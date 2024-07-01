“حلويات سريعة التحضير” طريقة عمل الزلابيا في المنزل ذهبية ومقرمشة لا تقاوم

الزلابيا هو نوع من الحلويات الهشة المقرمشة من الخارج والطرية من الداخل ويتم التحلية بالصوص المفضل ولكن على الأغلب يتم تحليلها من خلال القطر أو الشربات أو العسل البارد، كما أنها من الوصفات السهلة سريعة التحضير وتسمي الزلابيا باسم لقمة القاضي، ويمكن بكل سهولة تحضير تلك الحلوى في المنزل بنفس القوام والمذاق الجاهز.
مقادير عمل الزلابيا في المنزل
تعد الزلابيا من الحلويات الاقتصادية السهلة وسريعة التحضير و المنقذة في حال وجود ضيوف بشكل مفاجيء، حيث يتم تحضير تلك الحلوى للضيافة في وقت قصير والمكونات اقتصادية قد تكون متوفرة في جميع المنازل، وتتمثل تلك المكونات في:
- 2 كوب دقيق.
- 2 كوب ماء دافيء.
- معلقة نشا صغيرة.
- معلقه خميرة صغيرة.
- معلقه لبن بودر كبيرة.
- رشة ملح.
- رشة فانيليا.
طريقة عمل الزلابيا في المنزل
يمكن تحضير الزلابيا الشهية من خلال اتباع الخطوات التالية:
- في البداية يتم دمج جميع المكونات الجافة مع بعضها البعض.
- بشكل تدريجي يتم إضافة الماء حتى الحصول على عجينة لينة.
- لمدة نصف ساعة يتم تغطية العجينة وتركها حتى تخمر ويتضاعف حجمها.
- بعد ذلك يتم غمس ملعقة معدنية في الزيت ثم تشكيل الزلابيا وعلى الفور يتم وضعها في الزيت الغزير.
- تكرر الخطوة السابقة حتى نفاذ كمية العجين.
- تصفيه الزلابيا على مناديل المطبخ.
- بعد ذلك تتم التحلية من خلال رشة القرفة أو السكر المطحون.
- يمكن غمس الزلابيا في الشربات الثقيل البارد للتحلية كما يمكن غمسها في الشيكولاته المذابة.
- تقدم ساخنة مع المشروب أو العصير.