“للتوفير” طريقة عمل القشطوطة في المنزل مثل الجاهزة من أفخم محلات الحلويات

تعد القشطوطة من الحلويات سريعة التحضير التي تتمتع بمذاق جيد، وقد شهدت الأيام الماضية حالة من الإقبال على تجربة شراء ذلك الصنف الجديد الذي يتكون من الكيك والكريمة والشربات، مما دفع ربة المنزل للبحث عن طريقة تحضير القشطوطة في المنزل بنفس مذاق الجاهزة للتوفير وأيضاً لتحضيرها لاستقبال الضيوف بمذاق مماثل للجاهز.
مقادير عمل القشطوطة في المنزل
لتحضير القشطوطة يتم تجهيز المقادير التالية:
- 4بيضات بحجم متوسط بدرجة حرارة الغرفة.
- كوب من السكر.
- معلقة صغيرة فانيليا.
- كوب ونصف دقيق أبيض.
- كوباية الا ربع زيت أو زبدة.
- 10 جرام بيكنج باودر.
- رشة صغيرة ملح.
- 2 ملعقة كبيرة سكر أبيض ناعم.
- 2 كوب لبن.
- ظرف كريم شانتيه.
- لبن مثلج لتحضير الكريمة.
- نصف كوب سكر بودرة.
- 10 جرام نشا.
طريقة عمل القشطوطة في المنزل
يتم تحضير القشطوطة من خلال اتباع الخطوات التالية:
- في بولة عميقة يتم خفق البيض بيضة تلو الأخرى باستخدام المضرب الكهربائي.
- عند الحصول على قوام رغوي للبيض يتم إضافة السكر والفانيليا.
- الاستمرار في الخفق.
- في بولة أخرى يتم إضافة البيكنج بودر والملح والدقيق المنخول.
- إضافة المكونات الجافة بشكل تدريجي إلى المكونات السائلة مع الاستمرار في الخفق.
- تحضير قال الفرن ووضع طبقة من الزيت والدقيق به ثم سكب خليط الكيك.
- تدخل الكيك الفرن الساخن لمدة 40 دقيقة.
- بعد ذلك يتم تجهيز تسقية الكيك من خلال تحضير كوب من اللبن وإذابة ملعقتين من السكر به.
- تسقيه الكيك الساخن.
- تحضير طبقة الكريم شانتيه عن طريق خفق اللبن المثلج مع الكريمة باستخدام المضرب الكهربائي وتزيين الكيك بطبقة من الكريمة.
- بعد ذلك يتم تحضير صوص الكراميل من خلال رفع السكر على النار حتى يذوب ويصلح ذو لون بني يعد ذلك يتم إضافة المشا واللبن والزبدة وتقليب الصوص.
- ترك الكراميل حتى يبرد.
- تزيين الكيك.
- تدخل القشطوطة الثلاجة لمدة أربع ساعات قبل التقديم.