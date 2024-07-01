كيك خفيف ولذيذ وشهي .. طريقة عمل كيكة البسبوسة بالزبادي في المنزل بطعم مميز

‎صبحت كيكة البسبوسة بالزبادي من الوصفات الرائجة في البحث وذلك بعد الإقبال الشديد من الأمهات على تحضيرها للاستمتاع بمذاق شهي ومختلف لطعم الكيك، حيث تتمتع تلك الوصفة بمذاق جديد وغير معتاد ومقبول أيضا، ولتلك الأسباب نوضح المقادير بشكل دقيق وكذلك طريقة التحضير.

مقادير عمل كيكة البسبوسة بالزبادي

يمكن تحضير تلك الوصفة من خلال استخدام المقادير التالية للحصول على الطعم المضبوط:

‎كوب من دقيق سميد ناعم.

ظرف فانيليا.

ظرف بيكنج بودر.

3 بيضات متوسطة الحجم.

‎كوب من جوز هند ناعم.

نصف كوب من دقيق أبيض متعدد الاستخدامات.

نصف كوب من سكر.

نصف كوب زيت

‎مقادير الشربات

‎كوب سكر.

كوب ماء.

عصير ليمون.

رشة فانيليا

طريقة عمل كيكة البسبوسة بالزبادي

فيما يلي نكشف عن جميع أسرار تحضير تلك الكيكة المميزة في المنزل: