, Left, Right, Right, Square, R2, R1
|Y, Left, Right, Right, X, RT, RB
|1-999-756-966
|شفرة القفز العالي
|HOPTOIT
|L2, L2, Square, O, O, L2, Square, Square, Left, Right, X
|Left, Left, Y, Y, Right, Right, Left, Right, X, RB, RT
|1-999-467-8648
|شفرة لجعل قبضة يدك متفجرة
|HOTHANDS
|RIGHT, LEFT, X, TRIANGLE, R1, CIRCLE, CIRCLE, CIRCLE, L2
|RIGHT, LEFT, A, Y, RB, B, B, B, LT
|1-999-4684-2637
|شفرة اطلاق رصاصات مشتعلة من كل أسلحتك
|INCENDIARY
|L1, R1, SQUARE, R1, LEFT, R2, R1, LEFT, SQUARE, RIGHT, L1, L1
|LB, RB, X, RB, LEFT, RT, RB, LEFT, X, RIGHT, LB, LB
|1-999-462-363-4279
|شفرة اطلاق رصاصات متفجرة من أسلحتك
|HIGHEX
|Right, Square, X, Left, R1, R2, Left, Right, Right, L1, L1, L1
|Right, X, A, Left, RB, RT, Left, Right, Right, LB, LB, LB
|1-999-444-439
|شفرة الحصول على جميع الأسلحة بذخيرة كاملة
|TOOLUP
|TRIANGLE, R2, LEFT, L1, X, RIGHT, TRIANGLE, DOWN, SQUARE, L1, L1, L1
|Y, RT, LEFT, LB, A, RIGHT, Y, Down, X, LB, LB, LB
|1-999-8665-87
|شفرة اظهار BMX Bike
|BANDIT
|Left, Left, Right, Right, Left, Right, Square, O, Triangle, R1, R2
|Left, Left, Right, Right, Left, Right, X, B,Y, RB, RT
|1-999-226-348
|شفرة الهيليكوبتر Buzzard Helicopter
|BUZZOFF
|O, O, L1, O, O, O, L1, L2, R1, Triangle, O, Triangle
|B, B, LB, B,B,B,LB, LT, RB, Y, B, Y
|1-999-289-9633
|شفرة سيارة Caddy Vehicle
|HOLEIN1
|O, L1, Left, R1, L2, X, R1, L1, O, X
|B, LB, Left, RB, LT, A, RB, LB, B, A
|1-999-4653-461
|شفرة سيارة Comet Vehicle
|COMET
|R1, O, R2, Right, L1, L2, X, X, Square, R1
|RB, B, RT, Right, LB, LT, A, A, X, RB
|1-999-266-38
|شفرة الطائرة gta v Duster Plane
|FLYSPRAY
|Right, Left, R1, R1, R1, Left, Triangle, Triangle, X, O, L1, L1
|Right, Left, RB, RB, RB, Left, Y, Y, A, B, LB, LB
|1-999-359-77729
|شفرة سيارة القمامة
|TRASHED
|Circle, R1, Circle, R1, Left, Left, R1, L1, Circle, Right
|B, RB, B, RB, Left, Left, RB, LB, B, Right
|1-999-872-7433
|شفرة سيارة Rapid GT Vehicle
|RAPIDGT
|R2, L1, O, Right, L1, R1, Right, Left, O, R2
|RT, LB, B, Right, LB, RB, Right, Left, B, RT
|1-999-727-4348
|شفرة الدراجة البخارية Shitzu PCJ 600
|ROCKET
|R1, Right, Left, Right, R2, Left, Right, Square, Right, L2, L1, L1
|RB, Right, Left, Right, RT, Left, Right, X, Right, LT, LB, LB
|1-999-762-538
|شفرة الليموزين Stretch Limo Vehicle
|VINEWOOD
|R2, Right, L2, Left, Left, R1, L1, O, Right
|RT, Right, LT, Left, Left, RB, LB, B, Right
|1-999-846-39663
|شفرة الطائرة gta v Stunt Plane
|BARNSTORM
|O, Right, L1, L2, Left, R1, L1, L1, Left, Left, X, Triangle
|B, Right, LB, LT, Left, RB, LB, LB, Left, Left, A, Y
|1-999-227-678-676
|شفرة طائرة Dodo Airplane
|EXTINCT
|1-999-398-4628
|1-999-398-4628
|1-999-398-4628
|شفرة سيارة Duke O’Death Car
|DEATHCAR
|1-999-332-84227
|1-999-332-84227
|1-999-332-84227
|شفرة الغواصة Kraken Sub
|BUBBLES
|1-999-282-2537
|1-999-282-2537
|1-999-282-2537
|شفرات GTA Vice City للاعب
|كود الشفرة
|شفرات البلاي ستيشن
شفرات الاكس بوكس
|أسلحة خفيفة
|THUGSTOOLS
|R2, R2, R1, R2, L1, R2, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, RIGHT, UP
|RB, RT, LB, RT, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up
|أسلحة قوية
|PROFESSIONALTOOLS
|R1, R2, L1, R2, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, DOWN, LEFT
|RB, RT, LB, RT, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, DOWN, LEFT
|أسلحة ثقيلة
|NUTTERTOOLS
|R1, R2, L1, R2, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, DOWN, DOWN
|RB, RT, LB, RT, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, DOWN, DOWN
|درع كامل
|PRECIOUSPROTECTION
|R1, R2, L1, X, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, RIGHT, UP
|RB, RT, LB, A, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up
|صحة كاملة
|ASPIRINE
|R1, R2, L1, CIRCLE, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, RIGHT, UP
|RB, RB, B, RT, Up, Down, Up, Down, Up, Down
|تقليل الصحة
|ICANTTAKEITANYMORE
|RIGHT, L2, DOWN, R1, LEFT, LEFT, R1, L1, L2, L1.
|Right, LT, Down, RB, Left, Left, RB, LB, LT, LB
|جعل الشرطة تطاردك
|YOUWONTTAKEMEALIVE
|R1, R1, CIRCLE, R2, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT
|RB, RB, B, RT, Left, Right, Left, Right, Left, Right
|الهروب من الشرطة
|LEAVEMEALONE
|R1, R1, CIRCLE, R2, UP, DOWN, UP, DOWN, UP, DOWN.
|RB, RB, B, RT, Up, Down, Up, Down, Up, Down
شفرات GTA Vice City لتغيير شكل الشخصية
|الشفرة
|كود الشفرة
|شفرات البلاي ستيشن
|شفرات الاكس بوكس
|تغيير الملابس
|STILLLIKEDRESSINGUP
|RIGHT, RIGHT, LEFT, UP, L1, L2, LEFT, UP, DOWN, RIGHT
|Right, Right, Left, Up, LB, LT, Left, Up, Down, Right
|تغيير شخصية اللاعب لشكل لانس
|LOOKLIKELANCE
|CIRCLE, L2, LEFT, X, R1, L1, X, L1
|B, LT, Left, A, RB, LB, A, L
|تغيير شخصية اللاعب لشكل كين
|MYSONISALAWYER
|RIGHT, L1, UP, L2, L1, RIGHT, R1, L1, X, R1
|Right, LB, Up, LT, LB, Right, RB, LB, A, RB
|تغيير شخصية اللاعب لشكل جيزز
|ROCKANDROLLMAN
|DOWN, L1, DOWN, L2, LEFT, X, R1, L1, X, X
|Down, LB, Down, LT, Left, A, RB, LB, A, A
|تغيير شخصية اللاعب لشكل سوني
|IDONTHAVETHEMONEYSONNY
|L1, L2, R1, R2, DOWN, L1, R2, L2
|B, LB, B, LT, Left, A, RB, LB, A, A
|ارتداء اللاعب لقميص الأرجنتين
|WELOVEOURDICK
|R1, L2, R2, L1, RIGHT, R2, LEFT, X, SQUARE, L1
|RB, LT, RT, LB, Right, RT, Left, A, X, LB
|تغيير شخصية اللاعب لشكل فيل
|ONEARMEDBANDIT
|RIGHT, R1, UP, R2, L1, RIGHT, R1, L1, RIGHT, CIRCLE
|Right, RB, Up, RT, LB, Right, RB, LB, Right, B
|تغيير شخصية اللاعب لشكل ميرسيديس
|FOXYLITTLETHING
|R2, L1, UP, L1, RIGHT, R1, Right, UP, Circle, Triangle
|RT, LB, Up, LB, Right, RB, Right, Up, B, Y
|تغيير شخصية اللاعب لشكل ريكاردو
|CHEATSHAVEBEENCRACKED
|L1, L2, R1, R2, DOWN, L1, R2, L2
|LB, LT, RB, RT, Down, LB, RT, LT
شفرات GTA Vice City لإظهار المركبات والتحكم بها
|الشفرة
|كود الشفرة
|شفرات البلاي ستيشن
|شفرات الاكس بوكس
|اظهار دبابة
|PANZER
|CIRCLE, CIRCLE, L1, CIRCLE, CIRCLE, CIRCLE, L1, L2, R1, TRIANGLE, CIRCLE, TRIANGLE
|B, B, LB, B, B, B, LB, LT, RB, Y, B, Y
|اظهار سيارة 1
|TRAVELINSTYLE
|UP, RIGHT, RIGHT, L1, RIGHT, UP, SQUARE, L2
|Up, Right, Right, LB, Right, Up, X, LT
|اظهار سيارة 2
|GETTHEREQUICKLY
|DOWN, R1, CIRCLE, L2, L2, X, R1, L1, LEFT, LEFT
|Down, RB, B, LT, LT, A, RB, LB, Left, Left
|اظهار سيارة سباق 1
|GETTHEREVERYFASTINDEED
|R1, CIRCLE, R2, RIGHT, L1, L2, X, X, SQUARE, R1
|RB, B, RT, Right, LB, LT, A, A, X, RB
|اظهار سيارة سباق 2
|GETTHEREAMAZINGLYFAST
|R2, L1, CIRCLE, RIGHT, L1, R1, RIGHT, UP, CIRCLE, R2
|RT, LB, B, Right, LB, RB, Right, Up, B, RT
|اظهار سيارة دفن
|THELASTRIDE
|DOWN, R2, DOWN, R1, L2, LEFT, R1, L1, LEFT, RIGHT
|Down, RT, Down, RB, LT, Left, RB, LB, Left, Right
|اظهار سيارة فرقة موسيقية
|ROCKANDROLLCAR
|R2, UP, L2, LEFT, LEFT, R1, L1, CIRCLE, RIGHT
|RT, Up, LT, Left, Left, RB, LB, B, Right
|اظهار سيارة قمامة
|RUBBISHCAR
|CIRCLE, R1, CIRCLE, R1, LEFT, LEFT, R1, L1, CIRCLE, RIGHT
|B, RB, B, RB, Left, Left, RB, LB, B, Right
|اظهار سيارة سريعة
|GETTHEREFAST
|RIGHT, L2, DOWN, L2, L2, X, R1, L1, CIRCLE, LEFT
|Right, LT, Down, LT, LT, A, RB, LB, B, Left
|اظهار سيارة جولف
|BETTERTHANWALKING
|CIRCLE, L1, UP ,R1, L2, X ,R1, L1, CIRCLE, X
|B, LB, Up, RB, LT, A, RB, LB, B, A
|جعل السيارات مخفية
|WHEELSAREALLINEED
|Triangle, L1, Triangle, R2, Square, L1, L1
|Y, LB, Y, RT, X, LB, LB
|تفجير كل المركبات
|BIGBANG
|R2, L2, R1, L1, L2, R2, SQUARE, TRIANGLE, CIRCLE, TRIANGLE, L2, L1
|RT, LT, RB, LB, LT, RT, X, Y, B, Y, LT, LB
|السيارات تمشي على الماء
|SEAWAYS
|RIGHT, R2, CIRCLE, R1, L2, SQUARE, R1, R2
|Right, RT, B, RB, LT, X, RB, RT
|جعل كل السيارات وردية اللون
|AHAIRDRESSERSCAR
|CIRCLE, L1, DOWN, L2, LEFT, X, R1, L1, RIGHT, CIRCLE.
|B, LB, Down, LT, Left, A, RB, LB, Right, B
|جعل كل السيارات سوداء اللون
|IWANTITPAINTEDBLACK
|CIRCLE, L2, UP, R1, LEFT, X, R1, L1, LEFT, CIRCLE.
|B, LT, Up, RB, Left, A, RB, LB, Left, B
|تقليل الجاذبية
|COMEFLYWITHME
|RIGHT, R2, CIRCLE, R1, L2, DOWN, L1, R1
|Right, RT, B, RB, LT, X, RB, RT
|جعل سيارات السباق بعجلات كبيرة
|LOADSOFLITTLETHINGS
|R1, X, TRIANGLE, RIGHT, R2, SQUARE, UP, DOWN, SQUARE
|RB, A, Y, RIGHT, RT, A, UP, DOWN, A
|رفع مستوى القيادة
|GRIPISEVERYTHING
|Triangle, R1, R1, LEFT, R1, L1, R2, L1
|Y, RB, RB, Left, RB, LB, RT, LB
شفرات GTA Vice City متنوعة
|الشفرة
|كود الشفرة
|شفرات البلاي ستيشن
|شفرات الاكس بوكس
|الجو مشمس
|ALOVELYDAY
|R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, TRIANGLE
|RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, Y
|الجو شبه مغيم
|APLEASANTDAY
|R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, SQUARE
|RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X
|الجو ملئ بالغيوم
|ABITDRIEG
|R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, SQUARE
|RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X
|الجو عاصف
|CATSANDDOGS
|R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, CIRCLE
|RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, B
|الجو ملئ بالضباب
|CANTSEEATHING
|R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, X
|RT, A, LB, LB, LT, LT, LT, A
|تسريع كل الحركة باللعبة
|ONSPEED
|TRIANGLE, UP, RIGHT, DOWN, SQUARE, R2, R1
|Y, UP, RIGHT, DOWN, LT, LB, X
|ابطاء كل الحركة باللعبة
|BOOOOOORING
|TRIANGLE, UP, RIGHT, DOWN, SQUARE, R2, R1.
|Y, Up, Right, Down, X, RT, R
|تسريع الوقت
|LIFEISPASSINGMEBY
|CIRCLE, CIRCLE, L1, SQUARE, L1, SQUARE, SQUARE, SQUARE, L1, TRIANGLE, CIRCLE, TRIANGLE
|B, B, LB, X, LB, X, X, X, LB, Y, B, Y
|المواطنون يتقاتلون بين بعضهم
|FIGHTFIGHTFIGHT
|DOWN, LEFT, UP, LEFT, X, R2, R1, L2, L1
|Down, Left, Up, Left, A, RT, RB, LT, LB
|المواطنون يقاتلونك
|NOBODYLIKESME
|Down, Up, Up, Up, X, R2, R1, L2, L2
|Down, Up, Up, Up, A, RT, RB, LT, LT
|اظهار مستوى اقبال الشرطة عليك
|CHASESTAT
|R2, circle, up, L1, right, R1, right, up, square, triangle
|تحويل كل إشارات المرور للون الأخضر
|GREENLIGHT
|RIGHT, R1, UP, L2, L2, LEFT, R1, L1, R1, R1
|RIGHT, RB, UP, LT, LT, LEFT, RB, LB, RB, RB
|الفتيات يلاحقن اللاعب
|FANNYMAGNET
|CIRCLE, X, L1, L1, R2, X, X, CIRCLE, TRIANGLE
|B, A, LB, LB, RT, A, A, B, Y
|كل الفتيات يحملن أسلحة
|CHICKSWITHGUNS
|Right,L1,Circle,L2,Left,X,R1,L1,L1,X
|Right, LB, B, LT, Left, A, RB, LB, LB
|المواطنون يحملون أسلحة
|OURGODGIVENRIGHTTOBEARARMS
|R2, R1, X, Triangle, X, Triangle, Up, Down
|RT, RB, A, Y, A, Y, Up, Down
أكواد غش المهارات
|TRICK
|CODE
|تجنيد المشاة (مع قاذفات الصواريخ)
|ZSOXFSQ / ROCKETMAYHEM.
|تجنيد المشاة (مع 9 ملم)
|SJMAHPE.
|مستوى القاتل مع جميع الأسلحة
|PROFESSIONALKILLER / NCSGDAG.
|مهارة القيادة إلى أقصى حد
|NATURALTALENT.
|القفزات الفائقة
|KANGAROO / LFGMHAL.
|الاحترام إلى أقصى حد
|WORSHIPME
|وضع الأدرينالين (الحركة البطيئة)
|MUNASEF
|سوبر اللكمات
|IAVENJQ / STINGLIKEABEE.
|القفزات الفائقة
|KANGAROO / LFGMHAL.
|الأكسجين والغوص اللانهائي
|CVWKXAM
|أقصى مقاومة
|VKYPQCF
|لا تجوع أبدا
|AEDUWNV
|سوبر الدراجة يقفز و BMX
|JHJOECW / CJPHONEHOME.
|السمنة القصوى
|BTCDBCB
|النحافة إلى أقصى حد
|KVGYZQK
|العضلات إلى أقصى حد
|JYSDSOD / BUFFMEUP.
حيل الاستكشاف
|TRICK
|CODE
|حتى نجمتين
|OSRBLHH
|النجوم إلى الحد الأدنى
|ASNAEB
|نجوم إلى أقصى حد
|BRINGITON
|الشرطة لا تطاردك
|AEZAKMI
|جميع السيارات تنفجر
|CPKTNWT
|سيارات تطفو
|BSXSGGC
|مهرجون في كل مكان
|PRIEBJ
|سيارات غير مرئية
|XICWMD
|المشاة هم ELVIS
|ASBHGRB
|المشاة المجانين
|AJLOJYQY
|عاصفه رمليه
|CWJXUOC
|وضع الفوضى
|IOJUFZN
|عاصفة رعدية
|MGHXYRM
خدع السيارات في GTA San Andreas
|TRICK
|CODE
|ATTACK HELICOPTER (HUNTER)
|OHDUDE
|FIGHTER FIGHTER (HYDRA)
|JUMPJET
|TANK (RINHO)
|AIWPRTON
|JETPACK
|ROCKETMAN / YECGAA.
|SPORTS 1 (HOTRING RACER V1)
|PDNEJOH / VROCKPOKEY
|SPORTS 2 (HOTRING RACER V2)
|VPJTQWV
|RACE CAR 1 (BLOODRING BANGER V1)
|OLDSPEEDDEMON.
|RACE CAR 2 (BLOODRING BANGER V2):
|CQZIJMB
|PARACHUTE
|AIYPWZQP
|MONSTER TRUCKS
|AGBDLCID / MONSTERMASH.
|EXCAVATOR (DOZER)
|EEGCYXT / ITSALLBULL.
|GOLF CART (CADDY)
|RZHSUEW
|طائرة صغيرة
|FLYINGTOSTUNT
|RANCHERO
|JQNTDMH
|QUAD
|AKJJYGLC / FOURWHEELFUN.
|STUNT PLANE
|URKQSRK
|HEARSE (ROMERO)
|AQTBCODX / WHERESTHEFUNERAL.
|LIMOUSINE (STRECH)
|CELEBRITYSTATUS / KRIJEBR.
|شاحنة وقود
|AMOMHRER
|VORTEX HOVERCRAFT
|KGGGDKP
|GARBAGE TRUCK
|UBHYZHQ / TRUEGRIME.
|سيارات طائرة
|RIPAZHA
|قوارب طائرة
|AFSNMSMW
|TANK MODE CARS
|JCNRUAD
|سيارات مزودة بالنيترو
|COXEFGU / SPEEDFREAK.
|NITRO TAXIS
|VKYPQCF
|TANK MODE CARS
|JCNRUAD
|EXTREME DRIVING
|PGGOMOY / STICKLIKEGLUE.
|EXPLOSION IN ALL CARS
|CPKTNWT.
|سيارات تمشي بالمياه
|GKPNMQ
|سيارات تطفو وتطير
|BSXSGGC / BUBBLECARS.
|سيارات غير مرئية
|GKPNMQ.XICWMD / WHEELSONLYPLEASE
|تأثير الغش
|كود الغش
|المتطلبات
|احصل على 500 دولار
|Greed is now a virtue
|ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
|الأسلحة الأساسية
|A simple life, a beautiful death
|ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
|إنشاء عربات التي تجرها الدواب Buggy
|Keep your dreams light
|ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
|إنشاء حصان السباق
|Run! Run! Run!
|ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
|إنشاء حصان عشوائي
|You want something new
|ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
|إنشاء الحنطور
|The best of the old ways
|ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
|إنشاء حصان متميز Superior
|You want more than you have
|ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
|إنشاء عربة
|Keep your dreams simple
|ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
|تقليل الشرف
|You revel in your disgrace, I see
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|تقليل مستوى مطلوب للعدالة
|You want freedom
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|يجبرك على أن تصبح في حالة سكر
|A fool on command
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|Gunslinger Weapons
|History is written by Fools
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|زيادة مستويات الصحة والقدرة على التحمل و Dead Eye
|Seek all the bounty of this place
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|زيادة الرابط مع الحصان
|My kingdom is a horse
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|زيادة المستوى Wanted
|You want punishment
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|زيادة نطاق صفارة الحصان
|Better than my dog
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|Dead Eye لانهائية
|Be Greedy only for Foresight
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|تعلم كل الوصفات
|Eat of Knowledge
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|امتلك جميع الازياء
|Vanity. All is vanity
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|إعادة تعيين الشرف
|Balance. All is balance
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|اضبط أشرطة الصحة والقدرة على التحمل و Dead Eye على الوضع الكامل
|You flourish before you die
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|تعيين Dead Eye إلى المستوى 1
|Guide me Better
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|تعيين Dead Eye إلى المستوى 2
|Make me Better
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|تعيين Dead Eye إلى المستوى 3
|I shall be better
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|تعيين Dead Eye إلى المستوى 4
|I still seek more
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|تعيين Dead Eye إلى المستوى 5
|I seek and I find
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|أسلحة التسلل
|Death is silence
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|قم بشراء جميع ترقيات المعسكر
|Share
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|قم بإلغاء كل الجوائز التي على رأسك والمناطق المغلقة
|You want everyone to go away
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|ذخيرة لانهائية
|Abundance is the dullest desire
|امتلك جريدة Hanover 27 أو Saint Denis 43 (يتم الحصول عليها في أي وقت في الفصل 2)
|ذخيرة ثقيلة
|Greed is American Virtue
|امتلك صحيفة Saint Denis 46 الخاصة (تم الحصول عليها في الفصل 3 بعد Magicians for Sport)
|إزالة ضباب الحرب من الخريطة
|You long for sight and see nothing
|امتلك صحيفة Saint Denis 47 الخاصة (تم الحصول عليها في الفصل 3 بعد Magicians for Sport)
|زيادة الشرف
|Virtue unearned is not virtue
|الجريدة الخاصة Saint Denis Times 48 (بعد مهمة الفصل 4 Urban Pleasures)
|قوة التحمل القصوى
|The lucky be strong evermore
|الجريدة الخاصة سانت دينيس تايمز 49 (بعد الانتهاء من الفصل 5)
|تحصين الصحة والقدرة على التحمل و Dead Eye
|You seek more than the world offers
|الجريدة الخاصة سانت دينيس تايمز 52 (بعد الفصل 6 مهمة ابن الملك)
|إنشاء حصان الحرب
|You are a beast built for war
|الجريدة الخاصة سانت دينيس تايمز 53 (بعد الانتهاء من الخاتمة)
|إنشاء عربة السيرك
|Would you be happier as a clown?
|الجريدة الخاصة سانت دينيس تايمز 54 (بعد الانتهاء من الخاتمة)
مميزات تحميل لعبة جراند ثفت أوتو 5 للأندرويد
تتمتع اللعبة بعدة ميزات تجعلها ممتعة للاعبين، منها:
- التغير الديناميكي مثل تتابع ساعات الليل والنهار وحالة الطقس.
- كل شخصية لها قصة خاصة مما يزيد من تفاعلية اللعبة.
- التعديل على الشكل من خلال الأندرويد.
- يمكنك المبادلة بين 3 شخصيات.
- وفر الإصدار APK إمكانية اللعب الجماعي.
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