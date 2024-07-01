PDF نتائج الثالث متوسط “ظهرت هنا” نتائج امتحانات الصف الثالث المتوسط الدور الاول 2024 بالرقم الامتحاني وخطوات الاستعلام عنها

نتائج امتحانات الصف الثالث المتوسط 2024 في العراق للدور الأول، ينتظر الطلاب وأولياء الأمور في العراق بفارغ الصبر الإعلان عن نتائج امتحانات الصف الثالث المتوسط للدور الأول لعام 2024، هذا الحدث المهم يشكل نقطة تحول في مسيرة الطلاب التعليمية، حيث يحدد الانتقال إلى المرحلة التالية من التعليم، تم الانتهاء من الامتحانات بنجاح في الفترة السابقة، ويتم الآن إعداد النتائج ليتم الإعلان عنها قريبا، تتصدر وزارة التربية العراقية الجهود لضمان صدور النتائج بشكل دقيق وعادل.

نتائج امتحانات الصف الثالث المتوسط 2024

إلى جانب الموقع الرسمي لوزارة التربية، توجد مواقع أخرى مثل “نتائجنا”، التي تسهل عملية الاستعلام عن النتائج، هذه المواقع تعتبر مصادر موثوقة ومكملة للموقع الرسمي، حيث تتيح للطلاب تحميل النتائج بصيغة PDF بسهولة، يمكن للطلاب البحث عن نتائجهم باستخدام اسم الطالب أو الرقم الامتحاني، مما يجعل عملية الاستعلام أكثر سهولة ويسرا، تساهم هذه المواقع في ضمان حصول الطلاب على نتائجهم بسرعة ودون أي تعقيدات.

كيفية الاستعلام عن نتائج الصف الثالث المتوسط

يمكن للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتائج امتحانات الصف الثالث المتوسط 2024 بسهولة عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية، يمكن الوصول إلى الموقع من خلال الرابط المخصص لذلك، ومن ثم اتباع الخطوات المطلوبة لإدخال البيانات الشخصية مثل رقم الجلوس أو الرقم الامتحاني، يتمتع الموقع بواجهة مستخدم سهلة وبسيطة تمكن الجميع من الحصول على النتائج بسرعة وسهولة.

الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط 2024 عبر موقع نتائجنا PDF

للاستعلام عن نتائج الطلاب في العراق لعام 2024 عبر موقع “نتائجنا”، اتبع الخطوات التالية:

زيارة موقع “نتائجنا”.

اختيار قسم الخدمات.

الضغط على “نتيجة الطلاب”.

تحديد السنة الدراسية والمحافظة.

اختيار “نتيجة الثالث المتوسط”.

النقر على “تنزيل النتائج بصيغة PDF”.

فتح الملف والبحث عن النتيجة باستخدام اسم الطالب والرقم الامتحاني.

توزيع درجات مواد الثالث متوسط 2024

نقدم لكم في هذا المقال تفاصيل توزيع درجات مواد الصف الثالث المتوسط للدور الأول في العراق لعام 2024. تم توزيع الدرجات كما يلي:

– مادة اللغة العربية: 100 درجة.

– مادة الإسلامية: 100 درجة.

– مادة الرياضيات: 100 درجة.

– مادة اللغة الإنجليزية: 100 درجة.

– مادة الدراسات الاجتماعية: 100 درجة.

– مادة العلوم: 100 درجة.