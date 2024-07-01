كيك خفيف ولذيذ وشهي .. طريقة عمل كيكة البسبوسة بالزبادي في المنزل بطعم مميز

صبحت كيكة البسبوسة بالزبادي من الوصفات الرائجة في البحث وذلك بعد الإقبال الشديد من الأمهات على تحضيرها للاستمتاع بمذاق شهي ومختلف لطعم الكيك، حيث تتمتع تلك الوصفة بمذاق جديد وغير معتاد ومقبول أيضا، ولتلك الأسباب نوضح المقادير بشكل دقيق وكذلك طريقة التحضير.
مقادير عمل كيكة البسبوسة بالزبادي
يمكن تحضير تلك الوصفة من خلال استخدام المقادير التالية للحصول على الطعم المضبوط:
- كوب من دقيق سميد ناعم.
- ظرف فانيليا.
- ظرف بيكنج بودر.
- 3 بيضات متوسطة الحجم.
- كوب من جوز هند ناعم.
- نصف كوب من دقيق أبيض متعدد الاستخدامات.
- نصف كوب من سكر.
- نصف كوب زيت
مقادير الشربات
- كوب سكر.
- كوب ماء.
- عصير ليمون.
- رشة فانيليا
طريقة عمل كيكة البسبوسة بالزبادي
فيما يلي نكشف عن جميع أسرار تحضير تلك الكيكة المميزة في المنزل:
- في البداية يتم خفق البيض مع السكر والفانيليا ورشة الملح باستخدام المضرب الكهربائي أو الخلاط.
- بعد ذلك يتم اضافة الزيت بشكل تدريجي ونستمر فى الضرب حتى التجانس.
- في تلك الخطوة يتم إضافة الزبادى ونستمر فى الضرب التجانس.
- بعد ذلك يتم دمج جوز الهند مع البيكنج بودر والدقيق في بولة عميقة ثم إضافة دقيق السميد.
- بشكل تدريجي يتم إضافة الخليط السائل على الدقيق إلا أن يختفي.
- نقل الخليط إلى صينية مدهونه زيت خفيف ومرشوشة بالدقيق.
- يتم خبز الكيك في فرن حامي لمدة نصف ساعة.
- يعد ذلك يتم تسقيه الكيك بالشربات البارد ثم تغطية الصينية.
- استخدام جوز الهند للتزيين قبل التقديم.
- تقطع وتقدم ساخنة.