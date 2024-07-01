طريقة عمل عيش المافن الانجليزي في المنزل بأسهل الخطوات هش ومرتفع ومشبع

تتهافت النساء على معرفة طريقة تحضير عيش المافن في المنزل، حيث أن تحضيره يتم بسهولة تامة وتكلفة منخفضة أيضا مما لا يستدعي شرائه جاهزً بتكلفة مرتفعة، وفي الفقرات التالية نوضح طريقة التحضير والمقادير الدقيقة للحصول على عيش المافن الذي يصعب تفرقته عن الجاهز.
مقادير عمل عيش المافن
لتحضير ذلك النوع من الخبز يتم تجهيز المقادير التالية:
- 1 وربع كوب ماء دافي.
- معلقة كبيرة سكر بوزن 10 جرام.
- معلقة صغيرة خميرة فورية بوزن 5 جرام.
- 2 معلقة كبيرة زبدة مذابة بدرجة حرارة الغرفة.
- 3 كوب الا ربع دقيق خاص بالمخبوزات.
- معلقة صغيرة ملح طعام.
- دقيق ذرة
طريقة عمل عيش المافن
يتم تحضير ذلك النوع من الخبز من خلال الخطوات التالية:
- في البداية يتم وضع الماء الدافئ مع السكر والخميرة في بولة عميقة.
- ترك الماء لمدة عشر دقائق لتفاعل الخميرة.
- خلط الدقيق مع الزبدة باستخدام ملعقة خشب ثم أضافة خليط الخميرة.
- نثر الدقيق على رخامة نظيفة ثم فرد العجينة والعجن بشكل مستمر إلا أن تصبح العجينة لينة.
- تشكيل العجينة في صورة كرة ثم تغطيها برشة من الزيت وتركها جانبا حتى. يتضاعف الحجم.
- بعد ذلك يتم إضافة دقيق الذرة والعجن لبضع دقائق ثم تقسيم الكرة لعشر كرات صغيرة متساوية.
- فرش ورقة من الزبدة على صاج الفرن.
- عجن كل كره على حدة ثم وضعها في الصاج والضغط عليها براحة اليد.
- يدخل العيش الفرن الساخن لمدة سبع دقائق ثم يتم تشغيل الشواية لثواني.
- تغطية عيش المافن بمجرد خروجه من الفرن.
- تكرار الخطوات السابقة حتى تنفذ كمية العجين.