احجز مكانك.. تنسيق مدارس مبارك كول 2024-2025 والشروط المطلوبة

تنسيق مدارس مبارك كول 2024-2025 ، استقبل الطلاب في الأيام الأخيرة نتائج الصف الثالث الإعدادي والآن يسعون إلى الاطمئنان على مستقبلهم وفهم خطوات التقديم في المدارس خاصة مدارس الصناعة المعروفة، أعلنت مدرسة الفنون التطبيقية مبارك كول عن عملية التنسيق لطلاب الشهادة الإعدادية للالتحاق بها خلال العام الدراسي الجديد، يهدف التنسيق إلى تسهيل دخول الطلاب إلى البرامج التعليمية المتميزة التي تقدمها المدارس، والتي تشمل مجموعة متنوعة من التخصصات الفنية والصناعية.

يتطلب التقديم إلى مدرسة مبارك كول اتباع عملية محددة تشمل تعبئة استمارة التقديم وتقديم الوثائق المطلوبة، مثل شهادة الإعدادية وشهادات أخرى إن وجدت يتم تحديد القبول، بناء على المعدلات الدراسية والمقابلات الشخصية إن كانت مطلوبة، مما يسمح للمدرسة باختيار أفضل الطلاب لتحقيق التميز في مجالاتهم.

تنسيق مدارس مبارك كول 2024-2025

يختلف تنسيق مدارس مبارك كول 2024-2025 حسب القسم المراد التقدم إليه، ولم يتم الإعلان بعد عن تنسيق العام الحالي، يمكن الإطلاع على تنسيق العام السابق لعام 2022 كمرجع، حيث توضح الدرجات المطلوبة لكل قسم في المدرسة كما يلي:

نجارة الأثاث: 195 درجة.

سمكرة و دوكو السيارات: 195 درجة.

صباغة وطباعة وتجهيز المنسوجات: 195 درجة.

فني طباعة: 200 درجة.

الملابس الجاهزة: 190 درجة.

الصناعات الغذائية: 190 درجة.

فني تشغيل ماكينات بلاستيك: 205 درجة.

ميكانيكا تركيبات: 205 درجة.

ميكانيكا، صيانة وإصلاح: 205 درجة.

فني إداري: 230 درجة.

الإلكترونيات الصناعية: 240 درجة.

تركيبات كهربائية: 215 درجة.

صيانة وإصلاح المعدات الثقيلة: 215 درجة.

فني صيانة وإصلاح السيارات: 220 درجة.

تكييف وتبريد: 225 درجة.

شروط التقديم في مدرسة مبارك كول

يتطلب التقديم في مدرسة مبارك كول الامتثال لبعض الشروط الأساسية التي يجب أن يتوافر فيها جميع الطلاب: