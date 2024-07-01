“من هنا” .. تعرف علي كيفية تحديث بيانات الضمان الاجتماعي المطور لعام 2024

من المهم للغاية أن يقوم المستفيدون من برنامج الضمان الإجتماعي المطور بمراجعة وتجديد معلوماتهم الشخصية بانتظام، وذلك لضمان عدم توقف الدعم المالي، يجب إجراء هذا التحديث قبل إصدار الدفعة الحادية والثلاثين في يوليو 2024، يشمل التحديث أي تغييرات في البيانات الشخصية كتغيير العنوان، رقم الهاتف، أو الحالة الاجتماعية، تجدر الإشارة إلى أن عدم تحديث هذه المعلومات بشكل دقيق قد ينتج عنه تعليق مؤقت للدعم حتى يتم التحقق من صحة البيانات وتعديلها، لهذا، يعد الحفاظ على صحة المعلومات وتحديثها على الفور في حالة وجود أي تغييرات أمرا ضروريا.

تحديث بيانات الضمان الاجتماعي المطور

لإجراء التحديثات الإلكترونية لبياناتك في نظام الضمان الإجتماعي المطور، يرجى إتباع الإرشادات الآتية:

في البداية قم بزيارة المنصة الإلكترونية لبرنامج الضمان الاجتماعي المطور.

اختر خيار تسجيل الدخول الموجود في الجزء العلوي من الصفحة.

أدخل معلومات الدخول الخاصة بك.

انتقل إلى قسم الملف الشخصي.

ستعرض الصفحة البيانات الحالية المسجلة.

اضغط على خيار التعديل لبدء عملية التحديث.

قم بحذف البيانات القديمة وإدخال البيانات الجديدة التي تتطابق مع المعلومات الموثقة لدى السلطات المعنية.

بعد إتمام التحديثات، تأكد من حفظ التغييرات بالضغط على زر الحفظ.

ما هي مستندات تحديث حساب الضمان المطور ؟

لضمان إتمام عملية تحديث بياناتك في نظام الضمان الاجتماعي بنجاح ودقة، يرجى تقديم مجموعة من المستندات الأساسية التي تعتبر حجر الزاوية في التحقق من صحة المعلومات المقدمة، هذه المستندات تشمل: