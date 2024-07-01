أشهى الطواجن .. طريقة عمل طاجن المسقعة في المنزل بمذاق الجاهز من المطاعم

يعد طاجن المسقعة من الطواجن الشهية الدسمة الغنية بالقيم الغذائية نظرا لاحتواء الباذنجان على نسبة عالية من عنصر الحديد، ويتمتع ذلك الطاجن بمذاق الباذنجان مع الفلفل وصلصة الطماطم والحصول على طعم ونكهة متجانسة، كما أن ذلك الطاجن من الأصناف الأساسية في قائمة الطعام في المطاعم، ولتلك الأسباب نوضح المقادير وطريقة التحضير بشكل دقيق.

مقادير عمل طاجن المسقعة في المنزل

تتمثل مقادير الوصفة في النقاط التالية:

كيلو جرام بتنجان رومي.

2 حبة فلفل رومي.

بصلة متوسطة الحجم.

ثوم مفروم.

2 ثمرة طماطم كبيرة.

5 جرام من ملح وفلفل اسود وشطة حمراء.

50 مل زيت طهي.

طريقة عمل طاجن المسقعة في المنزل

يمكن تحضير طاجن المسقعة في المنزل بنفس مذاق الجاهز من المطاعم والاستمتاع به مع أفراد الأسرة من خلال اتباع الخطوات التالية: