كل الشفرات هُنا🔥👇👇😍” كيفية تحميل لعبة GTA 5 على الهاتف مجانا للأندرويد والأيفون “عيش المتعة والإثارة”

نورهان محمد تاريخ النشر تصنيف تكنولوجيا
كل الشفرات هُنا🔥👇👇😍” كيفية تحميل لعبة GTA 5 على الهاتف مجانا للأندرويد والأيفون “عيش المتعة والإثارة”
تحميل لعبة GTA 5 على الهاتف

نعرض لكم خطوات تحميل لعبة GTA 5 على الهاتف حيث أنه بفضل التقدم التكنولوجي السريع، أصبح من الممكن الآن لعشاق ألعاب الفيديو الاستمتاع بتجربة لعب GTA 5 على هواتفهم الذكية بنظامي أندرويد وiOS بشكل مجاني، تعد لعبة GTA 5 واحدة من أشهر ألعاب المغامرات والأكشن التي تمكن اللاعبين من الانغماس في عالم مفتوح مليء بالإثارة والتشويق، يتيح لك تحميل اللعبة على الهاتف المحمول تجربة رائعة تجمع بين القصة الشيقة والأدرينالين والحرية الكاملة في استكشاف عالم مفتوح.

بطاقة مواصفات اللعبة GTA 5

  • اسم اللعبة: جراند ثفت أوتو 5
  • الإصدار الحالي: 2.2
  • الحجم: 2.63GB
  • يتطلب نسخة أندرويد: 4.4 أو أعلى
  • آخر تحديث: 26 يونيو 2024

تحميل لعبة GTA 5 على الهاتف مجانا

يمكنك بسهولة تحميل لعبة GTA 5 على جهاز الأندرويد الخاص بك مجانًا من خلال الخطوات التالية:

  • فتح متجر جوجل بلاي من قائمة التطبيقات على هاتفك أو أب استور للايفون.
  • ستجد ملفين: ملف APK وملف OBB، قم بتنزيلهما وحفظهما على جهازك.
  • قم بتثبيت ملف APK ولكن لا تفتحه الآن.
  • استخدم برنامج Zarchiver لفك ضغط ملف OBB.
  • انقل ملف OBB إلى المسار Android/OBB.
  • الآن يمكنك تشغيل لعبة جراند ثفت أوتو 5 والاستمتاع بها.

أهم الشفرات الجديدة للعبة GTA 5

تم تطوير اللعبة بواسطة روكستار نورث وأصدرت في 17 سبتمبر 2013، تم نشر اللعبة بواسطة روكستار جيمز وهي متاحة على أجهزة أكس بوكس 360 والحواسب الآلية بنظام تشغيل مايكروسوفت ويندوز منذ 14 أبريل 2015، يمكن للاعبين اللعب بشكل فردي ضد الذكاء الاصطناعي أو تكوين فرق للعب الجماعي، الأدوات الأساسية المطلوبة للعب تشمل لوحة المفاتيح، الماوس، والمقبض، وإليك جميع الشفرات لتلعب بذكاء:

الشفرةجهاز الكمبيوتربلاي ستيشن PCاكس بوكس xBoxعن طريق هاتف اللعبة
شفرة المشي سكرانLIQUORTriangle, Right, Right, Left, Right, Square, O, LeftY, Right, Right, Left, Right, X, B, Left1-999-547867
شفرة زيادة سرعة الركض للحد الأقصىCATCHMETRIANGLE, LEFT, RIGHT, RIGHT, L2, L1, SQUAREY, LEFT, RIGHT, RIGHT, LT, LB, X1-999-228-8463
شفرة السباحة بشكل أسرع في النهر أو البحرGOTGILLSLEFT, LEFT, L1, RIGHT, RIGHT, R2, LEFT, L2, RIGHTLEFT, LEFT, LB, RIGHT, RIGHT, RT, LEFT, LT, RIGHT1-999-468-44557
شفرة تغيير الجاذبيةFLOATERLeft, Left, L1, R1, L1, Right, Left, L1, LeftLeft, Left, LB, RB, LB, Right, Left, LB, Left1-999-356-2837
شفرة تغيير الطقسMAKEITRAINR2, X, L1, L1, L2, L2, L2, SquareRT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X1-999-625-348-7246
شفرة القفز بالمظلة من على جبل او من على طائرة او أي مرتفعSKYDIVELEFT, RIGHT, L1, L2, R1, R2, R2, LEFT, LEFT, RIGHT, L1LEFT, RIGHT, LB, LT, RB, RT, RT, LEFT, LEFT, RIGHT, LB1-999-759-3483
شفرة حماية من الرصاص لتكون خارقاً مضاداً للرصاص – شفرة الموت gta 5PAINKILLERRIGHT, X, RIGHT, LEFT, RIGHT, R1, RIGHT, LEFT, X, TRIANGLERIGHT, A, RIGHT, LEFT, RIGHT, RB, RIGHT, LEFT, A, Y1-999-724-654-5537
شفرة تقليل مستوى المطالبة وملاحقة الشرطة لكLAWYERUPR1, R1, CIRCLE, R2, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFTRB, RB, B, RT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT1-999-5299-3787
شفرة رفع درجة مطالبة الشرطة لك ومطاردتها لكFUGITIVER1, R1, CIRCLE, R2, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHTRB, RB, B, RT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT1-999-3844-8483
شفرة الحصول على صحة ودرع كاملينTURTLECIRCLE, L1, TRIANGLE, R2, X, SQUARE, CIRCLE, RIGHT, SQUARE, L1, L1, L1B, LB, Y, RT, A, X, B, RIGHT, X, LB, LB, LB1-999-887-853
شفرة اعادة شحن القدرة الخاصةPOWERUPX, X, Square, R1, L1, X, Right, Left, XA, A, X, RB, LB, A, Right, Left, A1-999-769-3787
شفرة تقليل الإحتكاكSNOWDAYTriangle, R1, R1, Left, R1, L1, R2, L1Y, RB, RB, Left, RB, LB, RT, LB1-999-766-9329
شفرة GTA V للسقوط الحرSKYFALLL1, L2, R1, R2, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, L1, L2, R1, R2, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHTLB, LT, RB, RT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LB, LT, RB, RT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT1-999-759-3255
شفرة GTA V لتحسين التصويبDEADEYESQUARE, L2, R1, TRIANGLE, LEFT, SQUARE, L2, RIGHT, XX, LT, RB, Y, LEFT, X, LT, RIGHT, A1-999-332-3393
شفرة تبطئ الوقتSLOWMOTriangle, Left, Right, Right, Square, R2, R1Y, Left, Right, Right, X, RT, RB1-999-756-966
شفرة القفز العاليHOPTOITL2, L2, Square, O, O, L2, Square, Square, Left, Right, XLeft, Left, Y, Y, Right, Right, Left, Right, X, RB, RT1-999-467-8648
شفرة لجعل قبضة يدك متفجرةHOTHANDSRIGHT, LEFT, X, TRIANGLE, R1, CIRCLE, CIRCLE, CIRCLE, L2RIGHT, LEFT, A, Y, RB, B, B, B, LT1-999-4684-2637
شفرة اطلاق رصاصات مشتعلة من كل أسلحتكINCENDIARYL1, R1, SQUARE, R1, LEFT, R2, R1, LEFT, SQUARE, RIGHT, L1, L1LB, RB, X, RB, LEFT, RT, RB, LEFT, X, RIGHT, LB, LB1-999-462-363-4279
شفرة اطلاق رصاصات متفجرة من أسلحتكHIGHEXRight, Square, X, Left, R1, R2, Left, Right, Right, L1, L1, L1Right, X, A, Left, RB, RT, Left, Right, Right, LB, LB, LB1-999-444-439
شفرة الحصول على جميع الأسلحة بذخيرة كاملةTOOLUPTRIANGLE, R2, LEFT, L1, X, RIGHT, TRIANGLE, DOWN, SQUARE, L1, L1, L1Y, RT, LEFT, LB, A, RIGHT, Y, Down, X, LB, LB, LB1-999-8665-87
شفرة اظهار BMX BikeBANDITLeft, Left, Right, Right, Left, Right, Square, O, Triangle, R1, R2Left, Left, Right, Right, Left, Right, X, B,Y, RB, RT1-999-226-348
شفرة الهيليكوبتر Buzzard HelicopterBUZZOFFO, O, L1, O, O, O, L1, L2, R1, Triangle, O, TriangleB, B, LB, B,B,B,LB, LT, RB, Y, B, Y1-999-289-9633
شفرة سيارة Caddy VehicleHOLEIN1O, L1, Left, R1, L2, X, R1, L1, O, XB, LB, Left, RB, LT, A, RB, LB, B, A1-999-4653-461
شفرة سيارة Comet VehicleCOMETR1, O, R2, Right, L1, L2, X, X, Square, R1RB, B, RT, Right, LB, LT, A, A, X, RB1-999-266-38
شفرة الطائرة gta v Duster PlaneFLYSPRAYRight, Left, R1, R1, R1, Left, Triangle, Triangle, X, O, L1, L1Right, Left, RB, RB, RB, Left, Y, Y, A, B, LB, LB1-999-359-77729
شفرة سيارة القمامةTRASHEDCircle, R1, Circle, R1, Left, Left, R1, L1, Circle, RightB, RB, B, RB, Left, Left, RB, LB, B, Right1-999-872-7433
شفرة سيارة Rapid GT VehicleRAPIDGTR2, L1, O, Right, L1, R1, Right, Left, O, R2RT, LB, B, Right, LB, RB, Right, Left, B, RT1-999-727-4348
شفرة الدراجة البخارية Shitzu PCJ 600ROCKETR1, Right, Left, Right, R2, Left, Right, Square, Right, L2, L1, L1 RB, Right, Left, Right, RT, Left, Right, X, Right, LT, LB, LB1-999-762-538
شفرة الليموزين Stretch Limo VehicleVINEWOODR2, Right, L2, Left, Left, R1, L1, O, RightRT, Right, LT, Left, Left, RB, LB, B, Right1-999-846-39663
شفرة الطائرة gta v Stunt PlaneBARNSTORMO, Right, L1, L2, Left, R1, L1, L1, Left, Left, X, TriangleB, Right, LB, LT, Left, RB, LB, LB, Left, Left, A, Y1-999-227-678-676
شفرة طائرة Dodo AirplaneEXTINCT1-999-398-46281-999-398-46281-999-398-4628
شفرة سيارة Duke O’Death CarDEATHCAR1-999-332-842271-999-332-842271-999-332-84227
شفرة الغواصة Kraken SubBUBBLES1-999-282-25371-999-282-25371-999-282-2537
شفرات GTA Vice City للاعبكود الشفرةشفرات البلاي ستيشن

شفرات الاكس بوكس

أسلحة خفيفةTHUGSTOOLSR2, R2, R1, R2, L1, R2, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, RIGHT, UPRB, RT, LB, RT, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up
أسلحة قويةPROFESSIONALTOOLSR1, R2, L1, R2, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, DOWN, LEFT

 

RB, RT, LB, RT, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, DOWN, LEFT

 

أسلحة ثقيلةNUTTERTOOLSR1, R2, L1, R2, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, DOWN, DOWN RB, RT, LB, RT, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, DOWN, DOWN
درع كاملPRECIOUSPROTECTIONR1, R2, L1, X, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, RIGHT, UP

 

RB, RT, LB, A, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up

 

صحة كاملةASPIRINER1, R2, L1, CIRCLE, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, RIGHT, UP RB, RB, B, RT, Up, Down, Up, Down, Up, Down
تقليل الصحةICANTTAKEITANYMORERIGHT, L2, DOWN, R1, LEFT, LEFT, R1, L1, L2, L1.

 

Right, LT, Down, RB, Left, Left, RB, LB, LT, LB

 

جعل الشرطة تطاردكYOUWONTTAKEMEALIVER1, R1, CIRCLE, R2, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHTRB, RB, B, RT, Left, Right, Left, Right, Left, Right
الهروب من الشرطةLEAVEMEALONER1, R1, CIRCLE, R2, UP, DOWN, UP, DOWN, UP, DOWN. RB, RB, B, RT, Up, Down, Up, Down, Up, Down

شفرات GTA Vice City لتغيير شكل الشخصية

الشفرةكود الشفرةشفرات البلاي ستيشنشفرات الاكس بوكس
تغيير الملابسSTILLLIKEDRESSINGUP RIGHT, RIGHT, LEFT, UP, L1, L2, LEFT, UP, DOWN, RIGHTRight, Right, Left, Up, LB, LT, Left, Up, Down, Right
تغيير شخصية اللاعب لشكل لانسLOOKLIKELANCECIRCLE, L2, LEFT, X, R1, L1, X, L1B, LT, Left, A, RB, LB, A, L
تغيير شخصية اللاعب لشكل كينMYSONISALAWYERRIGHT, L1, UP, L2, L1, RIGHT, R1, L1, X, R1Right, LB, Up, LT, LB, Right, RB, LB, A, RB
تغيير شخصية اللاعب لشكل جيززROCKANDROLLMANDOWN, L1, DOWN, L2, LEFT, X, R1, L1, X, XDown, LB, Down, LT, Left, A, RB, LB, A, A
تغيير شخصية اللاعب لشكل سونيIDONTHAVETHEMONEYSONNYL1, L2, R1, R2, DOWN, L1, R2, L2B, LB, B, LT, Left, A, RB, LB, A, A
ارتداء اللاعب لقميص الأرجنتينWELOVEOURDICKR1, L2, R2, L1, RIGHT, R2, LEFT, X, SQUARE, L1RB, LT, RT, LB, Right, RT, Left, A, X, LB
تغيير شخصية اللاعب لشكل فيلONEARMEDBANDIT RIGHT, R1, UP, R2, L1, RIGHT, R1, L1, RIGHT, CIRCLERight, RB, Up, RT, LB, Right, RB, LB, Right, B
تغيير شخصية اللاعب لشكل ميرسيديسFOXYLITTLETHINGR2, L1, UP, L1, RIGHT, R1, Right, UP, Circle, TriangleRT, LB, Up, LB, Right, RB, Right, Up, B, Y
تغيير شخصية اللاعب لشكل ريكاردوCHEATSHAVEBEENCRACKEDL1, L2, R1, R2, DOWN, L1, R2, L2LB, LT, RB, RT, Down, LB, RT, LT

شفرات GTA Vice City لإظهار المركبات والتحكم بها

الشفرةكود الشفرةشفرات البلاي ستيشنشفرات الاكس بوكس
اظهار دبابةPANZERCIRCLE, CIRCLE, L1, CIRCLE, CIRCLE, CIRCLE, L1, L2, R1, TRIANGLE, CIRCLE, TRIANGLEB, B, LB, B, B, B, LB, LT, RB, Y, B, Y
اظهار سيارة 1TRAVELINSTYLEUP, RIGHT, RIGHT, L1, RIGHT, UP, SQUARE, L2

 

Up, Right, Right, LB, Right, Up, X, LT

 

اظهار سيارة 2GETTHEREQUICKLYDOWN, R1, CIRCLE, L2, L2, X, R1, L1, LEFT, LEFTDown, RB, B, LT, LT, A, RB, LB, Left, Left
اظهار سيارة سباق 1 GETTHEREVERYFASTINDEEDR1, CIRCLE, R2, RIGHT, L1, L2, X, X, SQUARE, R1

 

RB, B, RT, Right, LB, LT, A, A, X, RB

 

اظهار سيارة سباق 2GETTHEREAMAZINGLYFASTR2, L1, CIRCLE, RIGHT, L1, R1, RIGHT, UP, CIRCLE, R2RT, LB, B, Right, LB, RB, Right, Up, B, RT
اظهار سيارة دفنTHELASTRIDEDOWN, R2, DOWN, R1, L2, LEFT, R1, L1, LEFT, RIGHTDown, RT, Down, RB, LT, Left, RB, LB, Left, Right
اظهار سيارة فرقة موسيقيةROCKANDROLLCARR2, UP, L2, LEFT, LEFT, R1, L1, CIRCLE, RIGHTRT, Up, LT, Left, Left, RB, LB, B, Right
اظهار سيارة قمامةRUBBISHCARCIRCLE, R1, CIRCLE, R1, LEFT, LEFT, R1, L1, CIRCLE, RIGHTB, RB, B, RB, Left, Left, RB, LB, B, Right
اظهار سيارة سريعةGETTHEREFASTRIGHT, L2, DOWN, L2, L2, X, R1, L1, CIRCLE, LEFTRight, LT, Down, LT, LT, A, RB, LB, B, Left
اظهار سيارة جولفBETTERTHANWALKINGCIRCLE, L1, UP ,R1, L2, X ,R1, L1, CIRCLE, XB, LB, Up, RB, LT, A, RB, LB, B, A
جعل السيارات مخفيةWHEELSAREALLINEEDTriangle, L1, Triangle, R2, Square, L1, L1Y, LB, Y, RT, X, LB, LB
تفجير كل المركباتBIGBANGR2, L2, R1, L1, L2, R2, SQUARE, TRIANGLE, CIRCLE, TRIANGLE, L2, L1RT, LT, RB, LB, LT, RT, X, Y, B, Y, LT, LB
السيارات تمشي على الماءSEAWAYSRIGHT, R2, CIRCLE, R1, L2, SQUARE, R1, R2Right, RT, B, RB, LT, X, RB, RT
جعل كل السيارات وردية اللونAHAIRDRESSERSCARCIRCLE, L1, DOWN, L2, LEFT, X, R1, L1, RIGHT, CIRCLE.B, LB, Down, LT, Left, A, RB, LB, Right, B
جعل كل السيارات سوداء اللونIWANTITPAINTEDBLACKCIRCLE, L2, UP, R1, LEFT, X, R1, L1, LEFT, CIRCLE.B, LT, Up, RB, Left, A, RB, LB, Left, B
تقليل الجاذبيةCOMEFLYWITHMERIGHT, R2, CIRCLE, R1, L2, DOWN, L1, R1Right, RT, B, RB, LT, X, RB, RT
جعل سيارات السباق بعجلات كبيرةLOADSOFLITTLETHINGSR1, X, TRIANGLE, RIGHT, R2, SQUARE, UP, DOWN, SQUARERB, A, Y, RIGHT, RT, A, UP, DOWN, A
رفع مستوى القيادةGRIPISEVERYTHINGTriangle, R1, R1, LEFT, R1, L1, R2, L1Y, RB, RB, Left, RB, LB, RT, LB

شفرات GTA Vice City متنوعة

الشفرةكود الشفرةشفرات البلاي ستيشنشفرات الاكس بوكس
الجو مشمسALOVELYDAYR2, X, L1, L1, L2, L2, L2, TRIANGLERT, A, LB, LB, LT, LT, LT, Y
الجو شبه مغيمAPLEASANTDAYR2, X, L1, L1, L2, L2, L2, SQUARERT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X
الجو ملئ بالغيومABITDRIEGR2, X, L1, L1, L2, L2, L2, SQUARERT, A, LB, LB, LT, LT, LT, X
الجو عاصفCATSANDDOGSR2, X, L1, L1, L2, L2, L2, CIRCLERT, A, LB, LB, LT, LT, LT, B
الجو ملئ بالضبابCANTSEEATHING R2, X, L1, L1, L2, L2, L2, XRT, A, LB, LB, LT, LT, LT, A
تسريع كل الحركة باللعبةONSPEEDTRIANGLE, UP, RIGHT, DOWN, SQUARE, R2, R1Y, UP, RIGHT, DOWN, LT, LB, X
ابطاء كل الحركة باللعبةBOOOOOORING TRIANGLE, UP, RIGHT, DOWN, SQUARE, R2, R1.Y, Up, Right, Down, X, RT, R
تسريع الوقتLIFEISPASSINGMEBYCIRCLE, CIRCLE, L1, SQUARE, L1, SQUARE, SQUARE, SQUARE, L1, TRIANGLE, CIRCLE, TRIANGLEB, B, LB, X, LB, X, X, X, LB, Y, B, Y
المواطنون يتقاتلون بين بعضهمFIGHTFIGHTFIGHTDOWN, LEFT, UP, LEFT, X, R2, R1, L2, L1Down, Left, Up, Left, A, RT, RB, LT, LB
المواطنون يقاتلونكNOBODYLIKESMEDown, Up, Up, Up, X, R2, R1, L2, L2Down, Up, Up, Up, A, RT, RB, LT, LT
اظهار مستوى اقبال الشرطة عليكCHASESTATR2, circle, up, L1, right, R1, right, up, square, triangle
تحويل كل إشارات المرور للون الأخضرGREENLIGHTRIGHT, R1, UP, L2, L2, LEFT, R1, L1, R1, R1RIGHT, RB, UP, LT, LT, LEFT, RB, LB, RB, RB
الفتيات يلاحقن اللاعبFANNYMAGNETCIRCLE, X, L1, L1, R2, X, X, CIRCLE, TRIANGLEB, A, LB, LB, RT, A, A, B, Y
كل الفتيات يحملن أسلحةCHICKSWITHGUNSRight,L1,Circle,L2,Left,X,R1,L1,L1,XRight, LB, B, LT, Left, A, RB, LB, LB
المواطنون يحملون أسلحةOURGODGIVENRIGHTTOBEARARMSR2, R1, X, Triangle, X, Triangle, Up, DownRT, RB, A, Y, A, Y, Up, Down

أكواد غش المهارات

TRICKCODE
تجنيد المشاة (مع قاذفات الصواريخ)ZSOXFSQ / ROCKETMAYHEM.
تجنيد المشاة (مع 9 ملم)SJMAHPE.
مستوى القاتل مع جميع الأسلحةPROFESSIONALKILLER / NCSGDAG.
مهارة القيادة إلى أقصى حدNATURALTALENT.
القفزات الفائقةKANGAROO / LFGMHAL.
الاحترام إلى أقصى حدWORSHIPME
وضع الأدرينالين (الحركة البطيئة)MUNASEF
سوبر اللكماتIAVENJQ / STINGLIKEABEE.
القفزات الفائقةKANGAROO / LFGMHAL.
الأكسجين والغوص اللانهائيCVWKXAM
أقصى مقاومةVKYPQCF
لا تجوع أبداAEDUWNV
سوبر الدراجة يقفز و BMXJHJOECW / CJPHONEHOME.
السمنة القصوىBTCDBCB
النحافة إلى أقصى حدKVGYZQK
العضلات إلى أقصى حدJYSDSOD / BUFFMEUP.

حيل الاستكشاف

TRICKCODE
حتى نجمتينOSRBLHH
النجوم إلى الحد الأدنىASNAEB
نجوم إلى أقصى حدBRINGITON
الشرطة لا تطاردكAEZAKMI
جميع السيارات تنفجرCPKTNWT
سيارات تطفوBSXSGGC
مهرجون في كل مكانPRIEBJ
سيارات غير مرئيةXICWMD
المشاة هم ELVISASBHGRB
المشاة المجانينAJLOJYQY
عاصفه رمليهCWJXUOC
وضع الفوضىIOJUFZN
عاصفة رعديةMGHXYRM

خدع السيارات في GTA San Andreas

TRICKCODE
ATTACK HELICOPTER (HUNTER)OHDUDE
FIGHTER FIGHTER (HYDRA)JUMPJET
TANK (RINHO)AIWPRTON
JETPACKROCKETMAN / YECGAA.
SPORTS 1 (HOTRING RACER V1)PDNEJOH / VROCKPOKEY
SPORTS 2 (HOTRING RACER V2)VPJTQWV
RACE CAR 1 (BLOODRING BANGER V1)OLDSPEEDDEMON.
RACE CAR 2 (BLOODRING BANGER V2):CQZIJMB
PARACHUTEAIYPWZQP
MONSTER TRUCKSAGBDLCID / MONSTERMASH.
EXCAVATOR (DOZER)EEGCYXT / ITSALLBULL.
GOLF CART (CADDY)RZHSUEW
طائرة صغيرةFLYINGTOSTUNT
RANCHEROJQNTDMH
QUADAKJJYGLC / FOURWHEELFUN.
STUNT PLANEURKQSRK
HEARSE (ROMERO)AQTBCODX / WHERESTHEFUNERAL.
LIMOUSINE (STRECH)CELEBRITYSTATUS / KRIJEBR.
شاحنة وقودAMOMHRER
VORTEX HOVERCRAFTKGGGDKP
GARBAGE TRUCKUBHYZHQ / TRUEGRIME.
سيارات طائرةRIPAZHA
قوارب طائرةAFSNMSMW
TANK MODE CARSJCNRUAD
سيارات مزودة بالنيتروCOXEFGU / SPEEDFREAK.
NITRO TAXISVKYPQCF
TANK MODE CARSJCNRUAD
EXTREME DRIVINGPGGOMOY / STICKLIKEGLUE.
EXPLOSION IN ALL CARSCPKTNWT.
سيارات تمشي بالمياهGKPNMQ
سيارات تطفو وتطيرBSXSGGC / BUBBLECARS.
سيارات غير مرئيةGKPNMQ.XICWMD / WHEELSONLYPLEASE
تأثير الغشكود الغشالمتطلبات
احصل على 500 دولارGreed is now a virtueـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الأسلحة الأساسيةA simple life, a beautiful deathـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إنشاء عربات التي تجرها الدواب BuggyKeep your dreams lightـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إنشاء حصان السباقRun! Run! Run!ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إنشاء حصان عشوائيYou want something newـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إنشاء الحنطورThe best of the old waysـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إنشاء حصان متميز SuperiorYou want more than you haveـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إنشاء عربةKeep your dreams simpleـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تقليل الشرفYou revel in your disgrace, I seeـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تقليل مستوى مطلوب للعدالةYou want freedomـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
يجبرك على أن تصبح في حالة سكرA fool on commandـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Gunslinger WeaponsHistory is written by Foolsـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زيادة مستويات الصحة والقدرة على التحمل و Dead EyeSeek all the bounty of this placeـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زيادة الرابط مع الحصانMy kingdom is a horseـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زيادة المستوى WantedYou want punishmentـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
زيادة نطاق صفارة الحصانBetter than my dogـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Dead Eye لانهائيةBe Greedy only for Foresightـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعلم كل الوصفاتEat of Knowledgeـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
امتلك جميع الازياءVanity. All is vanityـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إعادة تعيين الشرفBalance. All is balanceـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
اضبط أشرطة الصحة والقدرة على التحمل و Dead Eye على الوضع الكاملYou flourish before you dieـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعيين Dead Eye إلى المستوى 1Guide me Betterـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعيين Dead Eye إلى المستوى 2Make me Betterـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعيين Dead Eye إلى المستوى 3I shall be betterـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعيين Dead Eye إلى المستوى 4I still seek moreـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تعيين Dead Eye إلى المستوى 5I seek and I findـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أسلحة التسللDeath is silenceـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قم بشراء جميع ترقيات المعسكرShareـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
قم بإلغاء كل الجوائز التي على رأسك والمناطق المغلقةYou want everyone to go awayـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ذخيرة لانهائيةAbundance is the dullest desireامتلك جريدة Hanover 27 أو Saint Denis 43 (يتم الحصول عليها في أي وقت في الفصل 2)
ذخيرة ثقيلةGreed is American Virtueامتلك صحيفة Saint Denis 46 الخاصة (تم الحصول عليها في الفصل 3 بعد Magicians for Sport)
إزالة ضباب الحرب من الخريطةYou long for sight and see nothingامتلك صحيفة Saint Denis 47 الخاصة (تم الحصول عليها في الفصل 3 بعد Magicians for Sport)
زيادة الشرفVirtue unearned is not virtueالجريدة الخاصة Saint Denis Times 48 (بعد مهمة الفصل 4 Urban Pleasures)
قوة التحمل القصوىThe lucky be strong evermoreالجريدة الخاصة سانت دينيس تايمز 49 (بعد الانتهاء من الفصل 5)
تحصين الصحة والقدرة على التحمل و Dead EyeYou seek more than the world offersالجريدة الخاصة سانت دينيس تايمز 52 (بعد الفصل 6 مهمة ابن الملك)
إنشاء حصان الحربYou are a beast built for warالجريدة الخاصة سانت دينيس تايمز 53 (بعد الانتهاء من الخاتمة)
إنشاء عربة السيركWould you be happier as a clown?الجريدة الخاصة سانت دينيس تايمز 54 (بعد الانتهاء من الخاتمة)

مميزات تحميل لعبة جراند ثفت أوتو 5 للأندرويد

تتمتع اللعبة بعدة ميزات تجعلها ممتعة للاعبين، منها:

  • التغير الديناميكي مثل تتابع ساعات الليل والنهار وحالة الطقس.
  • كل شخصية لها قصة خاصة مما يزيد من تفاعلية اللعبة.
  • التعديل على الشكل من خلال الأندرويد.
  • يمكنك المبادلة بين 3 شخصيات.
  • وفر الإصدار APK إمكانية اللعب الجماعي.
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معلومات الكاتب
نورهان محمد

كاتبة محتوى أخباري في موقع البديل أتابع كل جديد، لدي خبرة تتعدى 8 سنوات استطيع عرض الخبر بشكل مبسط والاعتماد على المواقع الرسمية.

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أسعار الجازولين والديزل والوقود في الإمارات لشهر يوليو 2024.. تعرف على أسعار البنزين لهذا الشهر
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