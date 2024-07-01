يتساءل الجمهور عن موعد عرض الجزء الثاني من مسلسل صلاح الدين الايوبي بكثرة بعد أن نجح الموسم الأول نجاحًا ساحقًا في فترة عرضه، والناس يتلهفون لعرض الموسم الثاني لاستكمال الأحداث المشوقة التي توقفت عندها الحلقة الأخير من الجزء الأول، وسوف نتعرف اليوم من خلال موقعنا إلى كافة المعلومات الدقيقة التي تم الإفصاح عنها حول عرض المسلسل.

موعد عرض الجزء الثاني من مسلسل صلاح الدين الايوبي

متابعي المسلسل التركي صلاح الدين الأيوبي في انتظار عرض الجزء الثاني من مسلسل صلاح الدين الأيوبي، الذي قيل أنه من المقرر عرضه على قناة الفجر الجزائرية باعتبارها القناة الرسمية الناقلة له بجانب قناة TRT التركية، وذلك في يوم الثلاثاء القادم في تمام الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة وهذا الموعد بالنسبة إلى القناتين معًا، ولقد نفت الجهات العاملة على المسلسل كافة هذه الشائعات.

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مسلسل صلاح الدين الأيوبي الجزء الثاني

لقيَ مسلسل صلاح الدين الأيوبي نجاحًا كبيرًا وأصداءً واسعًا في الوطن العربي منذ عرض الحلقة الأولى من الجزء الأول لذا ينتظر الناس معرفة موعد عرض الجزء الثاني من مسلسل صلاح الدين الايوبي، حيث إن المسلسل متقن إلى حد كبير وإنتاجه ممول تمويلًا ضخمًا لكي يكون لائقًا بعرض سيرة القائد العربي البطل صلاح الدين الأيوبي قاهر الصليبيين.

ويركز المسلسل على حياة صلاح الديم الأيوبي من الناحية العسكرية ويسلط الضوء على كافة المعارك التي خاضها ضد الصليبيين ومن أبرزها طبعًا معركة حطين التي وقعت عام 1187 م وكانت حجر الأساس الأول في تحرير القدس بعد أن استولى عليها الصليبيين أكثر من 92 سنة.

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عدد حلقات مسلسل صلاح الدين الأيوبي الجزء الثاني

في الحقيقة لم يتم الإفصاح عن أي تفاصيل خاصة بعدد حلقات الجزء الثاني من مسلسل صلاح الدين الأيوبي ولكن توقف الجزء الأول عند الحلقة 28 أي أن الجزء لم يكن طويلًا كالمعتاد، وتم التصريح بأن الجزء الثاني سيبدأ فريق العمل في تصويره ابتداءً من شهر سبتمبر القادم لهذا العام الجاري 2024.

من المرتقب أن يتم الإعلان عن موعد عرض الجزء الثاني من مسلسل صلاح الدين الايوبي بعد الانتهاء من التصوير مباشرة، وسيتم العرض من خلال القنوات الرسمية التي قامت ببث حلقات الجزء الأول.