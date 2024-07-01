طريقة عمل البصارة في المنزل بأسرار المحلات الشعبية وطعم وريحة زمان

تعد البصارة من الأطباق الشعبية ذات القيم الغذائية العالية للصحة وللجسم، وهي من الأكلات المصرية الشهيرة التي يتم تقديمها على وجبة الإفطار والعشاء مع الفول والمسقعة والطعمية، ولتحضير ذلك الطبق المشبع يتطلب الأمر تجهيز مقادير محددة وكذلك خطوات للحصول على القوام الصحيح والطعم المضبوط.
مقادير عمل البصارة في المنزل
لتحضير ألذ طبق من البصاره مع الدقة الخاصة بها يتم تجهيز المقادير التالية:
- ربع كيلو فول مدشوش.
- حزمه طازجة من كلا من (بقدونس وشبت وكزبرة).
- 5 جرام من ملح وفلفل اسود وكمون.
- بصله متوسطه الحجم.
- ٥ فصوص ثوم.
- بصله كبيره للتزيين.
- 3 معالة كبيرة زيت طعام.
طريقة عمل البصارة في المنزل
لتحضير طبق البصارة في المنزل كالجاهز تماما بنفس القوام المتماسك واللون الأخضر والدقة الخاصة به يتم اتباع الخطوات التالية:
- نقع الفول في ماء لمدة لا تقل عن 4 ساعات.
- تصفيه الفول وغسله ثم وضعه في حلة بها ماء مغلي.
- بعد ذلك يتم إضافة البصل والثوم وجميع التوابل والخضروات الورقية.
- ترك المكونات معا على حرارة هادئه حتى تمام التسوية.
- ترفع البصارة من حرارة الموقد وتترك جانبا إلا أن تصل إلى درجة حرارة الغرفة.
- تضرب البصارة من خلال الكبة الكهربائية حتى الحصول على قوام ناعم.
- في طاسه بها زيت ساخن يتم تحمير البصل المقرمشه حتى اللون الذهبي.
- يتم تقليب جزء من البصل مع البصارة ويرفع على النار مجددا لمدة دقيقتين.
- أما بالنسبة للجزء الآخر يستخدم في تزيين سطح طبق التقديم.
- تقدم ساخنة مع الخبز البلدي والأطباق الشعبية.