رابط مباشر!! إعلان نتائج الثالث متوسط 2024 بمحافظات النجف وصلاح الدين وواسط عبر منصة “نتائجنا”

أعلنت وزارة التربية العراقية يوم مساء الأحد الموافق 30 يونيو 2024، عن ظهور نتائج امتحانات الثالث المتوسط للعام الدراسي 2023-2024، وجاء هذا الإعلان بعد انتهاء الطلاب من أداء الامتحانات التي جرت في الفترة من 21 مايو إلى 3 يونيو 2024، حيث ترقب هذا الإعلان بفارغ الصبر من قبل الطلاب وأولياء الأمور، وذلك لما يمثله الحصول على نتائج الثالث متوسط العراق فرصة لتقييم الأداء الأكاديمي وتحديد مستقبل الطلاب الدراسي.

رابط نتائج الثالث متوسط 2024 عبر موقع “نتائجنا”

شارك في امتحانات الثالث متوسط لهذا العام أكثر من 900 ألف طالب وطالبة من مختلف أنحاء العراق، مما شكل تحديًا كبيرًا لمراكز التصحيح، على الرغم من ذلك، نجحت وزارة التربية العراقية في إنهاء عملية التصحيح واعتماد النتائج في الوقت المحدد، بعد اعتماد النتائج تم رفعها على الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية، إضافة إلى نشرها على موقع “نتائجنا”، الذي يُعد المنصة الرسمية للوصول إلى نتائج الامتحانات بسهولة.

كيفية الوصول إلى نتائج الثالث متوسط بمحافظات النجف وصلاح الدين وواسط؟

للحصول على نتائج امتحانات الثالث متوسط 2024 في محافظات النجف وصلاح الدين وواسط، يمكن للطلاب وأولياء الأمور زيارة موقع “نتائجنا” والاطلاع على نتائجهم من خلال الروابط التالية:

رابط نتائج الثالث متوسط محافظة النجف عبر موقع نتائجنا.

رابط نتائج الثالث متوسط محافظة صلاح الدين عبر موقع نتائجنا.

رابط نتائج الثالث متوسط محافظة واسط عبر موقع نتائجنا.

تفاصيل إعلان نتائج الثالث متوسط للعام 2024

أكدت وزارة التربية العراقية أن نتائج امتحانات الثالث متوسط قد أُعلنت لجميع المحافظات العراقية بشكل مركزي، يمكن لكل طالب استخراج نتيجته عبر موقع “نتائجنا” أو من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية العراقية باستخدام الاسم أو الرقم الامتحاني.

أهمية نتائج الثالث متوسط في العراق وكيفية الحصول عليها

تُعد نتائج امتحانات الثالث متوسط من الأحداث المهمة في حياة الطلاب في العراق، إذ تُعتبر خطوة حاسمة في الانتقال إلى المرحلة الثانوية، لتسهيل عملية الحصول على النتائج، وفرت وزارة التربية العراقية منصة “نتائجنا” كمصدر موحد يمكن من خلاله للطلاب وأولياء الأمور الاطلاع على النتائج بسهولة وسرعة.

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