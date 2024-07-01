فرصة العمر تقترب: مع مسابقة الحلم 2024 وموعد السحب على جائزة المليون دولار!

اقترب موعد السحب على الجائزة الكبرى لمسابقة الحلم 2024، والتي ستجرى خلال الأيام القادمة، حيث تُعد مسابقة الحلم واحدة من أبرز المسابقات التلفزيونية في العالم العربي، بقيادة الإعلامي مصطفى الأغا، كما تقدم المسابقة جوائز مالية ضخمة تصل قيمتها الإجمالية إلى 3.5 مليون دولار سنويًا، تشمل جوائز أسبوعية بقيمة 5000 دولار، وجوائز شهرية بقيمة 100 ألف دولار تُمنح 12 مرة في السنة، بالإضافة إلى الجائزة الكبرى التي تبلغ قيمتها مليون دولار في نهاية العام.
كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2024
للاشتراك في مسابقة الحلم 2024، يمكن للراغبين من مختلف الدول العربية إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة “حلم” أو “dream” إلى الأرقام المخصصة لكل دولة، الأرقام هي كما يلي:
مصر: 95458
السعودية:
STC: 858888
MOBILY: 650444
ZAIN: 755505
الإمارات:
ETISALAT: 5544
DU: 3636
تونس: 85988
المغرب:
maroctel: 9669
INWI: 9669
الأردن:
Zain: 94099
Orange: 94099
البحرين:
ZAIN: 94000
BATELCO: 94000
STC: 94000
فلسطين:
JAWWAL: 1625
ooredoo: 6144
العراق:
ZAIN: 2770
ASIACELL: 2266
KOREK: 2180
اليمن:
Sabafon: 5222
You: 5222
Yemen Mobile: 5222
سوريا:
Syriatel: 1565
MTN: 1555
الكويت:
STC: 4141
Zain: 4141
جوائز كبيرة بانتظارك مع مسابقة الحلم
في مسابقة الحلم، لديك الفرصة للفوز بجوائز مالية كبيرة، بالإضافة إلى الجائزة الكبرى بمليون دولار، هناك جائزة أسبوعية بقيمة 5000 دولار، وجائزة شهرية.
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