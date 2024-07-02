“للتوفير” طريقة عمل القشطوطة في المنزل مثل الجاهزة من أفخم محلات الحلويات

تعد القشطوطة من الحلويات سريعة التحضير التي تتمتع بمذاق جيد، وقد شهدت الأيام الماضية حالة من الإقبال على تجربة شراء ذلك الصنف الجديد الذي يتكون من الكيك والكريمة والشربات، مما دفع ربة المنزل للبحث عن طريقة تحضير القشطوطة في المنزل بنفس مذاق الجاهزة للتوفير وأيضاً لتحضيرها لاستقبال الضيوف بمذاق مماثل للجاهز.

مقادير عمل القشطوطة في المنزل

لتحضير القشطوطة يتم تجهيز المقادير التالية:

4بيضات بحجم متوسط بدرجة حرارة الغرفة.

كوب من السكر.

معلقة صغيرة فانيليا.

كوب ونصف دقيق أبيض.

كوباية الا ربع زيت أو زبدة.

10 جرام بيكنج باودر.

رشة صغيرة ملح.

2 ملعقة كبيرة سكر أبيض ناعم.

2 كوب لبن.

ظرف كريم شانتيه.

لبن مثلج لتحضير الكريمة.

نصف كوب سكر بودرة.

10 جرام نشا.

طريقة عمل القشطوطة في المنزل

يتم تحضير القشطوطة من خلال اتباع الخطوات التالية: