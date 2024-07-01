طريقة عمل الليمون المعصفر فاتح الشهية في المنزل في أقل مدة للتخليل وبطعم الجاهز

يعد الليمون المعصفر من المخللات فاتحة للشهية التي يحبها الكثير من الأشخاص، ويتطلب تحضير الليمون المعصفر دقة في المقادير والخطوات حتى يتم التخليل بالطريقة الصحيحة والحصول على مذاق مميز بعد انتهاء مدة التخليل، وهو ما تبحث عنه ربة المنزل الماهرة الاقتصادية التي تفضل تحضير جميع الأصناف الحلوة والحادقة في المنزل لضمان الجودة والنظافة والتوفير أيضاً.
مقادير عمل الليمون المعصفر في المنزل
يمكن تحضير الليمون المعصفر في المنزل بنجاح من التجربة الأولى من خلال الالتزام بالمقادير التالية:
- كيلو ليمون أصفر كبير الحجم.
- 80 جرام ملح خشن.
- 5 كوب ماء سابق الغليان.
50 جرام من العصفر.
- 2 معلقة كبيرة حبة البركة.
- 5 حبات جزر.
- حبة فلفل أخضر.
- حبة فلفل أحمر .
- ربع كوب عصير ليمون.
طريقة عمل الليمون المعصفر في المنزل
يمكن تحضير الليمون المعصفر في المنزل بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية:
- في البداية يتم غسل الليمون جيدا بالماء الجاري.
- تقطيع الليمون.
- في ماء مغلي يتم سلق الليمون لمدة عشر دقائق.
- ينقع الليمون في ماء السلق لمدة 24 ساعة.
- فرم الفلفل في الكبة.
- بشر الجزر ودمجه مع الفلفل وحبه البركة والعصفر.
- تحضير برطمان زجاجي نضيف ومعقم ويتم به تخزين الليمون عن طريق وضع الحشوة السابقة في فتحات الليمون ثم رصه في البرطمان.
- بعد ذلك يتم وضع ماء السلق مع الملح وعصير الليمون.
- إضافة ملعقتين زيت على سطح البرطمان.
- احكام غلق البرطمان.
- يترك لمدة أسبوعين حتى يتم التخليل بنجاح.
- بعد انتهاء المدة يتم تناوله ويمكن الاحتفاظ به بعد التخليل في الثلاجه.