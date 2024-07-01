لأشهى الأكلات والتتبيلات .. طريقة عمل هريسة الشطة في المنزل بمكونات اقتصادية وطعم الجاهزة

تعد هريسة الشطة من المقادير الأساسية في العديد من الوصفات الخاصة بالطهي وتحضير الطواجن والمشويات والتتبيلات خاصة لمحبي الطعام الحار، ولتحضير هريسة الشطة في المنزل بكمية وفيرة وتخزينها في برطمان يكفي مرات متعددة من الاستخدام يتم اتباع الفقرات التالية.

مقادير عمل هريسة الشطة في المنزل

بدل سهولة يمكن تحضير هريسة الشطة المحبوبة واللازمة في العديد من الوصفات وذلك من خلال تجهيز المكونات التالية:

ربع كيلو فلفل أحمر حار.

٢ فلفل أخضر رومي متوسط الحجم.

كوب من زيت.

معلقة ملح بمقدار 10 جرام.

معلقة صغيرة فلفل اسود.

ثلاثة من فصوص توم.

ربع معلقة فقط من سكر أبيض ناعم.

طريقة عمل هريسة الشطة في المنزل

يتم تحضير هريسة الشطة من خلال اتباع الخطوات التالية للحصول على كمية كبيرة دون الحاجة إلى شراء الجاهزة ذات التكلفة المرتفعة، حيث تناسب تلك الوصفة رغبات ربة المنزل في التوفير وفي تحضير الوصفات في المطبخ للتوفير: