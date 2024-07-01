طريقة عمل الليمون المعصفر فاتح الشهية في المنزل في أقل مدة للتخليل وبطعم الجاهز

‎ يعد الليمون المعصفر من المخللات فاتحة للشهية التي يحبها الكثير من الأشخاص، ويتطلب تحضير الليمون المعصفر دقة في المقادير والخطوات حتى يتم التخليل بالطريقة الصحيحة والحصول على مذاق مميز بعد انتهاء مدة التخليل، وهو ما تبحث عنه ربة المنزل الماهرة الاقتصادية التي تفضل تحضير جميع الأصناف الحلوة والحادقة في المنزل لضمان الجودة والنظافة والتوفير أيضاً.

مقادير عمل الليمون المعصفر في المنزل

يمكن تحضير الليمون المعصفر في المنزل بنجاح من التجربة الأولى من خلال الالتزام بالمقادير التالية:

كيلو ليمون أصفر كبير الحجم.

80 جرام ملح خشن.

5 كوب ماء سابق الغليان.

50 جرام من العصفر.

50 جرام من العصفر. 2 معلقة كبيرة حبة البركة.

5 حبات جزر.

‎حبة فلفل أخضر.

حبة فلفل أحمر .

‎ربع كوب عصير ليمون.

‎طريقة عمل الليمون المعصفر في المنزل

يمكن تحضير الليمون المعصفر في المنزل بكل سهولة من خلال اتباع الخطوات التالية: