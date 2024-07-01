تعرف علي طريقة تقديم طلب الزيارة العائلية على منصة التأشيرات الإلكترونية 2024

لتقديم طلب زيارة عائلية عبر المنصة الإلكترونية للتأشيرات، يجب إتباع سلسلة من الخطوات البسيطة والفعالة، فقد قامت وزارة الداخلية بتوضيح العملية وجعلها متاحة رقميا، مما يسمح بإنهاء الإجراءات المطلوبة بكفاءة وسرعة، وذلك في إطار حرصها على تقديم خدمات راقية تلبي احتياجات المقيمين وتسهم في تسريع وتيرة إنجاز معاملاتهم.

ما هي طريقة طلب الزيارة العائلية ؟

إذا كنت ترغب في تقديم طلب زيارة عائلية بطريقة مفصلة وشاملة، فإليك الخطوات الموسعة التي يجب إتباعها لضمان إتمام العملية بنجاح ودقة:

ابدأ بالتوجه إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة التأشيرات الإلكترونية، وذلك بإدخال العنوان الإلكتروني في شريط البحث بمتصفحك.

عند وصولك إلى الصفحة الرئيسية، قم بالبحث عن خيار “دخول الأفراد” واختره للمتابعة.

ستطلب منك بعد ذلك إدخال مجموعة من البيانات الشخصية الضرورية للتحقق من هويتك وضمان أمان العملية.

بعد التحقق من هويتك، سيطلب منك الدخول إلى حسابك عبر منصة النفاذ الوطني الموحد، وهي خطوة مهمة لربط بياناتك بالطلب.

الخطوة التالية تتطلب منك اختيار “خدمة تأشيرة زيارة عائلية” من القائمة المتاحة، ومن ثم تحديد الغرض من الزيارة بوضوح، وإدخال جميع المعلومات المتعلقة بالزوار بشكل دقيق وكامل.

قبل الإنتقال إلى الخطوة الأخيرة، من الضروري أن تقوم بمراجعة جميع البيانات التي قمت بإدخالها، للتأكد من صحتها وكمالها، ثم بعد ذلك اضغط على خيار “إرسال الطلب” لإتمام عملية التقديم.

أخيرا، بعد إرسال الطلب، يجب عليك الإنتظار لحين استلام الرد من الجهات المختصة، والذي سيتضمن تفاصيل الخطوات التالية أو أي متطلبات إضافية قد تكون مطلوبة.

ما شروط التقديم على طلب زيارة عائلية بالسعودية ؟

لضمان إستجابة إيجابية لطلب الزيارة العائلية، من الأساسي الإلتزام بمجموعة من الشروط الضرورية التي تضمن سير العملية بسلاسة: