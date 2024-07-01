أشهى الطواجن .. طريقة عمل طاجن المسقعة في المنزل بمذاق الجاهز من المطاعم

يعد طاجن المسقعة من الطواجن الشهية الدسمة الغنية بالقيم الغذائية نظرا لاحتواء الباذنجان على نسبة عالية من عنصر الحديد، ويتمتع ذلك الطاجن بمذاق الباذنجان مع الفلفل وصلصة الطماطم والحصول على طعم ونكهة متجانسة، كما أن ذلك الطاجن من الأصناف الأساسية في قائمة الطعام في المطاعم، ولتلك الأسباب نوضح المقادير وطريقة التحضير بشكل دقيق.
مقادير عمل طاجن المسقعة في المنزل
تتمثل مقادير الوصفة في النقاط التالية:
- كيلو جرام بتنجان رومي.
- 2 حبة فلفل رومي.
- بصلة متوسطة الحجم.
- ثوم مفروم.
- 2 ثمرة طماطم كبيرة.
- 5 جرام من ملح وفلفل اسود وشطة حمراء.
- 50 مل زيت طهي.
طريقة عمل طاجن المسقعة في المنزل
يمكن تحضير طاجن المسقعة في المنزل بنفس مذاق الجاهز من المطاعم والاستمتاع به مع أفراد الأسرة من خلال اتباع الخطوات التالية:
- في البداية يتم غسل المكونات جيدا تحت الماء الجاري.
- تقطيع جميع المكونات السابقة في صورة مكعبات.
- تحمير البصل المفروم ناعم في الزيت حتى اللون الذهبي ثم إضافة الثوم المفروم للتحمير أيضا.
- ترفع المكونات في الحلة التي بها الزيت والبصل.
- تقليب الخضراوات إلى حين يتغير اللون.
- إضافة البهارات إلى الخضراوات وتقليبهم بشكل متجانس.
- إضافة ربع كوب من الماء.
- إضافة عصير الطماطم وملعقة من الصلصة.
- عند الوصول إلى مرحلة تسبيك الطماطم يتك نقل المكونات إلى طاجن الفرن.
- تشغيل الفرن لمدة ربع ساعة للتسوية.
- يتم تشغيل الشواية لمدة ثواني لتحمير الطاجن.
- تقدم المسقعة ساخنة مع الأرز الأبيض أو يتم تناولها مع الخبز البلدي على حسب الرغبة.