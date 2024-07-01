سعر البنزين اليوم في مصر الإثنين 1 يوليو 2024

سعر البنزين اليوم في مصر، مع مطلع شهر يوليو يترقب جميع المواطنين داخل جمهورية مصر العربية معرفة سعر البنزين والسولار، خاصة بعد الإعلان في وقت سابق من هذا العام عن صدور قرار من قبل لجنة تسعير المواد البترولية التابعة لوزارة البترول خلال شهر يوليو فيما يخص آخر التحديثات في أسعار الوقود، وإليكم عبر السطور التالية سعر البنزين اليوم الموافق لتاريخ 1 من يوليو 2024.

سعر البنزين اليوم في مصر

نعرض لكم أسعار البنزين في مصر خلال أول أيام شهر يوليو 2024، حيث جاءت أسعار الوقود اليوم على النحو التالي:

بنزين 80: سجل اللتر منه سعر 11 جنيه.

بنزين 92: جاء اللتر منه اليوم بسعر 12 جنيه وخمسين قرش.

بنزين 95: اللتر منه جاء بسعر 13 جنيه وخمسين قرش.

جاءت أسطوانة البوتاجاز اليوم بسعر 100 جنيه.

وسجل الكيروسين سعر 10 جنيه عن اللتر الواحد.

متى سيتم اجتماع لجنة التسعير البترولية

بناء على التوقيت الدوري الذي يتم فيه اجتماع لجنة التسعير البترولية، من المقرر أن يتم اجتماع اللجنة في مطلع شهر يوليو الجاري، وذلك لمناقشة تسعير المنتجات البترولية في أرجاء الجمهورية سواء كان بتثبيت الأسعار الحالية او إجراء تعديلات جديدة عليها وفقا لأسعار النفط في السوق العالمية.

الزيادة التي تم تطبيقها حتى الآن على البنزين في مصر

وفقا لقرار لجنة التسعير البترولية في تاريخ 22 من شهر مارس الماضي، تم الإعلان عن رفع سعر البنزين بما يقدر بجنيه واحد في اللتر، وبناء عليه تغير سعر بنزين 80 ليصير 11 جنيه، وبنزين 92 أصبح بسعر 12.5 جنيه، بينما صار بنزين 95 بسعر 13.5 جنيه، ومن المفترض أنه يتم العمل بهذه الأسعار حتى هذه اللحظة لحين الإعلان عن قرار لجنة التسعير خلال الأيام القليلة القادمة.