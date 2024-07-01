نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2024 جميع المحافظات حسب رقم الجلوس والقيد عبر موقع وزارة التربية والتعليم

يشغل الكثير من الطلاب وأولياء أمورهم في ليبيا حالياً الاهتمام بمعرفة موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2024 لأبنائهم وبناتهم، وقد أوضحت وزارة التربية والتعليم الليبية أن عمليات التدقيق والرصد وتصحيح جميع الامتحانات قاربت على الانتهاء، بمجرد استكمال هذه العمليات سيتم نشر النتائج عبر الموقع الرسمي للوزارة.

الوزير أوضح أن الهدف من نشر النتائج عبر الإنترنت هو تسهيل الوصول إلى المعلومات لجميع الطلاب وأولياء أمورهم، حيث يتمكنون من إدخال اسم الطالب ورقم جلوسه للاستعلام عن النتيجة بشكل مباشر وفوري هذا النظام يسهم في توفير الوقت والجهد ويحقق درجة عالية من الشفافية والدقة في نتائج الامتحانات، مما يعزز الثقة بنظام التعليم والإدارة التعليمية في ليبيا.

نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2024

تم تنظيم اختبارات إتمام الشهادة الإعدادية في ليبيا لعام 2024 في يوم 19 مايو، واستمرت فترة الاختبارات لمدة تقرب من 11 يوما بعد الانتهاء من الاختبارات قام المعلمون تصحيح إجابات الطلاب ورصد درجاتهم، حيث أكدت وزارة التعليم أن كل طالب يحصل على درجات إضافية تصل إلى 15 درجة إضافية في جميع المواد التي أداها.

أشارت الوزارة إلى أن نتائج الاختبارات جاءت أفضل من التوقعات وأنها مطمئنة للطلاب بسبب ارتفاع نسبة النجاح مقارنة بالأعوام السابقة هذا التحسن في النتائج يعكس جهوداً كبيرة قامت بها الوزارة في تحسين عمليات التصحيح والرصد مما ساهم في توفير بيئة امتحانية عادلة ومنصفة لجميع الطلاب.

الاستعلام عن نتائج الشهادة الاعدادية الليبية ٢٠٢٤

يتيح للطلاب وأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية ليبيا 2024 بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية عبر البوابة الإلكترونية الرسمية لوزارة التربية والتعليم: