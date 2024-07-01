طريقة عمل الفراخ البانية بدون بيض بتغليفه ذهبية ومتماسكة وتتبيله شهية

تبحث الكثير من السيدات عن طريقة عمل البانيه في المنزل بدون بيض في حالة عدم توافر البيض، حيث تعد تلك الوصفة من الوجبات الأساسية التحضير وتقدم البانيه مع المكرونة والأرز ويستمتع بها الكبار والصغار، كما أنها ذات قيمة غذائية عالية نظرا لأنها تتكون من الدجاج الغني بالبروتين، ولتحضير تلك الوصفة يتم اتباع الفقرات التالية.

مقادير عمل الفراخ البانية

لتحضير البانيه الذهبي المقرمش المتبل شهي المذاق يتم استخدام المقادير التالية:

500 جرام من صدور دجاج مخلية العظم.

زيت غزير للتحمير.

200 جرام دقيق.

كوباية بقسماط.

10 جرام فيجتار.

بصلة متوسطة الحجم.

ملح بمقدار 5 جرام.

فلفل أسود بمقدار 5 جرام

طريقة عمل الفراخ البانية

لتحضير شرائح الفراخ البانيه الذهبيه المقرمشة من الخارج ومتبلة بالبهارات وغنية من حيث المذاق، يتم اتباع الخطوات التالية: