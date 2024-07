كل الشفرات هُنا🔥👇👇😍” كيفية تحميل لعبة GTA 5 على الهاتف مجانا للأندرويد والأيفون “عيش المتعة والإثارة”

شفرات GTA Vice City للاعب كود الشفرة شفرات البلاي ستيشن شفرات الاكس بوكس

أسلحة خفيفة THUGSTOOLS R2, R2, R1, R2, L1, R2, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, RIGHT, UP RB, RT, LB, RT, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up

أسلحة قوية PROFESSIONALTOOLS R1, R2, L1, R2, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, DOWN, LEFT RB, RT, LB, RT, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, DOWN, LEFT

أسلحة ثقيلة NUTTERTOOLS R1, R2, L1, R2, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, DOWN, DOWN RB, RT, LB, RT, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, DOWN, DOWN

درع كامل PRECIOUSPROTECTION R1, R2, L1, X, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, RIGHT, UP RB, RT, LB, A, Left, Down, Right, Up, Left, Down, Right, Up

صحة كاملة ASPIRINE R1, R2, L1, CIRCLE, LEFT, DOWN, RIGHT, UP, LEFT, DOWN, RIGHT, UP RB, RB, B, RT, Up, Down, Up, Down, Up, Down

تقليل الصحة ICANTTAKEITANYMORE RIGHT, L2, DOWN, R1, LEFT, LEFT, R1, L1, L2, L1. Right, LT, Down, RB, Left, Left, RB, LB, LT, LB

جعل الشرطة تطاردك YOUWONTTAKEMEALIVE R1, R1, CIRCLE, R2, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT, LEFT, RIGHT RB, RB, B, RT, Left, Right, Left, Right, Left, Right