بطريقة العربات والمحلات الشعبية .. طريقة عمل الفول بطماطم في المنزل بمذاق لذيذ

يعد الفول من الأكلات الشعبية الشهيرة الغنية بالقيمة الغذائية المفيدة للجسم، وهو طبق أساسي ومشبع على وجبه الافطار والعشاء، كما أنه يمد الجسم بالطاقة والنشاط، ويمكن تحضير ذلك الطبق بمذاقات مختلفة منها الفول بالزيت الحار أو الفول بالقشطة أو الفول بالطماطم للحصول على مذاق مختلف لذلك الطبق.
مقادير عمل الفول بطماطم في المنزل
يمكن تحضير ذلك الطبق الشعبي الشهير بنفس مذاق الفول من عربات الفول والمحلات من خلال تحضير المقادير التالية:
- عبوة من الفول المدمس الجاهز.
- 4 حبات من الطماطم مقطعة إلى مكعبات.
- بصلة مقطعة إلى قطع صغيرة.
- ملعقتين من ثوم مفروم.
- فلفل رومى.
- 40 مل زيت.
- 5 جرام كمون مطحون.
- 5 جرام ملح طعام.
طريقة عمل الفول بطماطم في المنزل
فيما يلي نوضح طريقة عمل الفول بطماطم بمقادير دقيقة ونظافه وجودة عالية:
- في وعاء الموقد يتم وضع كمية الزيت وبعد دقائق يتم وضع البصل حتى اكتساب لون ذهبي فاتح.
- إضافة الثوم وتقليب البصل مع الثوم ثم إضافة الفلفل الأخضر أو الحامي على حسب الرغبة.
- بعد ذلك يتم اضافه مكعبات الطماطم وملعقة من صلصة الطعام وإضافة البهارات.
- تقليب المكونات معا حتى التجانس وتوحيد المذاق.
- عندما تبدأ الطماطم في التسبيك يتم إضافة ربع كوب من الماء مع تغطية الوعاء.
- بعد الحصول على قوام سميك للطماطم يتم إضافة الفول المدمس.
- تقليب الفول مع الطماطم بشكل متجانس.
- إضافة قطرات من عصير الليمون ثم التقليب.
- رفع الفول من حرارة الموقد وتقديمه في طبق التقديم ساخنا مع الخبز البلدي.