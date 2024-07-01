لأشهى الأكلات والتتبيلات .. طريقة عمل هريسة الشطة في المنزل بمكونات اقتصادية وطعم الجاهزة

تعد هريسة الشطة من المقادير الأساسية في العديد من الوصفات الخاصة بالطهي وتحضير الطواجن والمشويات والتتبيلات خاصة لمحبي الطعام الحار، ولتحضير هريسة الشطة في المنزل بكمية وفيرة وتخزينها في برطمان يكفي مرات متعددة من الاستخدام يتم اتباع الفقرات التالية.
مقادير عمل هريسة الشطة في المنزل
بدل سهولة يمكن تحضير هريسة الشطة المحبوبة واللازمة في العديد من الوصفات وذلك من خلال تجهيز المكونات التالية:
- ربع كيلو فلفل أحمر حار.
- ٢ فلفل أخضر رومي متوسط الحجم.
- كوب من زيت.
- معلقة ملح بمقدار 10 جرام.
- معلقة صغيرة فلفل اسود.
- ثلاثة من فصوص توم.
- ربع معلقة فقط من سكر أبيض ناعم.
طريقة عمل هريسة الشطة في المنزل
يتم تحضير هريسة الشطة من خلال اتباع الخطوات التالية للحصول على كمية كبيرة دون الحاجة إلى شراء الجاهزة ذات التكلفة المرتفعة، حيث تناسب تلك الوصفة رغبات ربة المنزل في التوفير وفي تحضير الوصفات في المطبخ للتوفير:
- في البداية يتم غسل الشطة والفلافلة جيدا باستخدام الماء الجاري.
- إزالة العنوق الخضراء.
- تقطيع المكونات في صورة مكعبات وخفقها معا في الكبة الكهربائية وإضافة الثوم.
- إضافة الملح والخفق مجددا ثم أضافة السكر وإعادة الخفق لكي تتوزان النكهة.
- نقل محتوى الكبة الكهربائية إلى برطمانات زجاجية جافة ومعقمة.
- وضع القليل من الزيت على سطح البرطمان ثم وضع كيس شفاف بمنع دخول الهواء.
- احكام غلق البرطمان.
- تحفظ هريسة الشطة في الثلاجة لتفادي التلف السريع بسبب الحر والرطوبة علما بأن مدة صلاحيتها فى الثلاجة من 15 ل 25 يوم.