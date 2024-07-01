رابط مباشر!! إعلان نتائج الثالث متوسط 2024 بمحافظتي أربيل والسليمانية عبر منصة “نتائجنا”

أعلنت وزارة التربية العراقية مساء يوم الأحد الموافق 30 يونيو 2024، عن نتائج امتحانات الثالث متوسط للعام الدراسي 2023-2024، جاءت هذه النتائج بعد انتهاء الامتحانات التي جرت في الفترة من 21 مايو إلى 3 يونيو 2024، حيث كان الطلاب وأولياء الأمور يترقبونها بفارغ الصبر، نظراً لأهمية تقييم الأداء الأكاديمي وتحديد مستقبل الطلاب الدراسي.

رابط نتائج الثالث متوسط 2024 عبر موقع “نتائجنا”

من الجدير بالذكر أن هناك أكثر من 900 ألف طالب وطالبة من مختلف أنحاء العراق تقدموا لأداء امتحانات الثالث متوسط لهذا العام، ورغم التحديات الكبيرة التي واجهت مراكز التصحيح، نجحت وزارة التربية العراقية في إنهاء عملية التصحيح واعتماد النتائج في الوقت المحدد، بعد اعتماد النتائج، تم رفعها على الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية، وأيضًا على موقع “نتائجنا”، الذي يُعد المنصة الرسمية للوصول إلى نتائج الامتحانات بسهولة.

كيفية الوصول إلى نتائج الثالث متوسط بمحافظتي أربيل والسليمانية؟

للحصول على نتائج امتحانات الثالث متوسط 2024 بمحافظتي أربيل والسليمانية، يمكن للطلاب وأولياء الأمور زيارة موقع “نتائجنا” والاطلاع على نتائجهم من خلال الروابط التالية:

رابط نتائج الثالث متوسط محافظة أربيل عبر موقع نتائجنا.

رابط نتائج الثالث متوسط محافظة السليمانية عبر موقع نتائجنا.

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