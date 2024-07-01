بطريقة العربات والمحلات الشعبية .. طريقة عمل الفول بطماطم في المنزل بمذاق لذيذ

يعد الفول من الأكلات الشعبية الشهيرة الغنية بالقيمة الغذائية المفيدة للجسم، وهو طبق أساسي ومشبع على وجبه الافطار والعشاء، كما أنه يمد الجسم بالطاقة والنشاط، ويمكن تحضير ذلك الطبق بمذاقات مختلفة منها الفول بالزيت الحار أو الفول بالقشطة أو الفول بالطماطم للحصول على مذاق مختلف لذلك الطبق.

مقادير عمل الفول بطماطم في المنزل

يمكن تحضير ذلك الطبق الشعبي الشهير بنفس مذاق الفول من عربات الفول والمحلات من خلال تحضير المقادير التالية:

عبوة من الفول المدمس الجاهز.

4 حبات من الطماطم مقطعة إلى مكعبات.

بصلة مقطعة إلى قطع صغيرة.

ملعقتين من ثوم مفروم.

فلفل رومى.

40 مل زيت.

5 جرام كمون مطحون.

5 جرام ملح طعام.

طريقة عمل الفول بطماطم في المنزل

فيما يلي نوضح طريقة عمل الفول بطماطم بمقادير دقيقة ونظافه وجودة عالية: