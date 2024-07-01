طريقة عمل عيش المافن الانجليزي في المنزل بأسهل الخطوات هش ومرتفع ومشبع

تتهافت النساء على معرفة طريقة تحضير عيش المافن في المنزل، حيث أن تحضيره يتم بسهولة تامة وتكلفة منخفضة أيضا مما لا يستدعي شرائه جاهزً بتكلفة مرتفعة، وفي الفقرات التالية نوضح طريقة التحضير والمقادير الدقيقة للحصول على عيش المافن الذي يصعب تفرقته عن الجاهز.

مقادير عمل عيش المافن

لتحضير ذلك النوع من الخبز يتم تجهيز المقادير التالية:

1 وربع كوب ماء دافي.

معلقة كبيرة سكر بوزن 10 جرام.

معلقة صغيرة خميرة فورية بوزن 5 جرام.

2 معلقة كبيرة زبدة مذابة بدرجة حرارة الغرفة.

3 كوب الا ربع دقيق خاص بالمخبوزات.

معلقة صغيرة ملح طعام.

دقيق ذرة

طريقة عمل عيش المافن

يتم تحضير ذلك النوع من الخبز من خلال الخطوات التالية: